Хачатурянц привел спонсоров, но в остальном — провал. В РПЛ он не проработал и года

Лигу возглавил Александр Алаев.

Мнение

Приход Ашота Хачатурянца в РПЛ в октябре прошлого года многие восприняли с большим воодушевлением. Многолетний глава лиги Сергей Прядкин всех немного утомил, а в пандемию допустил ряд проколов, так что клубы аплодировали приходу Хачатурянца. Тяжеловеса из мира бизнеса, который в отличие от крепкого хозяйственника Прядкина легко оперирует миллиардами, а не миллионами рублей.

Оправдалось ли доверие? Мнения разделились. Одни говорят, что Ашот Рафаилович привел крутых спонсоров — титульного и букмекера на сумму, которая раньше участникам чемпионата России не снилась. Притом что одна букмекерская компания в последний момент разорвала соглашение в одностороннем порядке, уведомив о решении с помощью эсэмэски, однако адекватная замена была оперативно найдена. И что судейский корпус стал чище, мол, прекратились откровенные «убийства» тех или иных команд, рефери боятся ответственности и не беспредельничают. А если Хачатурянца критиковали, то руководителю просто не хватало хорошего пиара, чтобы доносить до народных масс свои успехи.

Но, пожалуй, больше тех, кто видит в деятельности функционера скорее минусы, чем плюсы. Они расскажут, что в офисе РПЛ творился бардак. Парализованной оказалась работа комитетов, людей Прядкина увольняли с грубым нарушением законодательства — так, что сотрудники даже обращались в суд. По первому делу юриста уже восстановили в должности, остальные — на рассмотрении, но велика вероятность успешного для работников исхода. Что прежнего директора по безопасности убрали, а новый сбежал, не проработав и полгода. Что прежний букмекер разорвал контракт не просто так, а в знак протеста против неуважительного диалога. Что по той же причине прекратилась работа с компанией, которая предоставляла болельщикам бесплатные юридические услуги. Что Хачатурянц весной больше занимался своим бизнесом, а всю работу на себя взяла его правая рука Елена Карасева — нефутбольный человек, которая далеко не всегда могла решить какой-то вопрос.

Ашот Хачатурянц. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В судейском корпусе, понятно, люди не могут быть объективны, все-таки им ломали сложившуюся систему, сделаем на это скидку. Однако мнение арбитров однозначное: при Хачатурянце стало хуже. Руководитель использовал только метод кнута, ухудшилась методическая работа, не решались проблемы с введением ВАР, отсюда нервозность и различие в трактовках ситуаций у рефери, у которых не возникало ощущения, что они под защитой и могут спокойно трудиться. За семь месяцев у судей сменились три начальника — Виктор Кашшаи, Витор Мануэл Мелу Перейра и Павел Каманцев. Последний, к слову, не знает профессию изнутри, поскольку не работал арбитром — он юрист.

Многим рефери пришлось завершить карьеру из-за «утраты доверия» и прочих факторов, при этом качественной замены ушедшим не видно. Желающих становиться рефери все меньше — слишком много летит в тебя шишек. Теперь еще и со стороны руководителя. Полиграф с радостью принимается общественностью, однако это довольно унизительная процедура. Неудивительно, что Мелу Перейра сразу обозначил позицию: никаких детекторов лжи при нем быть не должно.

В общем, не думаю, что уход Хачатурянца — трагедия для российского футбола. Будем надеяться, что у Александра Алаева получится лучше. У него точно больше футбольного опыта и знаний происходящих процессов.

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