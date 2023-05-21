«Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти
Гол красно-белых ошибочно не засчитан. Ассистент зря зафиксировал офсайд
Пойдем в хронологическом порядке. И начнем с эпизода первого тайма.
На 21-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) второй ассистент судьи Адлан Хатуев, вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации, принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.
Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».
В случае с Игнатовым судья Сергей Карасев был вынужден положиться на решение ассистента. А видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.
Гол Медины засчитан правильно — Заболотный не был в офсайде
На 37-й минуте бригада Карасева поступила правильно, засчитав гол Хесуса Медины.
Могло показаться, что в момент скидки мяча Федором Чаловым другой армеец, Антон Заболотный, оказался за линией офсайда. Затем он сделал движение ногой, словно пытаясь сыграть в мяч. И тем самым мог отвлечь внимание спартаковцев. Значит, следовало зафиксировать положение «вне игры» и отменить гол?
Нет, повтор убеждает, что в момент паса Чалова Заболотный не забежал за линию офсайда. Взятие ворот правильно засчитано.
Обе команды вправе затребовать аудиозапись переговоров рефери
На 65-й минуте Карасев не отреагировал дисциплинарными санкциями на конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши. Однако примерно через минуту он показал обоим футболистам по красной карточке и удалил их с поля.
Решение наказать Соболева понятно — за оскорбительный жест в адрес соперника. Нечто похожее сделал сравнительно недавно главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет — и отправился на трибуну, а затем был дисквалифицирован.
Непонятно, за что удален игрок ЦСКА. Роше вменили повторение жеста Соболева. Но ведь он только показал судьям, что сделал спартаковец, а не пытался кого-то оскорбить. Однако в протокол внесена запись, что армейца наказали «за непристойный жест в направлении трибун и ассистента»...
Непонятно, кто сыграл решающую роль в удалении — первый ассистент Дмитрий Чельцов или же ВАР Павел Шадыханов? Убедиться в этом могут оба клуба, которые вправе после игры попросить предоставить им аудиозапись переговоров судей.
Также нужно отметить, что конфликт между этими же игроками произошел в штрафной площади ЦСКА 10 минутами ранее. Но Карасев тогда ограничился устным внушением. Вот и доигрался.
ЭСК найдет объяснение и поддержит судью
На 83-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев, когда Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп. В действия судьи вмешался видеоарбитр Шадыханов, но после просмотра повторов рефери оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом.
Предположу, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС найдет основания, чтобы поддержать Карасева: в том числе обратит внимание на то, что Дивеев сначала попал в мяч, а уже затем случился контакт. Агрессии нет, безрассудства — тоже. Ногу ставить было некуда — только на бутсу соперника. Значит, повода для наказания нет.
Но и в этом сезоне, и раньше хватало противоположных примеров, когда судьи все-таки назначали 11-метровые удары.
Мозес упал не из-за действия соперника
На 87-й минуте Карасев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева. Судья решил, что Виктор Мендес сфолил в единоборстве с Виктором Мозесом. Видеоарбитр Шадыханов провел проверку и в действия рефери не вмешался.
В том эпизоде Мендес собирался выбить мяч из штрафной, а Мозес на мгновение опередил его, коснувшись мяча. Затем произошел контакт в ногах, после чего спартаковец взмыл в воздух, а потом упал. При этом, упав, Мозес изобразил боль и схватился за правую голень. Хотя контакт бутсы Мендеса был с левой бутсой соперника. Затем Мозес обхватил другой рукой левую голень.
Разве причиной падения стал такой скользящий контакт? Разве правильно назначать такие 11-метровые?
Время второго тайма
Когда-нибудь наши судьи начнут с уважением относиться к игре и добавлять хотя бы примерно столько времени, сколько потеряно? Вопрос риторический. Надоедает считать, как в каждом туре «воруется» время у футбола. Вот и Карасев добавил к основному времени второго тайма всего шесть минут. Вместо 11. Это нормально? Проигравших это устроило?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9