Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

«Если ты на поле ноги убирал, в раздевалке били бутсами по лицу». Принципы жизни Горлуковича

Отдел футбола «СЭ»
Сергей Горлукович.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Во вторник, 18 ноября легендарному защитнику «Спартака», сборных СССР и России Сергею Горлуковичу исполнилось 64 года. «СЭ» приводит цитаты олимпийского чемпиона Сеула — о ярких этапах его карьеры.

О победе на Олимпиаде-1988

— Наш успех в Сеуле не всех сделал счастливыми даже в родной стране. Кое-кто вдруг заговорил о том, что олимпийский турнир — чуть ли не второго сорта, что в нем мало профессионалов. Знал бы я, когда играл в финале с Бразилией, что мой оппонент Ромарио, оказывается, не профессионал. Наверное, присел бы, сделал перекур, дал бы любителю с пляжа порезвиться... Олимпийская медаль мне дороже, чем любые другие награды.

О Бышовце

— У Бышовца команда была представлена игроками самой широкой географии и разных игровых школ, но он сумел объединить их в сплоченный коллектив. И предолимпийский сбор в Японии был проведен грамотно. И в Корее сборная СССР наращивала свою мощь от матча к матчу, победила команды с игроками-звездами. А вообще за два года команда Бышовца не потерпела ни одного поражения. Соответственно, и все действия Анатолия Федоровича за тот период следует оценивать только со знаком «плюс».

В Симферополе перед отборочным матчем с Болгарией он впервые поставил меня в состав, на позицию опорного полузащитника. Анатолий Федорович так и сказал: это твой шанс, все зависит от того, как сейчас сыграешь. Мы победили — 2:0, я остался.

Сергей Горлукович (справа) в финале Олимпиады-1988 против Бразилии.
Фото Игорь Уткин

О слезах при получении олимпийской медали

— А помните знаменитый кадр — где плачет Ирина Роднина? У фигуристки три золота Олимпиады и десять чемпионств мира. «Вот, — думал, — позерство! Плачет перед телевидением!» И вдруг — Сеул. Не рыдал я тогда, но слезы наворачивались. В ту олимпийскую команду к Бышовцу было не попасть: она у него четыре года наигрывалась. Но я попал. Предпоследним.

О премиальных за победу в Сеуле

— Нам дали по пять тысяч долларов. По тем временам — сумасшедшая сумма! Хотя я, помнится, взял ее шампанским — и «погасил» его прямо на корабле.

Николай Русак и&nbsp;Валерий Лобановский.«Перед Сеулом подошел Лобановский: «Если сборную на Олимпиаду повезу я — станем чемпионом»

О Лобановском

— Лобановский — самый успешный наш тренер. Он в нашем футболе с командой добился больше всех побед в чемпионатах СССР и еврокубках, это самый объективный показатель для тренера клуба. А мое личное впечатление — более великого тренера и человека я не встречал.
У него были большие возможности для селекции? Для меня он остается идеалом профессионального и человеческого отношения к футболисту. И в советское время возможности для комплектования команды у некоторых других тренеров были не меньшие — в ЦСКА, в московском «Динамо».

Когда Лобановский вызывал нас на сбор, каждый из игроков знал: выйдет он на игру или нет, это зависит только от того, как он сам покажет себя за последние пять дней сборов — по сумме всех параметров медицинских показателей и своего состояния на тренировках. Реальный шанс был у каждого. Меня он ставил в состав, когда мой «Локомотив» находился на предпоследнем месте турнирной таблицы. Подобное случается нечасто.

О сборной СССР

— Зачем вы иногда в «Спартаке» под спортивный костюм футболки с надписью «СССР» надевали?

— Потому что в СССР, чтобы попасть в сборную, надо было быть вундеркиндом. Там при покойном Валерии Васильевиче Лобановском в основе семь киевлян играли. Но я попадал. Поэтому мне так и дороги были те футболки. Сейчас немного другая ситуация, другое время. Думаю, в сборную к Лобановскому из нынешних футболистов один-два человека попасть смогли бы, не больше. Жирков, например. (Интервью 2009 года)

Сергей Горлукович.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

О Марадоне и Гуллите

— А играть против кого тяжелее всего было?

