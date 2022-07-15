Чемпионат России по умению решать проблемы

В пятницу матчем «Химки» — «Зенит» стартует уникальный сезон.

В России начинается уникальный футбольный сезон. Первый, в котором будет максимальная концентрация всяческих ограничений и усложнений. Без еврокубков и средств от выступлений в нем, с возможностью любого футболиста приостановить контракт на год, с проблемами по перечислению платежей от зарубежных клубов, с логистическими закавыками из-за закрытия ряда аэропортов и т. д.

В результате на первый план выходит даже не работа тренеров и футболистов. Для них-то все остается привычным: то же поле, те же мячи. Разве что тренеру иногда придется поломать голову над заменой внезапно выбывшего футболиста, но такое случалось и ранее — в результате серьезных травм.

А вот для руководителей клубов нынешний сезон — настоящее испытание на прочность и соревнование по умению быстро адаптироваться к новым условиям. У кого лучше получится, тот со своей командой и окажется на вершине.

При этом интерес к футболу в стране никуда не денется. Это показывают и финиш предыдущего сезона, когда трибуны заполнялись ударными темпами, и начало нынешнего, а также показатели клубов по вовлечению аудитории и спросу на атрибутику.

Потребность в хлебе и зрелищах (мы, понятно, о второй части) у народа никуда не пропадает, а в нынешних турбулентных условиях запрос на развлечения, кажется, только возрастает.

Скажем, финал БЕТСИТИ Кубка России в мае прошел в Лужниках при гипераншлаге (спрос в разы превышал предложение), а матч за Суперкубок в июле стал самым посещаемым в российской истории.

Отсутствие международных встреч повышает значимость внутренних соревнований. Именно они становятся главными, а не игры еврокубков или сборной, как было (и мы надеемся, что скоро будет) ранее.

Наверняка интерес к РПЛ, о котором сказано выше, не отразит посещаемость стадионов — судя по опросам, введение Fan ID для многих становится преградой. Тем интереснее будет изучить телерейтинги.

Но уже очевидно, что в футбол приходит гораздо больше денег от рыночных спонсоров, а этот показатель всегда отражает интерес к продукту. С нынешнего сезона и букмекер, и титульный партнер (платежная система) резко повысят ставки. А в сумме клубы смогут выручить от 400 до 600 миллионов в год от спонсоров РПЛ. Если не шиковать, то можно жить только на эти средства, снижая зависимость от бюджетных денег.

Клубы понимают, что в нынешних условиях надо искать новые подходы. Отсюда переформатирование БЕТСИТИ Кубка России, который должен заиграть новыми красками, скрашивая нам вечера без еврокубков.

С новым форматом Кубка нам еще предстоит разобраться, а сегодня стартует старый добрый российский чемпионат. В котором, конечно, вряд ли будет интрига в борьбе за золото.

«Зенит» не берут никакие внешние проблемы, это по-прежнему монолит, российская «Бавария», которая легко меняет винтики в своей машине. Уйдут Дзюба, Алберто и Ракицкий, но на их места возьмут Кассьерру с Родриго и вряд ли потеряют в качестве.

Но бундеслига интересна и с гегемоном. Кто бросит перчатку лидеру, кто финиширует в призерах, кому дорога в первую лигу.

Кроме «Зенита», выступление ни одной команды не спрогнозируешь. Каким будет «Сочи» с новым тренером Гараниным, всегда играющим в атаку? Что в «Динамо» после Шварца изменит Йоканович, оставшись без Бальбуэны и Шиманьски? Как разберется с кадровыми проблемами в ЦСКА Федотов? Куда движется «Локо» с Комппером? Как Абаскаль справится с решением задачи стать чемпионом России?

Или сюжет с «Краснодаром». Весной клуб едва не снялся с чемпионата — настолько был мощным удар по Сергею Галицкому. А теперь вернулся ряд легионеров, «быки» категорически отказались продавать конкурентам своих лидеров, и кто удивится, если команда станет главным соперником «Зенита»?

Это интриги только наверху таблицы, а внизу всегда кипят не менее серьезные страсти. И можно не сомневаться: предстоящий чемпионат не станет исключением. Так что в добрый путь, сезон-2022/23.

Дождались!