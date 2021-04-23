«Спартак» и ЦСКА бьются за Лигу чемпионов: проигравший потеряет практически все

Ничья порадует «Локомотив».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Дерби всея Руси» обещает быть ярким, а шансы команд практически равны. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей для новых игроков.

Где смотреть матч «Спартак» — ЦСКА

Правами на показ матчей чемпионата России по футболу владеет субхолдинг «Матч». Прямую трансляцию дерби «Спартак» — ЦСКА покажет «Матч ТВ».

Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

Никола Влашич и Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ничья будет в пользу «Локомотива»

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за 2-е место. Оно дает возможность в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Перед началом 27-го тура на второй строчке шел «Локомотив» — 49 очков. «Спартак» идет следом — 47 очков. ЦСКА занимает 5-е место — 46 очков.

«Локомотив» в этом туре играет с «Тамбовом». Это практически гарантированные три очка. С высокой вероятностью в случае поражения в дерби «Спартак» будет отставать от красно-зеленых на пять баллов, а ЦСКА — на шесть.

За три матча до конца чемпионата ликвидировать такой отрыв чрезвычайно сложно. Ничья с турнирной точки зрения не устраивает ни «Спартак», ни ЦСКА. В таком случае оба клуба существенно снизят свои шансы на второе место.

Очные встречи «Спартака» и ЦСКА

В последних семи матчах с сезона-2017/18 преимущество на стороне ЦСКА. Армейцы выиграли четыре раза, включая последние два дерби в РПЛ. У «Спартака» две победы. Еще один матч завершился вничью.

На «Открытие Арене» состоялось шестое «дерби всея Руси». Пока счет равный — «Спартак» и ЦСКА одержали по три победы. Предыдущий матч в августе 2019 года завершился в пользу хозяев — 2:1.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У армейцев больше потерь, красно-белым не поможет Жиго

У «Спартака» из-за дисквалификации не сыграет Самюэль Жиго. У Зелимхана Бакаева мышечная травма.

У ЦСКА дисквалифицирован Арнор Сигурдссон. Травмированы Хердур Магнуссон, Бруну Фукс, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Константин Кучаев, Бахтиер Зайнутдинов.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 25 апреля

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает минимальным фаворитом матча «Спартак». Коэффициент на победу хозяев — 2.40, на успех ЦСКА — 3.00, на ничью — 3.50.

Если «Спартак» забивает в матче РПЛ, то обязательно делает это в первом тайме. Так было в последних семи случаях.

ЦСКА пропустил до перерыва в семи из девяти последних игр. Если армейцы пропускают в матче, то как минимум один раз в первом тайме.

Прогноз «СЭ»: «Спартак» забьет до перерыва с хорошим коэффициентом 2.00.

К матчу «Спартак» — ЦСКА БЕТСИТИ подготовил несколько специальных ставок. Учитывая статус дерби и ожидаемый накал игры, с высоким коэффициентом 2.50 можно поставить на желтую карточку главного тренера или запасного футболиста.

За 1.25 можно сделать ставку на появление медицинской бригады на поле, за 9.00 — на полный матч Алана Дзагоева, а за 50.0 — на автогол Павла Маслова.

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