— В 89-м году я вышел на поле в Эйндховене против сборной Голландии. Ничего более уникального, чем взаимопонимание Гуллита, Райкарда и ван Бастена, я в футболе не видел. Люди чувствовали друг друга затылком. 15 минут метался между ними, не знал, кого держать, только потом чуть пришел в себя. Но все равно проиграли — 1:2.

— Вы же и против Марадоны играли!

— 90-й год, тот самый матч, в котором Марадона мяч из ворот руками выгреб. Я недалеко от аргентинской штрафной стоял, все видел, даже Уваров рассмотрел «божью руку» от противоположных ворот. Про судью и говорить не стоит, невозможно было тот момент прохлопать. Он рядом находился. Быстро чувствуешь, когда судья тебя «плавит».

О «Письме 14»

— Меня в Греции не было. Раньше существовало правило, по которому клуб мог отпускать тебя в сборную только на восемь официальных игр. У меня уже этот лимит был исчерпан. Кроме того, в тот же день мой «Байер» играл перенесенный матч. Поэтому о случившемся я уже узнал потом. И то больше по разговорам, слухам. На меня игроки даже не выходили. Почему? Знали, что не подпишу.

— Почему?

— Не я тренера назначал и не мне его снимать! Я никогда в этих играх не участвовал! Ну почему я должен был определять судьбу Садырина?

1994 год. Василий Кульков, Андрей Иванов, Игорь Добровольский, Сергей Кирьяков.«Бышовец, в отличие от Садырина, нас не предаст». «Письмо 14»: хроника скандала

О приглашении в «Спартак»

— Дело случая. Хлестов сломался на мини-футбольном турнире в Германии, команда осталась без защитника. Я как раз собирался на сборы в «Локомотив», тот находился в Штутгарте. В этот момент меня отыскал звонком Есауленко: «Чем занимаешься?» «Послезавтра, - отвечаю, - в Штутгарт лечу. «Локомотив» визу сделал«.

— Что Есауленко предложил?

— Заехать по пути в Карлсруэ, «Спартак» там был. Втроем беседовали — Есауленко, я и Ярцев. Обговорили условия. Я на одном моменте настаивал — чтобы вопрос моего приглашения с Романцевым обсудили, никаких неожиданностей для президента не было. Наутро вопрос решился, и пришлось звонить Юрию Семину из Карлсруэ. Извиняться.

О «Пионеротряде-1996» и Цымбаларе

— Тяжелее всего было в 96-м, когда Романцева на посту главного тренера команды заменил Ярцев. Он тогда сразу ввел в основной состав молодняк из дубля. Удовольствия было мало. Почему?

Да потому что нормально играть в тот период можно было лишь с Цымбаларем и еще двумя-тремя игроками. Остальных приходилось учить и натаскивать. Через два года все, естественно, вышли на совершенно иной уровень. Хотя могли бы быстрее, если бы относились к себе и к работе немножко по-другому. Но такие вещи обычно начинаешь понимать лишь к концу карьеры. Я же прекрасно помню, как в 1987 году в «Локомотив» пришел Юра Гаврилов. Команда тогда играла «как получится». Но за ним вдруг все стали тянуться. И те, кто хотел, научились очень многому.

Футболисты «Спартака» после победы над «Аланией» в золотом матче чемпионата России-1996.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

О Безродном

— Я в «Спартаке» был самый старший. Мне было 36, а всем остальным — по 18, у меня уже дочка была их возраста — вот они и звали меня Дедом. Мы с ними в 1996 году почти дублирующим составом чемпионат выиграли. Ответственность за результат на ком всегда лежит? На главном тренере и опытных игроках...

— Молодой спартаковец Артем Безродный вспоминал, как они боялись вас: лучше пусть соперник сломает, чем «под Горлуковича» попасть...

