ЦСКА выиграл первый матч под началом Федотова, Чалов начал забивать после швейцарской командировки

Армейцы обыграли бывшую команду своего главного тренера.

Иногда главные интриги на поверхности. В данном случае — это Владимир Федотов против «Сочи». Главный тренер ЦСКА вывел черноморцев на новый — почти космический для клуба — серебряный уровень и ушел в топ-клуб. По статусу это повышение. По факту — с учетом всех кадровых сложностей армейцев и банальным дефицитом исполнителей — все не так однозначно.

Соответственно, эмоциональный фон болельщиков красно-синих за относительно короткий период проделал путь от осторожного оптимизма до легкой паники. А как иначе, если количество покинувших клуб футболистов растет в геометрической прогрессии, тогда как все пополнение — это серб Гайич плюс вернувшиеся из аренд? Естественно, Федотову в такой ситуации нелегко реализовать все свои замыслы.

Те, кто смотрел все летние матчи армейцев, отмечали тренерскую мысль и контуры командной игры. Вместе с тем результаты — да еще и с отсутствием забитых мячей — настораживали. Однако в четверг все неравнодушные к ЦСКА наконец-то увидели, насколько эффективной может быть армейская атака.

Два гола к шестой минуте — определенный показатель. Чем-то это даже напоминало «Сочи» образца прошлого сезона, где большую роль играли стандартные положения, а еще бывшая команда Федотова здорово использовала свободное пространство. И если безупречное завершение углового Дивеевым — дело привычное, то стабильно качественный переход из обороны в атаку уже можно отметить как первые плоды работы нового тренерского штаба.

Хотя и здесь можно было бы сказать, что номинальные хозяева в первом тайме слишком много позволяли хозяевам настоящим. Экспериментирующий с составом «Сочи», который держал в уме еще и пятничный спарринг с «Химками», команда уже не Федотова, но еще и не Вадима Гаранина. Да еще без недавних лидеров — Кассьерры и Родриго.

Все это, впрочем, не отменяет качественной игры ЦСКА. А еще — умения работать с внутренними резервами. Чалов уходил в «Базель» не только за европейской мечтой, но и с надеждой вернуть прежнюю легкость. Ту, с которой он оторвался от сочинских защитников и поразил пустые ворота, разобравшись с метнувшимся навстречу Адамовым.

И это была отнюдь не мимолетная вспышка. Момент, созданный Чаловым благодаря элегантному пасу пяткой на Кучаева, тоже показателен. Как и качественная игра вернувшегося из Казани полузащитника. Может быть, это начало перезагрузки Кучаева, который, вообще-то, забил свой первый гол за ЦСКА в Лиге чемпионов в ворота «МЮ»? С тех пор изменилось многое, только Кучаеву всего 24 года, и его потенциал предполагает большее, чем вылетать с «Рубином» в первый дивизион. Так что решение армейцев не отпускать хавбека в «Ростов» логично даже без учета текущих кадровых проблем.

Впрочем, на основании первой для ЦСКА победной игры под началом Федотова не стоит делать далекоидущих выводов. Да, понравился агрессивный прессинг сразу после потери мяча у чужой штрафной, но и недочетов еще хватает. Например, в целом прилично смотревшийся Гайич допустил грубую ошибку в эпизоде с пропущенным голом. Хотя тут стоит отметить не только этот просчет, но и классную передачу экс-самарца Сарвели, а также эффектный завершающий удар Макарчука. У Торопа, который сменил оставшегося в этот раз на скамейке Акинфеева, шансов на спасение не было.

«Сочи», что очевидно, внес коррективы в перерыве и выдал содержательный второй тайм. Не выдающийся, конечно, но очень качественный. Мелкадзе и Сарвели в концовке едва не оставили армейцев без первой летней победы. Так что и без Федотова южане остаются конкурентоспособной командой. А ЦСКА постепенно прибавляет, но армейцам нужно усиление. Чем быстрее — тем лучше.