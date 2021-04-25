За Глушенкова приятно, но проигрыш «Динамо» — аномален. «Локо» с таким настроем кого-то сильнее «Тамбова» мог и не обыграть
Максим Глушенков начал сезон с порванных «крестов» — и поэтому за него, забившего сегодня за «Химки» победный мяч в ворота «Динамо» в добавленное время, особенно приятно. И исполнил он здорово — как открывание, так и удар были классными. Ничуть не удивлен и тому, что ускользнул Глушенков от Нойштедтера — паре Ордец — Евгеньев равноценной замены нет.
Но при том, что все справедливо хвалят «Химки» за весь период с момента прихода Игоря Черевченко, их сегодняшняя победа в Петровском парке — аномалия. Нет, «Химки» во втором тайме прибавили, но максимум, чего заслуживали, — ничьей.
«Динамо» играло прилично, больше 20 раз пробило по воротам, создало с полдюжины голевых моментов (у одного Тюкавина, которому фатально не везло, было три) — но так и не забило. Просто ничего в ворота подмосковной команды не лезло. Бывают такие матчи.
? Победный гол Глушенкова в компенсированное время.#ДинамоХимки #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/WwlAD9fGAj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
А по поводу не назначенного пенальти на Комличенко мне даже страшно представить, что началось бы, кабы речь шла не о «Динамо», а о «Спартаке». Тут тоже будет скандал, но не настолько резонансный.
Похоже, молодая динамовская команда до еврокубков сейчас все же не доберется. Но у нее просматривается перспектива, и смотреть на нее так же приятно, как в свое время на «Зенит» времен Петржелы. Те же Захарян и Тюкавин сегодня напоминают мне Аршавина и Кержакова тогда.
А здесь и сейчас конкурентам бело-голубых надо пользоваться их осечкой. Любопытно, например, как «Рубин» (ему завтра играть с «Краснодаром») будет смотреться без Хвичи. Шанс для Солтмурада Бакаева, в последнее время плотно присевшего на лавку.
«Локомотив», будь его соперником не «Тамбов», с таким настроем мог недобрать очков. Но, получив 1:1 в конце первого тайма, железнодорожная империя нанесла ответный удар сразу после перерыва. Опять Смолов и опять породисто.
После этого все стало ясно, как и после автогола Кверквелии перед самым перерывом матча «Зенит» — «Ротор». Но, как это ни удивительно, «Тамбов» сейчас больше похож на футбольную команду, чем «Ротор». С вылетающими напрямую, кажется, ясно. Будет удивительно, если такая «Уфа» все же уступит такому «Ротору».
В дерби мне небольшим фаворитом видится «Спартак», хотя это будет матч двух команд, находящихся в ужасном состоянии. Интересно, был ли хотя бы один случай, когда и красно-белые, и красно-синие последнюю игру перед дерби проигрывали со счетом 0:3?
Здесь это именно так. И до этого у обеих команд было по поражению. Завтра не факт, что мы увидим, кто лучше. Скорее — кто хуже. И «Спартак» считаю фаворитом потому, что, на мой взгляд, при прочих равных Тедеско все-таки больше тренер, чем Олич.
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