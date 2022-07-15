Чемпионат России по умению решать проблемы
В России начинается уникальный футбольный сезон. Первый, в котором будет максимальная концентрация всяческих ограничений и усложнений. Без еврокубков и средств от выступлений в нем, с возможностью любого футболиста приостановить контракт на год, с проблемами по перечислению платежей от зарубежных клубов, с логистическими закавыками из-за закрытия ряда аэропортов и т. д.
В результате на первый план выходит даже не работа тренеров и футболистов. Для них-то все остается привычным: то же поле, те же мячи. Разве что тренеру иногда придется поломать голову над заменой внезапно выбывшего футболиста, но такое случалось и ранее — в результате серьезных травм.
А вот для руководителей клубов нынешний сезон — настоящее испытание на прочность и соревнование по умению быстро адаптироваться к новым условиям. У кого лучше получится, тот со своей командой и окажется на вершине.
При этом интерес к футболу в стране никуда не денется. Это показывают и финиш предыдущего сезона, когда трибуны заполнялись ударными темпами, и начало нынешнего, а также показатели клубов по вовлечению аудитории и спросу на атрибутику.
Потребность в хлебе и зрелищах (мы, понятно, о второй части) у народа никуда не пропадает, а в нынешних турбулентных условиях запрос на развлечения, кажется, только возрастает.
Скажем, финал БЕТСИТИ Кубка России в мае прошел в Лужниках при гипераншлаге (спрос в разы превышал предложение), а матч за Суперкубок в июле стал самым посещаемым в российской истории.
Отсутствие международных встреч повышает значимость внутренних соревнований. Именно они становятся главными, а не игры еврокубков или сборной, как было (и мы надеемся, что скоро будет) ранее.
Наверняка интерес к РПЛ, о котором сказано выше, не отразит посещаемость стадионов — судя по опросам, введение Fan ID для многих становится преградой. Тем интереснее будет изучить телерейтинги.
Но уже очевидно, что в футбол приходит гораздо больше денег от рыночных спонсоров, а этот показатель всегда отражает интерес к продукту. С нынешнего сезона и букмекер, и титульный партнер (платежная система) резко повысят ставки. А в сумме клубы смогут выручить от 400 до 600 миллионов в год от спонсоров РПЛ. Если не шиковать, то можно жить только на эти средства, снижая зависимость от бюджетных денег.
Клубы понимают, что в нынешних условиях надо искать новые подходы. Отсюда переформатирование БЕТСИТИ Кубка России, который должен заиграть новыми красками, скрашивая нам вечера без еврокубков.
С новым форматом Кубка нам еще предстоит разобраться, а сегодня стартует старый добрый российский чемпионат. В котором, конечно, вряд ли будет интрига в борьбе за золото.
«Зенит» не берут никакие внешние проблемы, это по-прежнему монолит, российская «Бавария», которая легко меняет винтики в своей машине. Уйдут Дзюба, Алберто и Ракицкий, но на их места возьмут Кассьерру с Родриго и вряд ли потеряют в качестве.
Но бундеслига интересна и с гегемоном. Кто бросит перчатку лидеру, кто финиширует в призерах, кому дорога в первую лигу.
Кроме «Зенита», выступление ни одной команды не спрогнозируешь. Каким будет «Сочи» с новым тренером Гараниным, всегда играющим в атаку? Что в «Динамо» после Шварца изменит Йоканович, оставшись без Бальбуэны и Шиманьски? Как разберется с кадровыми проблемами в ЦСКА Федотов? Куда движется «Локо» с Комппером? Как Абаскаль справится с решением задачи стать чемпионом России?
Или сюжет с «Краснодаром». Весной клуб едва не снялся с чемпионата — настолько был мощным удар по Сергею Галицкому. А теперь вернулся ряд легионеров, «быки» категорически отказались продавать конкурентам своих лидеров, и кто удивится, если команда станет главным соперником «Зенита»?
Это интриги только наверху таблицы, а внизу всегда кипят не менее серьезные страсти. И можно не сомневаться: предстоящий чемпионат не станет исключением. Так что в добрый путь, сезон-2022/23.
Дождались!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -