«Многие спонсоры не могут с нами работать». Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как клуб борется с санкциями США

В декабре клуб из Грозного был включен в санкционный список Министерства финансов США.

— На круглом столе, где обсуждался вопрос, как преодолеть санкции по отношению к «Ахмату», прозвучала сумма от 1 до 1,4 миллиарда рублей для спасения клуба. Действительно ли требуется такая сумма? — вопрос Айдамирову.

— В ближайшее время комитет по спорту Государственной Думы выпустит пресс-релиз, там все будет сказано. Зачем сейчас обсуждать, что деньги просим? Мы обратились с просьбой обсудить несколько вопросов. Так как «Ахмат» попал под санкции, многие спонсоры, которые у нас уже были, и потенциальные, с кем вели переговоры, в силу объективных причин не могут сейчас с нами работать. Мы просили оптимизировать налоговую базу, помочь с привлечением спонсоров, вот и все. Те суммы, которые сейчас в СМИ фигурируют, — это размеры нашего бюджета.

— Может, уже велась речь о конкретных спонсорах?

— Конкретики нет. Намерены комплексно решить вопрос, потому что нам тяжело сейчас осуществлять международную деятельность. Не можем осуществлять трансферы, оплату, SWIFT у нас закрыт. Клуб же не только покупает, но и продает игроков. Другим предприятиям, которые подпадали под санкции, государство же оказывало помощь. Мы так же хотим, чтобы нам ее оказали — хотя бы в части оптимизации налогов.

— А другие сценарии, помимо привлечения субсидий со стороны государства и привлечения финансирования, рассматриваются?

— Мы не просили субсидий у государства.

— Просто в СМИ фигурирует информация, что возможны три сценария решения проблем с санкциями.

— В СМИ много чего фигурирует. Писали какую-то галиматью про наш матч с «Уфой». Видели, что вчера сделала «Уфа» со «Спартаком»? Это тоже надо писать тогда? Не надо обсуждать все, что пишут на просторах интернета.

Ахмед Айдамиров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— По данным «СЭ», летом «Спартак» хочет продать двух игроков, находящихся у вас в аренде: речь о Георгии Мелкадзе и Артеме Тимофееве. Обращались ли вы по ним к красно-белым? И готовы ли выкупать?

— Пока у нас нет информации, что «Спартак» готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались. В первую очередь общаемся с игроками: футболисты хотят вернуться в «Спартак», а мы уважаем их желание доказать, что они достойны быть в основе «Спартака».

— Каково ваше отношение к созданию Суперлиги?

— Такой междусобойчик устроили. Ничего полезного для футбола это не принесет. Создали себе клуб богатых — и все.

— Повлияет ли создание такой закрытой лиги на российский футбол?

— Изменится для всех, но пока Суперлигу создали только на словах. Это не значит, что она в действительности начнет функционировать. Насколько понимаю, все национальные федерации против, УЕФА тоже.