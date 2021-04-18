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«Локомотив» — «Ростов»: Вилков ошибся, не удалив Хасимото в начале матча

10:12
17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. 17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1. 17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
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На 10-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1) ошибся арбитр Михаил Вилков, не показавший желтую карточку Кенто Хасимото. Для полузащитника гостей она стала бы второй, и он покинул бы поле.

Оба фола японец совершил в течение пары минут. Они однотипные: сначала Хасимото наступил Гжегожу Крыховяку шипами на голеностоп, и за это судья вынес предупреждение, а затем тоже шипами и тоже в голеностоп врезал Станиславу Магкееву. К тому времени «Локомотив» уже вел в счете 2:0.

(Александр Бобров)

17 апреля. Москва. "Локомотив" – "Ростов" – 4:1.
17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.
17 апреля. Москва. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1.

Локомотив — Ростов

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