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Сегодня, 00:10

Чемпионат России по умению решать проблемы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Кубок победителя РПЛ.
Фото Александр Плотников / РПЛ
В пятницу матчем «Химки» — «Зенит» стартует уникальный сезон.

В России начинается уникальный футбольный сезон. Первый, в котором будет максимальная концентрация всяческих ограничений и усложнений. Без еврокубков и средств от выступлений в нем, с возможностью любого футболиста приостановить контракт на год, с проблемами по перечислению платежей от зарубежных клубов, с логистическими закавыками из-за закрытия ряда аэропортов и т. д.

В результате на первый план выходит даже не работа тренеров и футболистов. Для них-то все остается привычным: то же поле, те же мячи. Разве что тренеру иногда придется поломать голову над заменой внезапно выбывшего футболиста, но такое случалось и ранее — в результате серьезных травм.

А вот для руководителей клубов нынешний сезон — настоящее испытание на прочность и соревнование по умению быстро адаптироваться к новым условиям. У кого лучше получится, тот со своей командой и окажется на вершине.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Кубка лиги не будет. Вместо него — реформированный кубок страны

При этом интерес к футболу в стране никуда не денется. Это показывают и финиш предыдущего сезона, когда трибуны заполнялись ударными темпами, и начало нынешнего, а также показатели клубов по вовлечению аудитории и спросу на атрибутику.

Потребность в хлебе и зрелищах (мы, понятно, о второй части) у народа никуда не пропадает, а в нынешних турбулентных условиях запрос на развлечения, кажется, только возрастает.

Скажем, финал БЕТСИТИ Кубка России в мае прошел в Лужниках при гипераншлаге (спрос в разы превышал предложение), а матч за Суперкубок в июле стал самым посещаемым в российской истории.

Отсутствие международных встреч повышает значимость внутренних соревнований. Именно они становятся главными, а не игры еврокубков или сборной, как было (и мы надеемся, что скоро будет) ранее.

Наверняка интерес к РПЛ, о котором сказано выше, не отразит посещаемость стадионов — судя по опросам, введение Fan ID для многих становится преградой. Тем интереснее будет изучить телерейтинги.

Но уже очевидно, что в футбол приходит гораздо больше денег от рыночных спонсоров, а этот показатель всегда отражает интерес к продукту. С нынешнего сезона и букмекер, и титульный партнер (платежная система) резко повысят ставки. А в сумме клубы смогут выручить от 400 до 600 миллионов в год от спонсоров РПЛ. Если не шиковать, то можно жить только на эти средства, снижая зависимость от бюджетных денег.

Клубы понимают, что в нынешних условиях надо искать новые подходы. Отсюда переформатирование БЕТСИТИ Кубка России, который должен заиграть новыми красками, скрашивая нам вечера без еврокубков.

Сергей Семак. Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

С новым форматом Кубка нам еще предстоит разобраться, а сегодня стартует старый добрый российский чемпионат. В котором, конечно, вряд ли будет интрига в борьбе за золото.

«Зенит» не берут никакие внешние проблемы, это по-прежнему монолит, российская «Бавария», которая легко меняет винтики в своей машине. Уйдут Дзюба, Алберто и Ракицкий, но на их места возьмут Кассьерру с Родриго и вряд ли потеряют в качестве.

Но бундеслига интересна и с гегемоном. Кто бросит перчатку лидеру, кто финиширует в призерах, кому дорога в первую лигу.

Кроме «Зенита», выступление ни одной команды не спрогнозируешь. Каким будет «Сочи» с новым тренером Гараниным, всегда играющим в атаку? Что в «Динамо» после Шварца изменит Йоканович, оставшись без Бальбуэны и Шиманьски? Как разберется с кадровыми проблемами в ЦСКА Федотов? Куда движется «Локо» с Комппером? Как Абаскаль справится с решением задачи стать чемпионом России?

Славиша Йоканович. Славиша Йоканович — тренер, который умеет достигать успеха

Или сюжет с «Краснодаром». Весной клуб едва не снялся с чемпионата — настолько был мощным удар по Сергею Галицкому. А теперь вернулся ряд легионеров, «быки» категорически отказались продавать конкурентам своих лидеров, и кто удивится, если команда станет главным соперником «Зенита»?

Это интриги только наверху таблицы, а внизу всегда кипят не менее серьезные страсти. И можно не сомневаться: предстоящий чемпионат не станет исключением. Так что в добрый путь, сезон-2022/23.

Дождались!

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ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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