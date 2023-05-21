Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

Форвард «Спартака» схватил себя за гениталии.

Дерби вышло огненным. А одним из самых обсуждаемых эпизодов стало удаление двух игроков сразу.

На 64-й минуте встречи спартаковец Соболев в штрафой ЦСКА в борьбе за мяч с защитником ЦСКА Виллианом Рошей завалил соперника. Эти футболисты и до того конфликтовали на поле. А после фола Соболев показал лежащему бразильцу неприличный жест — форвард демонстративно взял себя за гениталии.

Скриншот трансляции

Роша призвал судей обратить внимание на эпизод и наказать Соболева. В трансляцию попало, как бразилец сначала похлопал судьям, а затем указал на камеры, чтобы рефери изучили повторы.

Скриншот трансляции

Сергей Карасев после подсказки лайнсмена Дмитрия Чельцова показал двум игрокам по красной карточке.

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Вопросов по красной Соболева нет — он показал неприличный жест. За что был удален Роша, поначалу было непонятно. Комментатор матча Михаил Моссаковский в эфире отметил, что лайнсмен Чельцов объяснил подбежавшему Игорю Дивееву, почему Роша тоже получил красную.

«Тот ему сказал: «Он ему так же показал». Я этого не видел, так и на повторе мы этого не видели. Удаление Роши несправедливое в данном случае».

Скриншот трансляции

Другой комментатор Константин Генич тоже не понял, почему Рошу удалили.

«За что Рошу удалили? За аплодисменты, что ли? То, что сделал Соболев, напоминает жест Клотета (тренер «Торпедо» ранее был удален за подобное. — Прим. «СЭ»). Но за что удален Роша — я не понимаю. За что удален Соболев — понимаю. Аплодисменты — это желтая карточка для Роши. Надо будет читать протокол и понять, за что он удален. По Соболеву все понятно».

Позже в трансляции показали повтор с реакцией Роши на жест Соболева. Бразилец встал и повторил тот же жест дважды — перед Карасевым, а затем и перед Чельцовым. Судьи, вероятно, расценили этот эпизод так же, как и момент с Соболевым. Хотя очевидно, что Роша попытался объяснить, что ему показал Соболев.

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Константин Генич в эфире дал свою оценку: «Что тут скажешь? Мы увидели жест, но Роша «процитировал» Соболева. А Карасев это расценил как неприличный жест».

А вы согласны с удалением Роши?