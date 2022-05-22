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Нападающий «Спартака» Ларссон: «Надеюсь, мне не придется возвращаться в Россию»

Нападающий «Спартака» Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в Россию
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в Россию.

В начале апреля 24-летний швед перешел в АИК на правах аренды до конца июня 2022 года.

«По контракту я должен вернуться в Россию 1 июля. Возможно, что-то еще изменится. Может, будут варианты с другими клубами, или ФИФА сделает что-то похожее на весеннее решение, когда игрокам разрешили приостанавливать контракты. Надеюсь, мне не придется возвращаться в Россию. Могут возникнуть проблемы с контрактом, но мне не хочется возвращаться. В данный момент я не общаюсь с клубом, всеми делами занимается мой агент», — приводит Aftonbladet слова Ларссона.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». В составе АИКа форвард забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Источник: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/474Kwe/jordan-larsson-vill-inte-aka-tillbaka-till-spartak-moskva-om-kriget-fortsatter

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4
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5
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8
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