— Правильно. Почему я в свои годы должен в подкатах стелиться, когда он в 18 будет ноги убирать? Премиальные получают все, но тот ног не жалел, а этот подпрыгивал. За такое наказывать надо. И раньше в раздевалке за это били: подходили и бутсами по лицу. Потому что это — предательство. Если человек ноги убирает, он у меня в команде в жизни играть не будет.

Футболист &laquo;Спартака&raquo; Артем Безродный.«Ершистый и неуправляемый». Большой талант «Спартака» умер в 37 лет

О голе «Ростсельмашу» со штрафного

— Без Горлуковича не было бы спартаковского чемпионства-96?

— Да кто сейчас знает — было бы, не было. Если по факту судить — да, забил штрафной «Ростсельмашу» на последних минутах. Если бы там проигрывали, теряли теоретические шансы на чемпионство. Занимали бы третье место.

— Вы же прежде штрафные не били?

— Почему? Бил иногда. На тренировке. А в ростовском матче у нас много было всяких штрафных, но исполняли безобразно. Я подошел, отогнал кого-то — и пожалуйста.

— Не «кого-то» отогнали, а Андрея Тихонова: «Сынок, отойди».

— Да, Тихонову и Кечинову кажется, сказал: «Вы пробегаете, а я третьим бью».

— После этого штрафные забивали?

— Даже не подходил. Но каждый сезон три-четыре мяча забивал.

О нарушениях режима

— С дисциплиной у меня всегда было все нормально. Нужно просто понимать, когда что позволительно. Мне никто не нальет, если я этого не захочу. До работы или во время — любые вольности исключены. Когда сезон закончен — ради бога. Вот и весь принцип.

— Откуда же берутся слухи?

— Могу лишь сказать, что ни один нормальный человек не станет пить, если получает удовольствие от работы.

Сергей Горлукович (справа) в матче «Спартак» — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Об уходе из «Спартака»

— Я ушел именно из-за того, что во второй половине 1998 года все чаще стал сидеть на скамейке запасных. Сидеть на скамейке могу и дома. В футболе для меня главное правило: если тренер мне не доверяет, то не следует нам работать вместе. В «Торпедо» — ЗИЛ в 1999 году я провел 42 матча, забил 5 мячей. Так что я не жалею, что Высшую лигу сменил на Первую.

О грубости

— Никогда не был грубым игроком. Жестким — да. Всегда играл в мяч, даже в том единственном случае, когда сломал футболиста. Матч в Киеве против голландцев, я на бровке выносил мяч. Играл чисто, а голландец мне бил по ноге. Да так неудачно, что сам и получил тяжелый перелом. Этот парень считался надеждой голландского футбола, но потом год лечился. Говорят, так толком и не восстановился. Жаль.

Олег Кузнецов, Сергей Горлукович, Игорь Добровольский.Русский Винни Джонс. Уникальный защитник «Локомотива» и «Спартака» — таких сейчас уже не делают

Об Аршавине

— Ваши современники — Заваров, Мостовой, Добровольский — были сильнее Аршавина?

— Аршавин — футболист своеобразный. В свое время я сам побыл в шкуре легионера — в Германии, брал там серебряные медали. А потому рад за Андрея еще и потому, что он здорово стартовал в Европе и уже переписал кое-какие рекорды «Арсенала».

Вся названная вами тройка тоже пошумела в Европе, и в серьезных клубах. Безусловно, эти мастера мне ближе, чем Аршавин. И, наверное, ему как минимум не уступят. Хотя сравнивать игроков разных времен — большая ошибка. Мне вот тоже иногда кажется, что я даже сейчас многих «порву». А потом поднимаюсь по вашей редакционной лестнице на пятый этаж — и понимаю: прошло уже мое время...

О принципах

— Есть у вас в жизни принцип, который никогда не нарушали?

— Не курю. И никогда не буду, мне не нравится.

— А еще?

— Держать слово.

Сергей Горлукович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О себе

— Как бы вы себя сами в двух словах описали? Какой он — Горлукович?

— Мягкий и пушистый. Вы же просили в двух словах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Горлукович
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная СССР по футболу
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Хидетоши Наката

    Блин, какое же короткое интервью, столько интересных вопросов можно было задать.

