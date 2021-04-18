«Локомотив» — «Ростов»: Вилков ошибся, не удалив Хасимото в начале матча
На 10-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1) ошибся арбитр Михаил Вилков, не показавший желтую карточку Кенто Хасимото. Для полузащитника гостей она стала бы второй, и он покинул бы поле.
Оба фола японец совершил в течение пары минут. Они однотипные: сначала Хасимото наступил Гжегожу Крыховяку шипами на голеностоп, и за это судья вынес предупреждение, а затем тоже шипами и тоже в голеностоп врезал Станиславу Магкееву. К тому времени «Локомотив» уже вел в счете 2:0.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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