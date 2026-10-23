Солари рассказал о знакомстве с Алехандро Гомезом

Вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос «СЭ» о знакомстве с экс-нападающим «Аталанты» Алехандро Гомезом.

«Снейдера и Ривалдо на премии Никиты Симоняна я видел только издалека. Конечно, сфотографировался. Очень был рад их видеть вживую. Гомез весь вечер сидел с нами за столом, разговаривали, болтали. Но ничего конкретного футбольного он мне не посоветовал. Но, конечно, очень приятно, потому что мы соотечественники», — сказал Солари «СЭ».

Торжественная премия имени Никиты Симоняна проходила 12 октября в Москве.

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