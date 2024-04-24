«Зенит» разгромит «Рубин», а «Спартак» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 21-й тур РПЛ
Евгений Плотников — 1:2. «Динамо» обрело уверенность, по подбору футболистов оно сильнее «Оренбурга».
Алексей Яшин — 1:3. «Динамо» на подъеме. И после побед в двух последних матчах оно выиграет и этот.
Евгений Плотников — 0:2. У «Локомотива» давно не было побед. Он должен настроиться на данный матч, борьба за высокие места еще продолжается.
Алексей Яшин — 1:2. «Локомотив» борется за место в тройке. «Пари НН» разгромно проиграл «Динамо». Он попробует зацепиться за очки, но больше одного мяча не забьет.
Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» не имеет права оступаться. Думаю, что он дома разгромит «Рубин», состав у него отличный.
Алексей Яшин — 2:0. «Рубин» слабый. «Зенит» у себя дома — это машина!
Евгений Плотников — 3:1. «Краснодар» не имеет права терять очки, тем более дома. И по составу, и по качеству игры «быки» превосходят «Балтику».
Алексей Яшин — 3:1. «Краснодару» нужна победа, он объективно сильнее соперника.
Евгений Плотников — 2:2. Думаю, что в Екатеринбурге будет результативная ничья. У «Ростова» был неудачный матч против «Спартака», поэтому он должен реабилитироваться. А «Урал» борется за выживание.
Алексей Яшин — 1:1. «Урал» у себя дома играет в «автобус» и выбегает в редкие контратаки, поэтому ставлю на 1:1.
Евгений Плотников — 1:2. Хоть у «Факела» в Воронеже будет сильная поддержка, но «Крылья» сильнее по составу и показывают интересный футбол.
Алексей Яшин — 1:2. «Факел» традиционно сильно выступает дома, но в этот раз он проиграет.
Евгений Плотников — 1:2. У ЦСКА есть проблемы с составом, три важных игрока пропустят встречу, поэтому поставлю на победу «Спартака». Тем более он будут вдохновлен разгромом «Ростова».
Алексей Яшин — 2:2. У ЦСКА половины основы нет, но он играет дома. А «Спартак» после «Ростова» побежит забивать.
Евгений Плотников — 2:2. «Сочи» хорошо смотрится весной, постоянно берет очки и цепляется за место в РПЛ. «Ахмат» после победы над ЦСКА будет в отличном настроении. Поэтому ставлю на результативную ничью.
Алексей Яшин — 2:1. «Ахмат» после победы над ЦСКА на подъеме, поэтому выиграет у «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2