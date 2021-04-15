УЕФА отстранил арбитра Лапочкина. Что известно на данный момент

Судья российской премьер-лиги Сергей Лапочкин на время отстранен от работы — до завершения специальной проверки. Рассказываем подробности.

Что сообщил РФС

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d). РФС оказывает полное содействие в расследовании», — говорится в сообщении РФС.

Что говорится в регламенте УЕФА

Данные пункты дисциплинарного регламента описывают правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности влияние на результат матча или участие в договорной игре.

Статья 11. Общие принципы поведения

2. Например, нарушение принципов честной игры и Устава правил, директив и решений УЕФА совершается кем-либо:

a) кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции.

Статья 12.2

2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) которое действует таким образом, что с большой долей вероятности окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Какой матч вызвал подозрение

Как сообщил «СЭ» источник в РФС, Лапочкин отстранен до завершения специальной проверки. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.