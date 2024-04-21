«Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

«Спартак» прорвало в матче против команды Карпина.

В марте исполнилось уже 10 лет, как Карпин покинул «Спартак». Это было очень давно, но история со «сбитым летчиком» до сих пор актуальна, и от подачи противостояния «Ростова» и «Спартака» через тренера желто-синих никто не отказывается. Оно и понятно: не было еще ни одной тренерской отставки у красно-белых, когда среди главных кандидатов на освободившийся пост не назывался бы Карпин.

Чисто по-человечески, правда, непонятно, зачем сейчас ему «Спартак». В «Ростове» он находится в зоне комфорта в самом лучшем смысле этого выражения: полная поддержка и дружеские отношения с руководством, а футболисты воспринимают все его идеи. «Ростов» очень хорош этой весной, а ведь команды Карпина никогда не славились хорошими результатами после зимней паузы. У желто-синих все настолько стабильно и хорошо, что даже малейшие изменения в составе выглядят как маленькая революция. Но на этот раз они были вынужденными: Сако не играл из-за дисквалификации, Мохеби — из-за травмы.

Временный тренер «Спартака» Слишкович за те считанные игры, что он подменял Абаскаля во время дисквалификаций, и кубковый матч с «Зенитом» успел зарекомендовать себя как человека очень рационального. Спартаковские болельщики, когда увидели состав на «Ростов», наверняка подумали, что даже слишком рационального: красно-белые выбрали схему с тремя центральными защитниками. Такого не было уже очень давно, с матчей годичной давности против «Краснодара» и того же «Ростова». Впрочем, считать схему с тремя центральными сугубо оборонительной — это популярное футбольное заблуждение. За счет активности крайних защитников она может быть очень даже атакующей.

Так совпало, что счет открыл как раз спартаковский латераль — это Хлусевич забил головой после подачи Медины. Теперь комментаторы могут вычеркивать из заготовок тот факт, что «Спартак» в этом сезоне еще не забивал после стандартов. В 24-й игре чемпионата это, наконец, случилось! А еще это был первый весенний гол «Спартака» в РПЛ без участия Лещука. Что, возможно, даже более ценно.

«Ростов» начал слабо. Настолько, что самым активным у хозяев был Мохеби, который за излишнее участие в игре со скамейки запасных даже получил желтую карточку. Но после пропущенного гола ростовчане включились и стали похожи на ту команду, к которой мы привыкли этой весной. И снова у «Спартака» тащил Максименко, безусловно, лучший игрок команды в последних матчах. Красно-белые строили игру в атаке, исходя из особенностей ростовского стиля — высокая оборона и упрямый розыгрыш через вратаря. Спартаковцы не стеснялись забрасывать за спину защитникам в расчете на шустрого Угальде и сразу включались в бешеный прессинг, когда мяч оказывался у Песьякова. Ну а «Ростов» отыгрался в конце первого тайма, фактически отзеркалив спартаковский гол. Уткин подал, Голенков продавил одновременно Бабича и Дуарте и отправил мяч в сетку.

Ключевым моментом матча стала ошибка Песьякова при розыгрыше от ворот. В начале второго тайма голкипер выкатил мяч прямо на Медину и тут же увидел его в собственной сетке. Болельщики «Спартака», конечно же, позлорадствовали и припомнили Карпину его знаменитую цитату про Песьякова и игру ногами. Страшно сказать, этому мему уже больше 10 лет.

Было видно, что ошибка голкипера выбила ростовчан из колеи. Буквально тут же в штрафной возник пожар, в результате которого Осипенко рукой заблокировал удар Дуарте. Пенальти. И тут интересный ход от Карпина — он поменял Песьякова на Медведева! То ли просто решил убрать поплывшего ветерана, то ли в решающий момент решил бросить в игру своего кубкового вратаря. Но не помогло — Медина с точки вогнал мяч под перекладину.

Два гола и ассист Медины — это, конечно, сенсация. Его покупка из ЦСКА изначально вызывала много вопросов, и Абаскаль объяснял: команде нужен левоногий игрок, который хорош на стандартах и может сыграть как в центре, так и на фланге. Испанец упорно ставил его в состав, однако толку от парагвайца практически не было, играй он хоть «восьмерку», хоть вингера. Ни подач, ни дальних ударов — ничего. И стоило только Абаскалю уйти, как левая нога Медины заработала. Безусловно, это лучший его матч за «Спартак».

Преимущество в два мяча оказалось для «Спартака» комфортным. «Ростов» не нашел в себе сил вернуться в эту игру и получил еще два мяча. Сначала защитники подарили гол Мартинсу, а на самых последних минутах Бонгонда убежал со своей половины и реализовал выход один на один. 1:5 — очень болезненное поражение для «Ростова».

При счете 4:1 Слишкович дал время 19-летнему воспитаннику «Спартака» Рощину. Это атакующий полузащитник, обладающий очень интересным дриблингом и способный фактически в любой ситуации дать обостряющий пас. У Рощина есть все задатки, чтобы вырасти в качественную «десятку», которыми исторически славился «Спартак».

Горячие головы наверняка скажут, что Слишкович — это новый Каррера для «Спартака». То есть принявший команду помощник, у которого поперло. Конечно, это поспешный вывод. «Спартак» прорвало в Ростове, и это обычное дело в футболе. Состав красно-белых не настолько плох, чтобы вообще не забивать и ничего не показывать в атаке, как это было практически во всех весенних матчах. Просто сотрудничество Абаскаля и этой команды исчерпало себя, а теперь команда просто раскрепостилась. А вообще эта победа подняла «Спартак» на четвертое место, до идущего третьим «Динамо» три очка. Красно-белые воспользовались осечками «Локомотива» и ЦСКА и сохранили возможность побороться за медали.