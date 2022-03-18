Владимир Леонченко — о доверии к Марвину Компперу, стратегии и 100-летии клуба.

— Весной «Локомотив» покинули иностранные специалисты, Пабло вернулся в Бразилию. Возможно ли новые изменения? И как вы оцените текущую ситуацию в клубе?

— Ситуацию я бы назвал рабочей. Конечно, степень неопределенности в мире возросла, нам приходится решать проблемы, которые от нас напрямую не зависят. На мой взгляд, клуб с ними справляется. Изменения, которые уже произошли в рамках реализации стратегии, сделали «Локомотив» более устойчивым. В нынешней ситуации это особенно важно. Мы существенно снизили риски, которые были связаны с тем, как клуб работал в предыдущие годы.

После обострения геополитической ситуации менеджеры клуба встретились с тренерами и игроками, состоялся конструктивный диалог. Договорились концентрироваться на матчах. Надеюсь, благодаря такому открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе: из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.

Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за её подготовку к матчам отвечает Марвин Комппер, мы все его поддерживаем.

— Вы упомянули стратегию, которую «Локомотив» презентовал осенью. Каких целей, прописанной в ней, клуб уже достиг?

— Стратегия рассчитана на период до 5 лет, мы ее реализовываем. Важно понимать, что это не волшебная палочка, которая мгновенно обеспечит желаемые результаты. Это каждодневная кропотливая работа всего коллектива. Это инвестиции, которые уже сделаны — теперь нам нужно время, чтобы реализовать задуманное во всех аспектах работы.

Например, мы уже изменили подход клуба к закупкам. Планомерно отходим от закупок у «единственного поставщика» и расширяем практику открытых рыночных тендеров. Многие контрагенты привыкли жить за счет клуба, годами работая с нами на нерыночных условиях. Эта ситуация меняется. Клуб становится более прозрачными и эффективными.

В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомилионных трансферов, завышенных зарплат. В том числе за счет этого в 2021 году мы снизили общий ФОТ на 25% по сравнению с прошлым периодом. Это не «экономия», а работа на перспективу, обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперед, и неожиданно возникшая непростая международная обстановка подтверждает правильность такого подхода.

В отличие от того, как жил клуб в предыдущие годы, сейчас мы смотрим на несколько сезонов вперед. Средний возраст команды значительно снизился, «Локомотив» стал одним из самых молодых клубов в РПЛ. Мы доверяем молодым игрокам, обеспечиваем их игровой практикой — это залог их дальнейшей успешной карьеры. Серьезный акцент сделан и на развитие нашей академии, особенно в части использования современных методик подготовки и создания условий для здоровой спортивной конкуренции.

— В стратегии отдельным пунктом был прописан рост поступлений от болельщиков. Что с этим направлением?

— Это очень важный аспект нашей повседневной работы. В нынешних условиях мы должны думать о болельщиках в первую очередь. Именно поэтому у нас произошли серьезные изменения в команде маркетинга, коммерции и коммуникаций. Мы выстраиваем новые процессы для более активного взаимодействия с болельщиками. Планируем задействовать все современные каналы коммуникаций, значительно усилить присутствие в социальных медиа, создавать больше качественного контента на всех актуальных платформах. Из ближайшего — в апреле будет запущен наш новый сайт, который позволит болельщикам ближе познакомиться с жизнью любимого клуба и непосредственно участвовать в ней.

— Каким образом?

— Мы рассчитываем добиться большей вовлеченности болельщиков через качественное обновление нашей программы лояльности, в которой появится много интересного и приятного для поклонников «Локомотива». Пластиковые карты мы заменим на виртуальные, доступные со всех мобильных устройств. Теперь участники программы смогут копить бонусные баллы и постоянно повышать свой статус. Накопленные баллы можно будет потратить на классические покупки на официальном сайте или на впечатления из «вагона подарков». Например, посетить тренировку основы, провести видеозвонки с игроком, посмотреть матч из ложи и многое другое.

— В этом году «Локомотиву» исполнится 100 лет. Планирует ли клуб масштабное празднование?

— Мы проделали большую работу по подготовке к 100-летнему юбилею «Локомотива», хотели устроить запоминающийся праздник для наших болельщиков. Планировали объявить весь сезон-2022/23 юбилейным, программа составлена на весь год. К огромному сожалению, мы все видим, что сейчас не самый подходящий момент для праздника. Планируем обсудить этот вопрос с болельщиками на следующей встрече, которая состоится в ближайшие две недели.