    19.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Отличный был игрок, надёжный защитник.. И человек приличный, с принципами..

    19.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Эх, были времена! Сейчас бы 2/3 команды ходили с отметинами "бутсами по лицу".

    19.11.2025

  • Серж

    Крепкого здоровья Сергею на долгие годы..Прекрасный пример как желание,трудолюбие сделали футболиста уровня сборной.В свое время общался с человеком, который занимался с Горлуковичем в Гомельской СДЮШОР. так вот в юности Серега особо не выделялся в команде, одно время даже играл нападающим)

    19.11.2025

  • 555 555

    Дед есть дед. И то что он в Спартаке поиграл это большая удача и для клуба и для Сергея. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!С Прошедшим!

    19.11.2025

  • Zuschauer

    Не только Спартаку.

    19.11.2025

  • obly

    Здоровья вам Сергей!!!!

    19.11.2025

  • POLTOS

    Уверен, если бы был возможен перенос во времени, и в одной команде с Горлуковичем оказались бы "мастера единоборств" Кокорин, Мамаев и Смолов, одного взгляда Сергея Вадимовича было бы достаточно, чтобы эти дегенераты от страха пустили коричневую струю в трусы. К большому сожалению, мельчает современный футболист по части тв?рдости духа. Сергею здоровья крепкого !!! Какой педагог из него вышел бы замечательный. ..

    19.11.2025

  • Яна Калинина

    сейчас -Нет,разьве только Акинфеев ,но то вратарь

    19.11.2025

  • 36

    Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей

    19.11.2025

  • sven

    вот это тот Дед , которого так и не хватает этому комерческому Спартаку. браво Деду.

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    С днём рождения замечательного мастера. Здоровья и долгих лет жизни!

    19.11.2025

  • authentiction

    Один из вариантов названия фильма с Джеки Чаном 'Пьяный мастер' - 'Их звали Костоломы'. Это как раз про Горлуковича. С днём рождения, костолом!

    19.11.2025

  • Millwall82

    это кто? Ираклий этот. Сдается мне, что в пердивах таких все же хватает. Знаю парочку, просто футболисты так себе, пердив и втордив это потолок, нужно другим брать, характером, самоотдачей. То что хороших опорников на самом верху нет, это проблема да. Но хороший опорник должен еще и хорошо ногами играть, пасом владеть, комбинации строить. Времена олдскульных разрушителей проходят. Как и "десятка" вымирает как позиция.

    19.11.2025

  • SuperDennis

    Загуглил... Действительно, лицо на фото зверское, недоброе. Но я его не застал.

    19.11.2025

  • Artorixus

    Ну и шуткарь этот дед, Горлукович. Вот сейчас бы дать ему какую-нибудь должность в сегодняшнем Спартаке, результаты, уверен на все 100, были бы куда солидней, нежели последние 5-7 лет. Его харизма "белого и пушистого", возымела бы практический результат со знаком плюс и всякие пижоны и неумехи просто бы не смогли долго удерживаться в рядах славного Спартака. Но, опять же, всё дело в боссах клуба, которым такой вот "белый и пушистый" Горлукович совсем не нужен, ибо ... Здесь все всё прекрасно понимают и развивать дальше эту тему не считаю возможным. Ну нет Пророка в своём отечестве, лучше и не скажешь. А за такого человека пьют стоя и только по полной. С Днём Рождения тебя, Сергей!!!

    19.11.2025

  • плохокот

    Жупиков в Торпедо играл. Горлукович рядом с ним действително мягкий и пушистый.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Какие команды он возглавлял и возглавляет?

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да я знаю. Можешь прочитать мои другие комментарии к этой статье . А мой вопрос это личное .)) Между мной и Дм. Некрасовым.)

    19.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Дай Бог Вам здоровья Сергей Вадимович!

    19.11.2025

  • m_16

    Вообще-то Горлукович как раз тренер. Даже с нужной лицензией и опытом.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Докопал хозвдовец стройбьа что ль до обеда. Так иди ешо покорай .. до сортира. Подваниваешь так же припиздёнок. В Ташкенте бывал десятки раз и как спортсмен, и как тренер и как судья. На соревнования и на УТС. Докопаешь серунок.. так пукни .. от недержания ..

