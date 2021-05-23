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«Понимаю Зарему. Зачем «Спартак» зовет «академика»?» Орлов — о заявлении Салиховой

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 14:15
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о резонансном заявлении жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой.
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— Нужно признать, что в современном мире все больше ценится эпатаж, — говорит Орлов. — Вы посмотрите, как многие публичные люди постоянно пытаются сказать что-то яркое, чтобы привлечь к себе внимание. Такое время. Любой вброс сейчас, как говорится, в тренде.

Я, кстати, на стороне Заремы. Почему? Тедеско — это, прежде всего, энергетика, это вечная батарейка. Он всех вовлекал в процесс игры «Спартака». При нем было интересно наблюдать за красно-белыми. Ну и второе место — все-таки определенный успех.

Сейчас зовут Руя Виторию. Приходит этакий вальяжный академик, профессор... Абсолютная противоположность Тедеско. Привыкнет ли к нему команда, которая существовала в абсолютно другом режиме? Этому португальцу придется серьезно потрудиться. Его же постоянно будут сравнивать с Тедеско.

А Зарема молодец, не боится отстаивать свои принципы. Почему нет? Понятно, что все определяет результат, но пока мы видим потрясающую пиар-историю! Все опять обсуждают «Спартак». Корректны ли такие высказывания госпожи Салиховой? Я не увидел, что она перешла какую-то грань. Мораль выдержана.

Мне тоже непонятно, почему после импульсивного Тедеско зовут спокойного такого специалиста. Смущает, что он в последнее время работал в Саудовской Аравии. Там совсем другой менталитет, другая энергетика... Сможет ли Витория эмоционально воздействовать на своих новых подопечных?

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Следовало ли уговорить Тедеско? Не знаю. Он же принял свое решение. Не могу сказать, что он меня поразил своими футбольными идеями. Не увидел какой-то тактической гибкости. В основном команда выезжала за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей. Того же Мозеса, который забивал важнейшие мячи. Промес пробегал всего три метра, но ведь забивал. А в командную игру не встроен, не готов...

Зато сработала психология Тедеско, его менталитет. И в этом плане приглашение Руя — шаг назад. Посмотрим, какая «химия» появится внутри коллектива при новом наставнике. Тедеско — это огонь, который очень нравился болельщикам! Не знаю, что покажет этот Витория. Полюбят ли его фанаты?

Для «Спартака» сейчас очень важно решить вопрос с Ларссоном. Жаль, если он покинет наш чемпионат. Прекрасный нападающий! Порой забивал голы из ничего, делал разницу! Да и Соболев прибавил.

Есть ли в России тренеры, готовые возглавить «Спартак»? Не знаю... Вроде бы и напрашивается кандидатура Карпина. Но, может быть, это уже и не нужно «Спартаку». Красно-белым необходим тренер-концептуалист, который строит игру и который в то же время может «зажигать» коллектив. Два в одном. В целом в России я таких специалистов для «Спартака» не вижу.

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Давайте подождем. Появляются интересные тренеры. Посмотрите, как Стукалов здорово стартовал в «Уфе». Талалаев, в принципе, везде дает результат. Видно, что он ищет, работает, придумывает.

В любом случае новый сезон еще не начался, а все опять обсуждают «Спартак». Зарема создала острую ситуацию. Новый тренер еще не пришел, а такой шум поднялся.

А представляете, если в первом туре «Спартак» при Витории проиграет? Что скажут болельщики? «А Зарема-то была права!» (Смеется.) Я же предвижу такую реакцию. Интересно.

Но такого в мире футбола я что-то не припомню, чтобы жена президента клуба делала столь резкие заявления.

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