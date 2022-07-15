«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков начинают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Химки» — «Зенит»

Владимир Пономарев — 0:2. «Зенит» победит, здесь без вариантов, я думаю.

Александр Кожевников — 1:1. Будет битва и ничья. «Химки» на подъеме, а «Зенит» может расслабиться, ведь он объективно сильнее всех.

ЦСКА — «Урал»

Владимир Пономарев — 2:1. Армейцы выиграют. В последней предсезонной игре футболисты ЦСКА хорошо двигались. Думаю, с «Уралом» дома москвичи справятся.

Александр Кожевников — 1:0. Дома ЦСКА одержит минимальную победу.

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» у нас новая команда. «Крылья» неплохо показали себя в прошлом чемпионате, сыграли надежно. Здесь поставлю на гостей.

Александр Кожевников — 1:0. «Оренбург» играет на эмоциях, должен выиграть дома.

«Ахмат» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 2:0. «Спартак» мне в последнее время не нравится, оборона вообще никакая. Да и «Ахмат» — домашняя команда. Грозненцы выиграют.

Александр Кожевников — 2:2. «Спартаку» деваться некуда, нужно себя показывать. В последних играх, даже когда клуб выглядел не очень, «Ахмат» он обыгрывал. Но в этот раз будет результативная ничья.

«Торпедо» — «Сочи»

Владимир Пономарев — 1:0. Желание у футболистов «Торпедо» колоссальное. У «Сочи» сейчас разброд и шатание, некоторые игроки ушли. Сочинцы заняли второе место в прошлом сезоне, могут недооценить «Торпедо».

Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Сочи» выиграет, несмотря на потерю нескольких игроков.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

Владимир Пономарев — 0:0. Думаю, будет унылая ничья без забитых мячей.

Александр Кожевников — 1:0. У «Локомотива» создается симпатичная команда. Думаю, он одержит минимальную победу.

«Динамо» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 2:0. Динамовцы мне нравятся в последнее время. Они провалили концовку сезона, но сделали выводы. Ребята в команде молодые, амбициозные, с «Ростовом» должны справиться.

Александр Кожевников — 2:2. Здесь будет сумасшедшая битва с большим количеством голов. Обе команды хорошо смотрятся, силы у футболистов есть, игра выйдет результативной.

«Краснодар» — «Факел»

Владимир Пономарев — 2:1. «Краснодар» играет своими воспитанниками, молодежью, это похвально. Мне кажется, он победит новичков чемпионата.

Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар», конечно, выиграет у только поднявшегося в элиту «Факела», несмотря на все свои проблемы с составом.