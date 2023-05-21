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21 мая, 20:15

«Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил дерби со «Спартаком» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать. Ну и судейские решения тоже еще долго будут обсуждать. Я в принципе не понял только одного вердикта Карасева.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Квинси Промес празднует гол с&nbsp;Александром Соболевым и&nbsp;Романом Зобниным. Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго

— Какого?

— За что он удалил Рошу? Я никакого криминала в действиях бразильца в том эпизоде с Соболевым не увидел. Чего не могу сказать о спартаковце. Абсолютно заслуженная красная карточка!

— Соболев разочаровал?

— Конечно. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети... Соболева могут серьезно наказать, чтобы одумался наконец.

Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

— Голевую атаку начал Акинфеев.

— Возможности Игоря мы все давно знаем. Что ж, у ЦСКА есть еще одна опция в атаке (улыбается).

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

— Сейчас эксперты спорят, кто из защитников ЦСКА виноват в первом голе Промеса — Дивеев или Гайич?

— Для меня все очевидно. Конечно, Гайич. Он вообще непонятно где находился в том эпизоде. Оставил своего игрока. Промес вновь подтвердил свой класс. Он наряду с Малкомом сегодня ведущий атакующий игрок в нашем чемпионате.

— Что сломалось в игре ЦСКА после перерыва?

— Я бы не сказал, что что-то сломалось. Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше.

Квинси Промес показывает спартаковский ромб после победы над ЦСКА.

— Это вы о Заболотном?

— Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной. Приходится признать, что его игра отличалась явно не в лучшую сторону от действий тех же Чалова и Облякова. «Спартак», наверное, был немного поострее в концовке. Хорошо вышел на замену Мозес, который заработал пенальти.

— А был ли пенальти?

— Да. Все-таки Мозес сначала мяч проткнул, а потом уже его ударил по ноге армеец... Так что тут все справедливо. Как и в эпизоде, когда не назначили 11-метровый минутой ранее. Там Дивеев сначала выбил мяч, а потом уже наступил на ногу Зобнину. Это не пенальти.

В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
16
10
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Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

«Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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