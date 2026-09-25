Кечинов о «Спартаке»: «Оставляет приятное впечатление. Команда готова претендовать на чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в сезоне-2026/27.

«У команды есть определенная игра, которая приносит положительный результат. Да, был неудачный отрезок, но «Спартак» оставляет приятное впечатление. Команда готова претендовать на чемпионство», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после 9-го тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

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