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Сегодня, 00:10

«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ахмат» — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков начинают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Химки» — «Зенит»

Владимир Пономарев — 0:2. «Зенит» победит, здесь без вариантов, я думаю.

Александр Кожевников — 1:1. Будет битва и ничья. «Химки» на подъеме, а «Зенит» может расслабиться, ведь он объективно сильнее всех.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

ЦСКА — «Урал»

Владимир Пономарев — 2:1. Армейцы выиграют. В последней предсезонной игре футболисты ЦСКА хорошо двигались. Думаю, с «Уралом» дома москвичи справятся.

Александр Кожевников — 1:0. Дома ЦСКА одержит минимальную победу.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» у нас новая команда. «Крылья» неплохо показали себя в прошлом чемпионате, сыграли надежно. Здесь поставлю на гостей.

Александр Кожевников — 1:0. «Оренбург» играет на эмоциях, должен выиграть дома.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

«Ахмат» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 2:0. «Спартак» мне в последнее время не нравится, оборона вообще никакая. Да и «Ахмат» — домашняя команда. Грозненцы выиграют.

Александр Кожевников — 2:2. «Спартаку» деваться некуда, нужно себя показывать. В последних играх, даже когда клуб выглядел не очень, «Ахмат» он обыгрывал. Но в этот раз будет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

«Торпедо» — «Сочи»

Владимир Пономарев — 1:0. Желание у футболистов «Торпедо» колоссальное. У «Сочи» сейчас разброд и шатание, некоторые игроки ушли. Сочинцы заняли второе место в прошлом сезоне, могут недооценить «Торпедо».

Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Сочи» выиграет, несмотря на потерю нескольких игроков.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Сочи

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

Владимир Пономарев — 0:0. Думаю, будет унылая ничья без забитых мячей.

Александр Кожевников — 1:0. У «Локомотива» создается симпатичная команда. Думаю, он одержит минимальную победу.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

«Динамо» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 2:0. Динамовцы мне нравятся в последнее время. Они провалили концовку сезона, но сделали выводы. Ребята в команде молодые, амбициозные, с «Ростовом» должны справиться.

Александр Кожевников — 2:2. Здесь будет сумасшедшая битва с большим количеством голов. Обе команды хорошо смотрятся, силы у футболистов есть, игра выйдет результативной.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Краснодар» — «Факел»

Владимир Пономарев — 2:1. «Краснодар» играет своими воспитанниками, молодежью, это похвально. Мне кажется, он победит новичков чемпионата.

Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар», конечно, выиграет у только поднявшегося в элиту «Факела», несмотря на все свои проблемы с составом.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

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ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Кожевников
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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