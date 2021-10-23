ЦСКА догнал «Зенит»: волевая победа над «Крыльями», гол и передача Чалова

Армейцы обыграли самарцев на «ВЭБ Арене» — 3:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:1)

Голы: Сергеев, 11 (0:1). Эджуке, 57 (1:1). Чалов, 85 (2:1). Заболотный, 89 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 77), Марио Фернандес, Ахметов (Кучаев, 77), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков (Кабутов, 82), Бегич, Бейл, Зиньковский (Глушенков, 79), Ежов, Пруцев, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Пиняев, 79).

Предупреждения: Мухин, 8. Пруцев, 60. Бегич, 73.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуян (Сочи). Гаврилин (Владимир).

23 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

«Крылья Советов», удивившие всех в прошлом году в ФНЛ и вышедшие в кубковый финал, — трудный соперник для любого и в РПЛ. Предыдущий визит в Москву закончился победой над «Динамо». Довольно долго все шло для волжан хорошо и против ЦСКА.

Уже в самом начале гости сотворили красоту. Передачи Ежова и Горшкова получились шикарными, но завершение Сергеева — еще круче. Форвард аккуратненько подсек мяч над руками Акинфеева, после чего спокойно внес его в сетку.

И дальше «Крылья», хотя и сосредоточились на обороне, но об атаках все время помнили. Большинство футболистов — воспитанники школы «Чертаново», они уже давно выступают вместе и чувствуют друг друга с закрытыми глазами. Самарцы ни в одном из компонентов не выглядели слабее хозяев, хотя статус армейцев и ожидания от их игры, конечно, куда выше.

Только класс Акинфеева, вытащившего мертвый мяч после удара Горшкова, уберег ЦСКА от более серьезных проблем в начале второго тайма. Тем обиднее для «Крыльев» пропускать такие голы, как от Чидеры Эджуке: мяч шел в руки голкиперу, а ему еще и помогал защитник Бейл, но в итоге поздравления принимал нигериец.

Ломаев, которого сватают в «Спартак» в конкуренты Максименко, выглядит зрелищно, активен в штрафной площади, однако порой разбрасывается и теряет концентрацию. На пару с защитником-голландцем они подарили мяч Эджуке — 1:1.

А в последней пятиминутке воспрявшие духом армейцы додавили поникших волжан. Сработали и замены Алексея Березуцкого — выход Дзагоева и Чалова. Полузащитник отдал голевую передачу, а форвард записал на свой счет «1+1».

Армейцы вновь не слишком убедительно смотрелись в атаке, но за счет характера три очка взяли. Команда Березуцкого не проигрывает уже шесть туров и догнала по набранным баллам лидирующий «Зенит», у которого матч со «Спартаком» в запасе, и «Динамо».