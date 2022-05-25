Три повода порадоваться за «Спартак»

Обозреватель «СЭ» считает, что красно-белые провели неоднозначный сезон, но точно не провалились.

Настроение большинства болельщиков «Спартака» после окончания чемпионата-2021/22 находится в диапазоне от уныния до депрессии. Итоговое 10-е место в РПЛ — повторение российского антирекорда красно-белых 2003 года — действительно не способствует оптимизму. Особенно с учетом того, что по качеству состава и размеру бюджета команда, несмотря на все финансовые сложности последних лет, входит в тройку лучших в лиге.

Так что же, все пропало? Нет — если взглянуть на ситуацию с холодной головой, то приходишь к выводу, что сезон не стал полностью провальным. Неоднозначным, во многом неудачным, но не катастрофическим. В пользу такой позиции есть три железных аргумента. Итак, первый...

Лига Европы

Два безоговорочных поражения от «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов вогнали поклонников красно-белых в транс. Особенно тех, кто помнил, как в розыгрыше-2000/01 «Спартак» красиво, на классе, разбирался в группе с лиссабонским «Спортингом», коллективом, вполне сравнимым по уровню с нынешними «орлами», — 3:1 в «Лужниках» и 3:0 в Португалии. А уж когда жеребьевка Лиги Европы, куда перешли москвичи, подбросила в соперники «Наполи», «Лестер» и «Легию», возгласы «туши свет, сливай масло» неслись из каждого утюга. Уничижительные формулировки итальянских СМИ «Спаллетти достались крепкие англичане и два «карлика» только усугубляли общую картину.

В выход в 1/16 финала турнира (не говоря уже об 1/8, куда напрямую попадал победитель квартета) и правда верилось с трудом. А с учетом «качелей», на которых весь период Руя Витории качались красно-белые, возникали и сомнения в третьем месте, дававшим право выступить в 1/16 финала Лиги конференций.

Поражение от «Легии» на «Открытие Банк Арене» в стартовом матче только усилило опасения — на то, что хозяева возили поляков лицами по газону все 90 минут, а тем удалась одна-единственная контратака, никто скидок не делал. И правильно — такого оппонента «Спартак» с несколькими футболистами уровня сборной России и звездными по нашим меркам легионерами обязан проходить на голом мастерстве даже в свой самый плохой день.

Но потом настало 30 сентября, выезд в Неаполь и феерическая победа 3:2, одна из самых зрелищных за всю историю москвичей. Тот результат прилично приглушил голоса журналистов с Апеннин насчет «карлика», внушил уверенность в своих силах спартаковцам и добавил оптимизма их болельщикам. Безоговорочные 2:1 с «Наполи» в Тушине, добротные 1:1 в Лестере и три очка в Варшаве с героическим сейвом Александра Селихова при пенальти в самой концовке сделали казавшееся изначально невероятным: красно-белые выиграли группу.

И не вина «Спартака» в том, что УЕФА отстранил российские клубы от своих соревнований. Можно только жалеть, что в 1/8 финала не состоялся камбэк на «Открытие Банк Арену» любимца трибун Доменико Тедеско. Зато у форварда Александра Соболева появился повод заявить в интервью «СЭ», что команду лишили победы в ЛЕ. Доказать обратное не сможет уже никто.

Впрочем, удачный европоход — не единственная светлая полоса «Спартака» в сезоне-зебре. Есть еще...

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Финал Кубка

Понятно, что решающая встреча плей-офф в любом виде спорта всегда на три исхода. Ясно, что «Динамо», смазавшее концовку чемпионата и не бравшее трофеи намного дольше «Спартака», с кубкового успеха-1995, жаждет победы не меньше красно-белых. Все так. Но до финала ведь еще нужно добраться.

Кто-то скажет: а что такого? В сетке Паоло Ваноли и Ко попались два представителя ФНЛ, «Кубань» и «Енисей». Только при этом в четвертьфинале требовалось пройти еще не впавший в финишный анабиоз ЦСКА, к тому же на его поле. Да и против коллективов первого дивизиона нельзя было расслабляться — «Локомотив» и «Зенит», пострадавшие от того же «Енисея» и «Алании», не дадут соврать.

Конечно, полностью успешным кубковый розыгрыш станет только в случае победы в финале. Однако провала в турнире в целом уже точно не случилось. Не зря же руководство «Спартака» не ставит, по моим данным, будущее Ваноли в зависимость от счета на лужниковском табло вечером 29 мая. Стратегия выбрана, плохая или хорошая, пока до конца не ясно, но от результата одного, пусть даже очень важного, матча она меняться не должна.

Третий положительный аспект —

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Устойчивость клуба

Ни для кого не секрет, в каком непростом положении оказались сейчас команды РПЛ в плане финансов. Экономические трудности испытывают все, и главный вопрос: кто справится с ними с наименьшими потерями?

Здесь «Спартак» — в числе лидеров. О чем свидетельствуют сохранение до конца сезона большинства легионеров, неоднократные заявления Ваноли и спортивного директора Луки Каттани о готовности продолжать работу в России вне зависимости от обстоятельств. Решен непростой вопрос с переводами средств иностранцев на родину.

Причем все это происходит на фоне уменьшения размера состояния владельца красно-белых Леонида Федуна — не на 95 процентов, конечно, как писалось пару месяцев назад, но довольно ощутимого. Его можно любить или ненавидеть, но нельзя не признавать факт: «Спартак» — его любимое детище, он не бросит его на произвол судьбы, как тяжело бы ни приходилось ему лично. При этом в футбольном мире говорят, что Леонид Арнольдович преисполнен оптимизма и продажа клуба на данный момент исключена.

Вывод

Ясно, что тучные времена для нашего футбола ушли в прошлое, и непонятно, когда вернутся. Вот и в «Спартаке» не скрывают, что станут уменьшать расходы. Например, выступавшая в ФНЛ «двойка» уже закрыта. Однако можно не сомневаться, что в сравнении с большинством конкурентов по РПЛ финансовое падение красно-белых не станет фатальным. Более того, боссы планируют сохранить, насколько это возможно, нынешний состав и даже точечно его усилить.

Если подобное из планов перейдет в реальную плоскость, а Ваноли нащупает наконец-то тактические нити, то следующий сезон должен стать более удачным. Убежден, что в потенциале команда должна бороться если не за чемпионство, то как минимум за награды. А о десятом месте речь точно идти не будет.