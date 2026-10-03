Гусев впервые сыграл за «Сочи», но не помог. Его команду разгромили на домашней арене

«Торпедо» забросило южанам шесть безответных шайб.

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3 октября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Торпедо

Подписание нападающего Никиты Гусева смело можно назвать одним из главных трансферов в истории «Сочи». Разумеется, за клуб выступали другие известные игроки. Но игроков такого уровня, приезжавших в «Сочи» еще далеко не на закате карьеры, у клуба действительно не было. Клуб подошел к приглашению форварда с размахом: в городе сразу появились 15 билбордов с Гусевым в форме «Сочи».

Естественно, Гусева сразу заявили на игру с «Торпедо» и даже сделали капитаном. Последнее немного удивило, учитывая, что Никита очень редко выходил с капитанской нашивкой и вообще не из тех, кто громче всех говорит в раздевалке. Но авторитетный игрок такого уровня вполне способен встряхнуть команду, которая даже после победы над «Салаватом Юлаевым» (6:3) продолжает проваливать старт сезона.

Гусева поставили в тройку к Егору Петухову и Тимуру Хафизову, которые как раз и забросили три из шести шайб в матче с уфимцами. Тройка комбинировала неплохо, вот только с первых минут сочинцам пришлось отыгрываться — Павел Красковский открыл счет после серии рикошетов. А вскоре ошибся уже сам Гусев: когда «Сочи» играл в большинстве, он потерял шайбу у борта, после чего торпедовцы убежали вдвоем на одного защитника Николаева и мастерски разыграли ситуацию до гола.

Высокое мастерство Гусева бросалось в глаза: в нескольких эпизодах он здорово уходил из-под давления и сохранял шайбу под контролем команды. Вот только до опасных моментов не доходило. Хватало возможностей и в большинстве — торпедовцы получили аж пять двухминутных удалений. Гусев провел в большинстве 7 минут 25 секунд, но создать по-настоящему серьезную угрозу в большинстве «Сочи» так и не сумел.

А вот «Торпедо» регулярно создавало остроту у ворот Петра Андреянова и еще в первом периоде увеличило преимущество до трех шайб. В третьем периоде нижегородцы добавили еще три шайбы, две из которых забросили при звене Гусева на льду. Но прямой вины Гусева в этих голах практически не было: в первом случае он был первым при прессинге, а в своей зоне не отработали партнеры, во втором же было подставление на пятаке.

Никто и не ожидал, что Гусев придет и сходу вытащит «Сочи» из трясины. Проблемы команды одним, пусть и настолько громким подписанием не решить. Да и Гусев далек от оптимальных кондиций. Но с Гусевым у «Сочи» хотя бы появился игрок, вокруг которого можно перестраивать атаку. Другой вопрос — хватит ли одного такого усиления, если проблемы команды гораздо глубже.

Возможно, помогут какие-то перемены в тренерском штабе: Андрей Миронов пока не показывает, что понимает, как вывести команду из кризиса. Отдельные удачные матчи так и остаются единичными вспышками: вслед за ними команда снова резко проваливается. Объяснения же тренера из разряда «похоже, ребята вышли с плохим настроем» кажутся бредом.