    19.11.2025

  • Кот

    " — ...в СССР, чтобы попасть в сборную, надо было быть вундеркиндом" ------------------------------ Так и щас тоже самое - вот, к примеру, этот... как его... ну, или тот... опять забыл... тьфу ты... В-общем, сплошь вундеркинды... ага... вместе с тренерами...

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Легендарность в том, что это не человек ,а терминатор на поле был .

    19.11.2025

  • Строитель 1947

    И здесь соврамши! Про твои легкоатлетические "успехи" твою лапшу уже все сняли с ушей. Уже твои байки неинтересны. В аэропорте Ташкента он был... Ты хоть на карте его сначала найди, лапоть! А вот 11 будущих чемпионов мира в составе бразильцев в Сеуле это 3,143дёж в кубе! Ну максимум пять... Бухать завязывай!

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Утрисся? Теперича пуки пущай .. внюхая.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Дед продемонстрировал самый лютый дриблинг , который я толкьо видел когда-либо, это было против Интера в Москве в кубке УЕФА , он в один момент побежал по флангу и от него игроки отлетали как кегли , то есть он не финтил , а просто прорубал ногами себе путь , фантастика просто ))

    19.11.2025

  • Топотун

    Сергей жестко ломал вату !

    19.11.2025

  • Топотун

    Ты новочеркасский бдсмщик.

    19.11.2025

  • Кот

    "— Нам дали по пять тысяч долларов. По тем временам — сумасшедшая сумма! Хотя я, помнится, взял ее шампанским — и «погасил» его прямо на корабле" --------------------------- Ну, что тут скажешь... Наш человек !!!!!!!!!!!! Сегодняшние больше по пивку, для расслабухи...

    19.11.2025

  • Топотун

    А ты бы вышел замуж за Лапсика, он свободен.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Дед в соло 11 чемпионов мира мог останвоить в финале, были же игроки в советское время.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Ну он же не тренер , а вообще интересно было бы посмотреть во что команда деда играла бы, если пофантазировать.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Роналду с тобой категорически не согласен будет.

    19.11.2025

  • Berkut-7

    Идеальный игрок для Диего Симеоне , настолько идеальный, что Симеоне бы и замуж вышел бы за деда , если бы понадоиблось , лишь бы у него в команде играл:thumbsup:

    19.11.2025

  • Иван

    ну раз тебе Локо сделал визу и летишь к ним, чего меняешь решение то? в одном такой принципиальный прям, а в другом просто гнида

    19.11.2025

  • bask

    Предлагаю Сергея в сборную -главным тренером!

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да уж. Твой возраст не позволяет думать что ты когда нибудь поумнеешь.(

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тобе макнули .. утрись.

    19.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    золупа, а ты рогуль или просто рогулявая шлюха?

    19.11.2025

  • Спартак 98

    Пуля дура штык молодец , хлебай унучки ханку...

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Если не знаешь суть вопроса , не лезь. А к Деду я с большим уважением.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Свой на пол-шестого олизывай .. другого не дано.

    19.11.2025

  • НВ

    Горлукович это надежность, не иначе.

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    тобе хренок, не втямить

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Таким запечкиным не дано понять. Легендарность Горлуковича - в Олимпийском чемпионе!

    19.11.2025

  • Как так?

    Бекхэм?

    19.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Покажите это Соболю и другим "во второй половине 1998 года все чаще стал сидеть на скамейке запасных. Сидеть на скамейке могу и дома."

    19.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Красавчик !!! С днём рождения !! А каждому игроку нынешнего состава Спартака - бутсой по морде !!!

    19.11.2025

  • Болельщик футбола.

    Это и был системообразующий игрок команд в которых играл. Команда могла проиграть, но было понятно что сделано для победы все и даже больше. Лютый мужик, сейчас такие не играют.

    19.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Умеешь ведь, зараза

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А вью хорошее . Здоровья Деду.)

