Песьякова уничтожают за ошибки со «Спартаком». Что к этому привело — и хорош ли он в игре ногами?
Битва «Ростова» и «Спартака» получилась исторической — красно-белые отпраздновали уверенную победу 5:1, чего не случалось уже очень давно. Так крупно ростовчан не побеждали ни Кононов и Тедеско, ни Витория и Ваноли, ни Абаскаль — но внезапно это получилось у Слишковича, который только-только подхватил команду.
С антигероем матча тоже определились быстро — Песьяков серией ошибок точно повлиял на игру. И если одну из них — плохой вынос кулаком и последовавший вскоре пенальти — можно спихнуть на невезение или технический брак, то голевой пас на Медину — это уже практически болезнь Сергея.
В итоге кипера заменили прямо перед 11-метровым (позднее выяснилось, что из-за травмы), и в соцсетях закипело. Ему припомнили все, вплоть до цитаты Карпина 11-летней давности, когда тренер называл его лучшим в России по игре ногами. Разумеется, утверждение высмеяли, а миф о Песьякове быстро развенчали.
Безусловно, вратарь «Ростова» виноват. И да, у него действительно есть уязвимое место — это не первый, не второй и даже не третий подобный ляп. Сергей в принципе не идеальный кипер — по данным РУСТАТ, только в текущем сезоне у него уже семь голевых ошибок. Это прилично.
Но если уж и оценивать Песьякова, то делать это надо глобально — потому что ситуация на самом деле сложная, да к тому же федерального масштаба. Ведь те же люди, которые просят вратаря «Ростова» играть ногами и внедряют эту тактику, руководят сборной России. И ставят Песьякова в пример голкиперам национальной команды. Значит, изучить их мотивацию (а заодно и игру Сергея) нужно тщательно.
Кто из вратарей РПЛ качественно играет ногами?
Для начала разберемся: хорош ли в игре ногами сам Песьяков? Да, хорош. Опять обратимся к данным РУСТАТ — у Сергея 884 передачи в этом сезоне, из них 640 — это пасы ногами, то есть типичный розыгрыш низом. При этом у «Ростова» не 640 пропущенных мячей, значит, пасует голкипер сносно. Это доказывает точность его передач — 90%, что уже очень даже прилично.
То есть в подавляющем большинстве случаев Песьяков разыгрывает мяч низом качественно. И делает это очень часто — у него шестое место в команде по количеству передач. Для сравнения: у вратаря в «Ростове» больше пасов, чем у левого защитника Чернова (которого Карпин постоянно отправляет в атаку), универсального Хорена Байрамяна или вингера Мохеби. По сути, Песьяков — надежный полевой игрок.
Лучший ли он в России? Карпин в июне 2023-го повторил свой тезис: «Самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч».
По итогам прошлого сезона так, скорее всего, и было. В этом сезоне однозначно лучший — Матвей Сафонов. У него чуть ниже точность (87%), но больше количество передач (944) и больше передач низом (662). По их количеству Сафонов в «Краснодаре» седьмой и оставляет позади, к примеру, Батчи, Кривцова и Олусегуна.
Что еще объединяет Песьякова и Сафонова? Ожидаемо — голевые ошибки при активном включении в перепасовку. У вратарей их по две в этом сезоне — Матвей привозил в обоих матчах с «Ростовом», Сергей — в обоих матчах со «Спартаком». То есть и «Краснодару», и «Ростову» трансформация своих голкиперов в полевых исполнителей стоила двух пропущенных голов. Это много.
Если это риск, зачем заставлять вратаря играть ногами?
Логичный вопрос, который возник после воскресного разгрома: оправданно ли нагружать вратаря сверхзадачами, если это приводит к таким последствиям?
Отвечает форвард «Ростова» Егор Голенков:
«Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему. Это у нас подразумевается в играх».
А вот это уже интересное заявление — ведь если тренер задействует вратаря в перепасовке, то кроме риска должна быть и польза? Подсчитать ее достаточно тяжело, но есть, например, такая цитата Виталия Кафанова из сентября 2023-го:
«Нам забили два гола, если начинать с февраля — один раз Сергей ошибся, один раз — полевой игрок. Мы забили семь мячей после того, как выходили через Сергея в атаку под прессингом соперника. Когда Песьяков правильно начинал атаку, до ворот соперника — от Сергея до гола — было всего четыре-пять передач. Я сам раньше сомневался в такой манере игры, а сейчас свое мнение поменял — очень много атак проводим, голевых моментов создаем, забиваем».
Получается, в «Ростове» (а значит, и в сборной России) видят выгоду от подобной тактики. Более того, по итогам личных бесед можно сказать, что специалисты относятся к результативным ошибкам вроде тех, что периодически совершают Песьяков и Сафонов, как к «сопутствующему ущербу», заранее включенному в стоимость. Да, если просить вратаря действовать за пределами штрафной и участвовать в передачах, некоторое количество раз он ошибется. Ни для кого из тренеров это не секрет. Но и выгода будет — команда забьет больше, чем пропустит, играя подобным образом.
Песьяков же выполняет то, что от него требует тренерский штаб. И, судя по общей статистике, а не частным случаям, делает это неплохо, ошибаясь в допустимых пределах. Казнить голкипера в такой ситуации не совсем корректно — естественно, он виноват; но это лишь «сопутствующий урон».
И, похоже, болельщикам нужно привыкать к такому стилю — во всяком случае пока Валерий Карпин возглавляет сборную России. Ведь там требования к вратарям абсолютно идентичные, что и в «Ростове».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2