Источник: «Спартак» решил ограничить сотрудничество с «Матч ТВ»

«Спартак» принял решение ограничить сотрудничество с «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, руководство московского клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. Это означает, что ТВ-контракт будет исполняться, однако другие направления будут заморожены. Отмечается, что такое решение связано в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договоренностей и нарушением этики».

«Спартак» после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.