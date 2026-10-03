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Сочи — Торпедо: счет 0:6 и обзор матча регулярного чемпионата КХЛ 3 октября 2026 — видео голов

Гусев впервые сыграл за «Сочи», но не помог. Его команду разгромили на домашней арене

Артур Хайруллин
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото ХК «Сочи»
«Торпедо» забросило южанам шесть безответных шайб.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Торпедо

Подписание нападающего Никиты Гусева смело можно назвать одним из главных трансферов в истории «Сочи». Разумеется, за клуб выступали другие известные игроки. Но игроков такого уровня, приезжавших в «Сочи» еще далеко не на закате карьеры, у клуба действительно не было. Клуб подошел к приглашению форварда с размахом: в городе сразу появились 15 билбордов с Гусевым в форме «Сочи».

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Естественно, Гусева сразу заявили на игру с «Торпедо» и даже сделали капитаном. Последнее немного удивило, учитывая, что Никита очень редко выходил с капитанской нашивкой и вообще не из тех, кто громче всех говорит в раздевалке. Но авторитетный игрок такого уровня вполне способен встряхнуть команду, которая даже после победы над «Салаватом Юлаевым» (6:3) продолжает проваливать старт сезона.

Гусева поставили в тройку к Егору Петухову и Тимуру Хафизову, которые как раз и забросили три из шести шайб в матче с уфимцами. Тройка комбинировала неплохо, вот только с первых минут сочинцам пришлось отыгрываться — Павел Красковский открыл счет после серии рикошетов. А вскоре ошибся уже сам Гусев: когда «Сочи» играл в большинстве, он потерял шайбу у борта, после чего торпедовцы убежали вдвоем на одного защитника Николаева и мастерски разыграли ситуацию до гола.

Высокое мастерство Гусева бросалось в глаза: в нескольких эпизодах он здорово уходил из-под давления и сохранял шайбу под контролем команды. Вот только до опасных моментов не доходило. Хватало возможностей и в большинстве — торпедовцы получили аж пять двухминутных удалений. Гусев провел в большинстве 7 минут 25 секунд, но создать по-настоящему серьезную угрозу в большинстве «Сочи» так и не сумел.

А вот «Торпедо» регулярно создавало остроту у ворот Петра Андреянова и еще в первом периоде увеличило преимущество до трех шайб. В третьем периоде нижегородцы добавили еще три шайбы, две из которых забросили при звене Гусева на льду. Но прямой вины Гусева в этих голах практически не было: в первом случае он был первым при прессинге, а в своей зоне не отработали партнеры, во втором же было подставление на пятаке.

Никто и не ожидал, что Гусев придет и сходу вытащит «Сочи» из трясины. Проблемы команды одним, пусть и настолько громким подписанием не решить. Да и Гусев далек от оптимальных кондиций. Но с Гусевым у «Сочи» хотя бы появился игрок, вокруг которого можно перестраивать атаку. Другой вопрос — хватит ли одного такого усиления, если проблемы команды гораздо глубже.

Возможно, помогут какие-то перемены в тренерском штабе: Андрей Миронов пока не показывает, что понимает, как вывести команду из кризиса. Отдельные удачные матчи так и остаются единичными вспышками: вслед за ними команда снова резко проваливается. Объяснения же тренера из разряда «похоже, ребята вышли с плохим настроем» кажутся бредом.

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Никита Гусев
КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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