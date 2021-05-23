Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о резонансном заявлении жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой.

— Нужно признать, что в современном мире все больше ценится эпатаж, — говорит Орлов. — Вы посмотрите, как многие публичные люди постоянно пытаются сказать что-то яркое, чтобы привлечь к себе внимание. Такое время. Любой вброс сейчас, как говорится, в тренде.

Я, кстати, на стороне Заремы. Почему? Тедеско — это, прежде всего, энергетика, это вечная батарейка. Он всех вовлекал в процесс игры «Спартака». При нем было интересно наблюдать за красно-белыми. Ну и второе место — все-таки определенный успех.

Сейчас зовут Руя Виторию. Приходит этакий вальяжный академик, профессор... Абсолютная противоположность Тедеско. Привыкнет ли к нему команда, которая существовала в абсолютно другом режиме? Этому португальцу придется серьезно потрудиться. Его же постоянно будут сравнивать с Тедеско.

А Зарема молодец, не боится отстаивать свои принципы. Почему нет? Понятно, что все определяет результат, но пока мы видим потрясающую пиар-историю! Все опять обсуждают «Спартак». Корректны ли такие высказывания госпожи Салиховой? Я не увидел, что она перешла какую-то грань. Мораль выдержана.

Мне тоже непонятно, почему после импульсивного Тедеско зовут спокойного такого специалиста. Смущает, что он в последнее время работал в Саудовской Аравии. Там совсем другой менталитет, другая энергетика... Сможет ли Витория эмоционально воздействовать на своих новых подопечных?

Следовало ли уговорить Тедеско? Не знаю. Он же принял свое решение. Не могу сказать, что он меня поразил своими футбольными идеями. Не увидел какой-то тактической гибкости. В основном команда выезжала за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей. Того же Мозеса, который забивал важнейшие мячи. Промес пробегал всего три метра, но ведь забивал. А в командную игру не встроен, не готов...

Зато сработала психология Тедеско, его менталитет. И в этом плане приглашение Руя — шаг назад. Посмотрим, какая «химия» появится внутри коллектива при новом наставнике. Тедеско — это огонь, который очень нравился болельщикам! Не знаю, что покажет этот Витория. Полюбят ли его фанаты?

Для «Спартака» сейчас очень важно решить вопрос с Ларссоном. Жаль, если он покинет наш чемпионат. Прекрасный нападающий! Порой забивал голы из ничего, делал разницу! Да и Соболев прибавил.

Есть ли в России тренеры, готовые возглавить «Спартак»? Не знаю... Вроде бы и напрашивается кандидатура Карпина. Но, может быть, это уже и не нужно «Спартаку». Красно-белым необходим тренер-концептуалист, который строит игру и который в то же время может «зажигать» коллектив. Два в одном. В целом в России я таких специалистов для «Спартака» не вижу.

Давайте подождем. Появляются интересные тренеры. Посмотрите, как Стукалов здорово стартовал в «Уфе». Талалаев, в принципе, везде дает результат. Видно, что он ищет, работает, придумывает.

В любом случае новый сезон еще не начался, а все опять обсуждают «Спартак». Зарема создала острую ситуацию. Новый тренер еще не пришел, а такой шум поднялся.

А представляете, если в первом туре «Спартак» при Витории проиграет? Что скажут болельщики? «А Зарема-то была права!» (Смеется.) Я же предвижу такую реакцию. Интересно.

Но такого в мире футбола я что-то не припомню, чтобы жена президента клуба делала столь резкие заявления.