    19.11.2025

  • sakusda

    человек-гвоздь,прямой и железный

    19.11.2025

  • За спорт!

    Когда Вадимыча переехал трамвай, на носилках он спросил: какой номер?

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Красно белым

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Этот да . Заслужил.)

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ишь ты . И этот легендарный . Как это эпично. Прямо хочется спросить у Дм. Некрасова - В чем легендарность , брат ?))

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Почему не стал? Просто хорошим не стал. А так-то тренировал.

    19.11.2025

  • Grande Rusia

    Помню награждение ветеранов, там половины с палочками выходила

    19.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    Из таких говорят, гвозди надо делать! С днём рождения Дед!

    19.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Помощником. Замом по воспитательной работе )

    19.11.2025

  • True Timati

    Все, кто получал бутсами по лицу. Где они сейчас?

    19.11.2025

  • True Timati

    А вот и главный тренер Спартака подъехал!

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В Олимпийской чемпионской сборной Бышовца именно Горлукович был становым хребтом команды. Смотрел финальный матч у кассы аэропорта в Ташкенте (билеты на команду покупал домой с тренировочных сборов). Толпа за стеклом попросила киоскера повернуть телевизор к публике. Купив уже билеты, не уходил от оградительного стекла до завершения матча. Когда наши выиграли, то рев радости от не одного десятка был такой, что больше такого аэропорт Ташкента не слышал никогда. В финале когда звездные бразильцы (из этого олимпийского состава затем 11 игроков стали чемпионами мира) прижали сборную СССР к штрафной, то самоотверженная и яростная игра "деда" вдохнула силы всем не сдаваться и бороться на каждом участке поля. Горлукович - Олимпийский чемпион - это лучшее, что может быть в карьере футболиста! Спасибо "дед" и Бышовец - за великую победу! Последний вид в программе игровых видов Олимпийских игр 1988 года стал гордостью всей страны!

    19.11.2025

  • LeoAyu-Dag

    Глыба. Таких нельзя не уважать. На сегодня таковых людей у нас пока не видно.

    19.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Укроповский прихвостень в своём репертуаре!

    19.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Жаль, Дед тренером не стал, тогда никакие станковичи, гарсии, обоск(р)али и другая шалупонь и не нужны были бы.

    19.11.2025

  • Товарищ Майор

    Тренер: Сегодняшнюю двусторонку мы сыграем кирпичём. Вопросы ? Горлукович: Красным или белым ?

    19.11.2025

  • esheg

    Монстр! В самом-самом хорошем смысле этого слова! Здоровья!

    19.11.2025

  • Friend of Misery

    Лютый дед. Таким дедам нужно чугунные памятники ставить...

    19.11.2025

  • rustov

    Железный был игрок! Сергея с днем рождения и крепкого здоровья!

    19.11.2025

  • boomerrr

    Очень жаль, что порода вот таких вот волевых футболистов на сегодняшний день по сути вымерла. Из нынешних только Квиквескири Ираклий на ум приходит, кто может в раздевалке так же бутсами по лицу отоварить. Так то плохо это, конечно, по нынешним временам, но иногда очень надо. Надо, да некому...

    19.11.2025

  • Pol Pol

    Горлукович .... мужик суровый, Головой исполняет .... одинадцатиметровый ! Хваткий, замучает досмерти, прохода не даст - матери родной .... ему бы в ночном клубе на дверях стоять, вот уж где, был бы .... легендой ! А футбол ... прикрасно и без него бы обошёлся ! Но за характер, за неуступчивость евоную, за то, что доползёт, хоть вы тут все тресните .... ну полная уважуха, иначе никак ! Таких людей, надо просто уважать .... молча. Поздравляю !

    19.11.2025

  • SuperDennis

    Одного его взгляда исподлобья боялись все вокруг. И чужие и свои!

    19.11.2025

  • Владислав

    Вот его и ставьте главным тренером Спартак) В чём прблема?

    19.11.2025

  • Топотун

    Юра, хочешь Серёгу?

    19.11.2025

  • Топотун

    Ватный костолом !

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Красавец.

    19.11.2025

    • Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

    Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости