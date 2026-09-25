Кечинов: «Мог бы в нашем «Спартаке» играть Барко? Было много других футболистов не хуже»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» сравнил состав своего времени с нынешним составом красно-белых.

«В наше время футбол совсем другой был, сейчас сильно изменился. Вы прекрасно знаете, насколько наша команда была сильнее по результатам. Мог бы Барко играть в том «Спартаке»? В нашей команде были другие футболисты. Как минимум не хуже. Таких причем было много», — сказал Кечинов «СЭ».

Валерий Кечинов выступал за московский «Спартак» с 1993 по 2000 год, провел 158 матчей и забил 44 мяча во всех турнирах. Он является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе красно-белых.

В этом сезоне РПЛ «Спартак» после 9-го тура занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками.

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