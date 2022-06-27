Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:50

Хачатурянц привел спонсоров, но в остальном — провал. В РПЛ он не проработал и года

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ашот Хачатурянц.
Фото Global Look Press
1/3
Лигу возглавил Александр Алаев.

Мнение

Приход Ашота Хачатурянца в РПЛ в октябре прошлого года многие восприняли с большим воодушевлением. Многолетний глава лиги Сергей Прядкин всех немного утомил, а в пандемию допустил ряд проколов, так что клубы аплодировали приходу Хачатурянца. Тяжеловеса из мира бизнеса, который в отличие от крепкого хозяйственника Прядкина легко оперирует миллиардами, а не миллионами рублей.

Оправдалось ли доверие? Мнения разделились. Одни говорят, что Ашот Рафаилович привел крутых спонсоров — титульного и букмекера на сумму, которая раньше участникам чемпионата России не снилась. Притом что одна букмекерская компания в последний момент разорвала соглашение в одностороннем порядке, уведомив о решении с помощью эсэмэски, однако адекватная замена была оперативно найдена. И что судейский корпус стал чище, мол, прекратились откровенные «убийства» тех или иных команд, рефери боятся ответственности и не беспредельничают. А если Хачатурянца критиковали, то руководителю просто не хватало хорошего пиара, чтобы доносить до народных масс свои успехи.

Ашот Хачатурянц. Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным

Но, пожалуй, больше тех, кто видит в деятельности функционера скорее минусы, чем плюсы. Они расскажут, что в офисе РПЛ творился бардак. Парализованной оказалась работа комитетов, людей Прядкина увольняли с грубым нарушением законодательства — так, что сотрудники даже обращались в суд. По первому делу юриста уже восстановили в должности, остальные — на рассмотрении, но велика вероятность успешного для работников исхода. Что прежнего директора по безопасности убрали, а новый сбежал, не проработав и полгода. Что прежний букмекер разорвал контракт не просто так, а в знак протеста против неуважительного диалога. Что по той же причине прекратилась работа с компанией, которая предоставляла болельщикам бесплатные юридические услуги. Что Хачатурянц весной больше занимался своим бизнесом, а всю работу на себя взяла его правая рука Елена Карасева — нефутбольный человек, которая далеко не всегда могла решить какой-то вопрос.

Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ашот Хачатурянц.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

В судейском корпусе, понятно, люди не могут быть объективны, все-таки им ломали сложившуюся систему, сделаем на это скидку. Однако мнение арбитров однозначное: при Хачатурянце стало хуже. Руководитель использовал только метод кнута, ухудшилась методическая работа, не решались проблемы с введением ВАР, отсюда нервозность и различие в трактовках ситуаций у рефери, у которых не возникало ощущения, что они под защитой и могут спокойно трудиться. За семь месяцев у судей сменились три начальника — Виктор Кашшаи, Витор Мануэл Мелу Перейра и Павел Каманцев. Последний, к слову, не знает профессию изнутри, поскольку не работал арбитром — он юрист.

Александр Алаев. Александр Алаев: «Готов 24 на 7 быть сосредоточенным на РПЛ»

Многим рефери пришлось завершить карьеру из-за «утраты доверия» и прочих факторов, при этом качественной замены ушедшим не видно. Желающих становиться рефери все меньше — слишком много летит в тебя шишек. Теперь еще и со стороны руководителя. Полиграф с радостью принимается общественностью, однако это довольно унизительная процедура. Неудивительно, что Мелу Перейра сразу обозначил позицию: никаких детекторов лжи при нем быть не должно.

В общем, не думаю, что уход Хачатурянца — трагедия для российского футбола. Будем надеяться, что у Александра Алаева получится лучше. У него точно больше футбольного опыта и знаний происходящих процессов.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
Сергей Прядкин
10
22
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Полузащитник «Оренбурга» Башич прокомментировал подписание контракта с клубом
«Локомотив» поздравил полузащитника Куликова с защитой магистерской диссертации
Владелец «Спартака» Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»
«Химки» расторгли контракт с Юрием Жирковым
Йоканович поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в товарищеском матче
Стукалов назначен главным тренером «Ротора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости