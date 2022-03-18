Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:50

«Пабло продали дороже, чем купили — это удачная сделка». Интервью гендиректора «Локомотива»

Гендиректор «Локомотива» оценил продажу защитника Пабло
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Пабло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Леонченко — о доверии к Марвину Компперу, стратегии и 100-летии клуба.

— Весной «Локомотив» покинули иностранные специалисты, Пабло вернулся в Бразилию. Возможно ли новые изменения? И как вы оцените текущую ситуацию в клубе?

— Ситуацию я бы назвал рабочей. Конечно, степень неопределенности в мире возросла, нам приходится решать проблемы, которые от нас напрямую не зависят. На мой взгляд, клуб с ними справляется. Изменения, которые уже произошли в рамках реализации стратегии, сделали «Локомотив» более устойчивым. В нынешней ситуации это особенно важно. Мы существенно снизили риски, которые были связаны с тем, как клуб работал в предыдущие годы.

После обострения геополитической ситуации менеджеры клуба встретились с тренерами и игроками, состоялся конструктивный диалог. Договорились концентрироваться на матчах. Надеюсь, благодаря такому открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.

Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за её подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем.

Каким будет будущее &laquo;Локомотива&raquo;? «Локомотив»: кто выйдет из тени Рангника. Колонка Казакова

— Вы упомянули стратегию, которую «Локомотив» презентовал осенью. Каких целей, прописанной в ней, клуб уже достиг?

— Стратегия рассчитана на период до 5 лет, мы ее реализовываем. Важно понимать, что это не волшебная палочка, которая мгновенно обеспечит желаемые результаты. Это каждодневная кропотливая работа всего коллектива. Это инвестиции, которые уже сделаны — теперь нам нужно время, чтобы реализовать задуманное во всех аспектах работы.

Например, мы уже изменили подход клуба к закупкам. Планомерно отходим от закупок у «единственного поставщика» и расширяем практику открытых рыночных тендеров. Многие контрагенты привыкли жить за счет клуба, годами работая с нами на нерыночных условиях. Эта ситуация меняется. Клуб становится более прозрачными и эффективными.

В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомилионных трансферов, завышенных зарплат. В том числе за счет этого в 2021 году мы снизили общий ФОТ на 25% по сравнению с прошлым периодом. Это не «экономия», а работа на перспективу, обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперед, и неожиданно возникшая непростая международная обстановка подтверждает правильность такого подхода.

В отличие от того, как жил клуб в предыдущие годы, сейчас мы смотрим на несколько сезонов вперед. Средний возраст команды значительно снизился, «Локомотив» стал одним из самых молодых клубов в РПЛ. Мы доверяем молодым игрокам, обеспечиваем их игровой практикой — это залог их дальнейшей успешной карьеры. Серьезный акцент сделан и на развитие нашей академии, особенно в части использования современных методик подготовки и создания условий для здоровой спортивной конкуренции.

Даниил Худяков. «Лучший игрок матча не Языджи, а Худяков!» Легенда «Локомотива» — о дерби и перспективах клуба

— В стратегии отдельным пунктом был прописан рост поступлений от болельщиков. Что с этим направлением?

— Это очень важный аспект нашей повседневной работы. В нынешних условиях мы должны думать о болельщиках в первую очередь. Именно поэтому у нас произошли серьезные изменения в команде маркетинга, коммерции и коммуникаций. Мы выстраиваем новые процессы для более активного взаимодействия с болельщиками. Планируем задействовать все современные каналы коммуникаций, значительно усилить присутствие в социальных медиа, создавать больше качественного контента на всех актуальных платформах. Из ближайшего — в апреле будет запущен наш новый сайт, который позволит болельщикам ближе познакомиться с жизнью любимого клуба и непосредственно участвовать в ней.

— Каким образом?

— Мы рассчитываем добиться большей вовлеченности болельщиков через качественное обновление нашей программы лояльности, в которой появится много интересного и приятного для поклонников «Локомотива». Пластиковые карты мы заменим на виртуальные, доступные со всех мобильных устройств. Теперь участники программы смогут копить бонусные баллы и постоянно повышать свой статус. Накопленные баллы можно будет потратить на классические покупки на официальном сайте или на впечатления из «вагона подарков». Например, посетить тренировку основы, провести видеозвонки с игроком, посмотреть матч из ложи и многое другое.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; перед матчем. «Спартак» vs ТВ: кто кому больше нужен? Колонка Казакова

— В этом году «Локомотиву» исполнится 100 лет. Планирует ли клуб масштабное празднование?

— Мы проделали большую работу по подготовке к 100-летнему юбилею «Локомотива», хотели устроить запоминающийся праздник для наших болельщиков. Планировали объявить весь сезон-2022/23 юбилейным, программа составлена на весь год. К огромному сожалению, мы все видим, что сейчас не самый подходящий момент для праздника. Планируем обсудить этот вопрос с болельщиками на следующей встрече, которая состоится в ближайшие две недели.

Владимир Леонченко
Пабло Насименто Кастро (Пабло)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чечевица: польза и вред
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Канчельскис: «Если лидеры «Спартака» дадут слабину, «Нижний» может победить их»
«Мы поддерживаем Комппера». Леонченко — о доверии к тренеру «Локомотива»
Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно, мы хорошо понимаем друг друга»
Ветеран ЦСКА считает «Спартак» фаворитом в матче с «Нижним Новгородом»
Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде, он остается в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» vs ТВ: кто кому больше нужен? Колонка Казакова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости