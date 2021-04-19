Глава судейского комитета РФС: «Вилков хочет встретиться? Я своего мнения не поменяю!»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал слова пожизненно дисквалифицированного арбитра Михаила Вилкова о том, что он хотел бы лично встретиться с ним и услышать причины такого решения.

— Михаил Вилков очень хочет с вами встретиться и все разъяснить.

— Нет. Никаких встреч я с ним не планирую. Но даже если она и состоится, своего мнения я не изменю.

— Вилков судил предвзято? Или это просто ошибки, которые переполнили чашу вашего терпения?

— Это потеря доверия. У меня есть подозрения в том, что... В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими.

— Есть версия, что судьи подсуживают «Локомотиву» из-за фигуры господина Сухины...

— Я не готов комментировать слово «подсуживать». У нас пока нет никаких доказательств. Поэтому утверждать такие вещи никто не может!

(Виталий Айрапетов)