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Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Голкипер «Химок» Илья Лантратов оттолкнул болбоя.
Голкипер «Химок» Илья Лантратов оттолкнул болбоя.
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«СКА-Хабаровск» выиграл первый стыковой матч у «Химок», но в центре внимания оказался скандал с вратарем Лантратовым.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Химки
Голы
Эммерсон, 14 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Мануйлов (Тихонов, 75) Шищенко Гащенков Квеквескири Цаллагов Караев (Брагин, 80) Алиев (Гаглоев, 83) Гонгадзе
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Григалава Глушаков Главчич (Долгов, 58) Кухарчук (Жумабеков, 58) Магомедов
Предупреждения
Мануйлов 42’, Гонгадзе 65’, Фомин 84’, Сугробов 90+2’  -  Главчич 41’, Григалава 72’, Долгов 74’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)

Неожиданный уход Сергея Юрана в «Химки» — болезненная для Хабаровска история. Не такая, конечно, как с Маркусом Гисдолем и «Локомотивом», но все равно крайне неприятная, несмотря на цивилизованное расставание. Так что было что-то символичное в том, что в стыках судьба свела СКА с бывшим тренером, который, узнав своего соперника, заметил: «Я комплектовал эту команду, знаю каждого игрока».

Дальневосточники же в конце февраля приняли, как оказалось, оптимальное решение, вернув на тренерскую скамейку Алексея Поддубского — предшественника Юрана и настоящую легенду СКА. Уроженец Хабаровска провел за армейцев более четырехсот матчей, а пять лет назад подарил родному городу дебютный сезон в премьер-лиге, опять же в стыках выиграв двухматчевое противостояние с «Оренбургом». Второй заход на повышение в классе — тоже заслуга Поддубского. Команду он принимал за полторы недели до возобновления сезона, и занимали армейцы в тот момент пятое место.

И начали игру с «Химками» хозяева здорово. Разве что на первых минутах уступили гостям контроль мяча, после чего острота армейских атак стала возрастать в геометрической прогрессии. Сначала Лантратов парировал осложненный рикошетом удар Цаллагова. Потом — после обреза Григалавы — вытащил из-под перекладины выстрел Караева. Но вратарь лишь отсрочил неизбежное, а подача углового увенчалась идеальной атакой Владиса-Эммерсона со «второго этажа».

Относительно быстрый гол явно сыграл на руку хабаровчанам, у которых при привычно активных для команды Поддубского флангах хорошо поставлен быстрый выход из обороны. Заставив «Химки» безуспешно развивать позиционные атаки, хозяева получили оперативный простор для собственных выпадов. Подмосковная же команда до перерыва если и могла на что-то рассчитывать до перерыва, так это на стандартные положения, но и они совершенно не напрягали в воротах Сугробова.

Интересно было посмотреть, как химчане скорректируют игру после перерыва, но началась вторая половина с грубой ошибки красно-черной обороны. И гостям откровенно повезло, что выскочивший на ворота слева Гонгадзе направил мяч в сантиметрах от дальнего угла. Но «Химки», естественно, прибавили в атаке, а пиком первого по-настоящему острого отрезка гостей стали шанс Глушакова и остановленный вратарем штрафной в исполнении Магомедова.

Игра постепенно перешла в режим «кто окажется крепче». И эффективнее — напор «Химок», чей прессинг по ходу тайма временами получался достаточно качественным, либо настырность дальневосточников, демонстрировавших заряженность на удар в завершающей стадии атаки. Гащенков, например, мог огорчить бывших одноклубников, выстрелив над перекладиной с острого угла, но взял выше цели.

Илья Лантратов. Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем после матча со «СКА-Хабаровском»

В остальных эпизодах надежно действовал Лантратов, который в итоге оказался в центре внимания еще и по совсем не игровым причинам. Голкипер оттолкнул болбоя, который, по мнению футболиста, не торопился подавать мяч. К упавшему юноше подбежали запасные игроки СКА, предъявив претензии Лантратову. А тот чуть позже еще и высказался в адрес других болбоев. Хотя, надо отдать Лантратову должное, после финального свистка он нашел пострадавшего и принес ему свои извинения.

Ну а на поле первый раунд двухматчевого противостояния остался за Хабаровском. СКА едет в Подмосковье с минимальным преимуществом, но пять лет назад команде Поддубского для исторического повышения в классе хватило двух нулевых ничьих и успешной серии пенальти.

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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  • Millwall82

    а как сам Хабара планирует путешествовать по РПЛ или ФНЛ?)

    25.05.2022

  • Кроликоф

    Ну а что, все говорили, что свободного времени без европ теперь вагон, так что в Хабаровск можно будет даже на поезде.

    25.05.2022

  • Alex M

    Уф, будет весело, если из-за санкций и проблем с авиа-бортами все команды будут летать в Хабаровск. На суперджетах, с пересадками. Или даже на поездах, если санкции растянутся. Не хотелось бы при этом, чтобы город лишился команды.

    25.05.2022

  • Millwall82

    Хорошая контрацепция нужна и в ФНЛ)

    25.05.2022

  • КирпичИнвест

    Встреча Ха-Хи закончилась неубедительной победой хозяев )

    25.05.2022

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    4
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    5
    		 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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