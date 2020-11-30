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Малком: 40 миллионов евро на ветер или все еще будет?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
30 ноября 2020, 12:50

Статья опубликована в газете под заголовком: «Малком: 40 миллионов евро на ветер или все еще будет?»

№ 8336, от 02.12.2020

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После ничьей с «Арсеналом» (0:0) мнения об игре самого дорогого футболиста из нынешнего состава питерцев разделились.
1&nbsp;ноября. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Юрий Жирков выполняет навес в&nbsp;штрафную &laquo;Химок&raquo;.«А как «Зениту» играть без Дзюбы? Малком лечится, Дриусси нестабилен, Кокорина не вернули». Кобелев — о проблемах чемпиона

За и против

Сразу скажу, что не считаю правильным называть трансфер провальным или блестящим до ухода любого футболиста. Но дискуссию на эту тему стоит открыть и сделать промежуточную оценку.

Тем более, есть повод: Малком отыграл 90 минут в Туле, но не забил аутсайдеру чемпионата России — как и весь «Зенит». А самое главное — упустил момент на 3-й минуте, когда вместо удара по воротам отдал передачу Дзюбе в борьбу. Как выяснилось, это стало одним из ключевых эпизодов встречи.

Малком был самым активным игроком матча. Но лучшим его посчитали далеко не все. После финального свистка я открыл Twitter, вбил в поиск имя бразильца и проверил, что думают о нем люди. Удивительно, но мнения оказались полярными. Кто-то хвалит Малкома за создание моментов, а кто-то требует продать его с формулировкой «бестолковый».

Пользу бразилец приносил. Если оперировать продвинутой статистикой, то Малком создал моментов почти на целую голевую передачу (xA — 0,91). Для сравнения: совокупный коэффициент хА у всех игроков «Арсенала» равен 0,27, а у всех остальных в «Зените» — 0,83.

Но момент в начале встречи запомнился многим. А на фоне низкой результативности Малкома любой его просчет выглядит неудачным вдвойне.

28&nbsp;ноября. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Грозная болельщица тульской команды.
Халк в&nbsp;составе &laquo;Зенита&raquo;.Халк был великолепен — он отработал вложенные 60 миллионов евро. Посмотрите на его финты

«Халк на минималках»

Просто цифры: за неполные полтора года в Санкт-Петербурге Малком провел 24 матча в чемпионате России. В них бразилец забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Если сравнивать два сезона, то статистика выйдет совсем печальной: 12 матчей в каждом из розыгрышей, но в прошлом четыре гола, а в этом — лишь один («Тамбову» в 4-м туре). Помимо «волков», Малком еще поражал ворота «Сочи», «Урала» и ЦСКА (дважды). Не самый впечатляющий набор.

Конечно, на Малкома повлияли травмы: он пропустил всю прошлую осень и часть этой, но выборка игр достаточно большая, чтобы делать промежуточные выводы. Дзюба сразу после трансфера Малкома назвал его «Халком на минималках», но пока бразилец не дотягивает до подобного статуса. Да и вряд ли когда-то дотянет.

Халк по натуре лидер, способный решить исход встречи в одиночку. Малком в большей степени зависимый футболист с другим техническим арсеналом. Можно ли назвать его сейчас лидером команды? Сомневаюсь.

Малком (справа) и&nbsp;Артем Дзюба&nbsp;&mdash; три титула за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;прошлом сезоне.Малком: «В «Зените» чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»

Давящая ноша

При этом Малкома нелепо называть худшим в «Зените». Бразилец работает на команду и даже стал оглядываться назад: раньше к нему возникали претензии по действиям в обороне, но, например, в Туле южноамериканец часто возвращался и защищался.

Беда Малкома — в цене. Еще раз повторю: сам по себе он играет на нормальном уровне, но статус самого дорогого футболиста команды на него давит. С первого же дня бразильца стали рассматривать через лупу трансферной стоимости. 40 миллионов евро — солидные деньги для российской премьер-лиги. Еще больше сомнений в нем возникало из-за смазанного сезона в «Барселоне».

Игрок атаки, стоящий такие деньги, обязан сразу же адаптироваться, быстро становиться лидером и регулярно забивать. Это не правила, а логичные ассоциации. Если верить авторитетному порталу transfermarkt.de, летом 2019-го за 40 миллионов евро купили только двоих — Малкома и Виссама Бен Йеддера (из «Севильи» в «Монако»). Статистику бразильца мы знаем, а француз в незаконченном сезоне-2019/20 стал одним из двух лучших бомбардиров Лиги 1 (вместе с Мбаппе).

Внешние факторы влияют на игру любого футболиста — травмы, другая лига, тактические задачи. Но классного исполнителя от обычного отличает то, что он даже в тяжелых условиях тащит команду вперед.

Малком этого не делает. Во всяком случае пока.

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