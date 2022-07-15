«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Владимир Пономарев — 0:2. «Зенит» победит, здесь без вариантов, я думаю.
Александр Кожевников — 1:1. Будет битва и ничья. «Химки» на подъеме, а «Зенит» может расслабиться, ведь он объективно сильнее всех.
Владимир Пономарев — 2:1. Армейцы выиграют. В последней предсезонной игре футболисты ЦСКА хорошо двигались. Думаю, с «Уралом» дома москвичи справятся.
Александр Кожевников — 1:0. Дома ЦСКА одержит минимальную победу.
Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» у нас новая команда. «Крылья» неплохо показали себя в прошлом чемпионате, сыграли надежно. Здесь поставлю на гостей.
Александр Кожевников — 1:0. «Оренбург» играет на эмоциях, должен выиграть дома.
Владимир Пономарев — 2:0. «Спартак» мне в последнее время не нравится, оборона вообще никакая. Да и «Ахмат» — домашняя команда. Грозненцы выиграют.
Александр Кожевников — 2:2. «Спартаку» деваться некуда, нужно себя показывать. В последних играх, даже когда клуб выглядел не очень, «Ахмат» он обыгрывал. Но в этот раз будет результативная ничья.
Владимир Пономарев — 1:0. Желание у футболистов «Торпедо» колоссальное. У «Сочи» сейчас разброд и шатание, некоторые игроки ушли. Сочинцы заняли второе место в прошлом сезоне, могут недооценить «Торпедо».
Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Сочи» выиграет, несмотря на потерю нескольких игроков.
«Локомотив» — «Нижний Новгород»
Владимир Пономарев — 0:0. Думаю, будет унылая ничья без забитых мячей.
Александр Кожевников — 1:0. У «Локомотива» создается симпатичная команда. Думаю, он одержит минимальную победу.
Владимир Пономарев — 2:0. Динамовцы мне нравятся в последнее время. Они провалили концовку сезона, но сделали выводы. Ребята в команде молодые, амбициозные, с «Ростовом» должны справиться.
Александр Кожевников — 2:2. Здесь будет сумасшедшая битва с большим количеством голов. Обе команды хорошо смотрятся, силы у футболистов есть, игра выйдет результативной.
Владимир Пономарев — 2:1. «Краснодар» играет своими воспитанниками, молодежью, это похвально. Мне кажется, он победит новичков чемпионата.
Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар», конечно, выиграет у только поднявшегося в элиту «Факела», несмотря на все свои проблемы с составом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -