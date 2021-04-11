Гончаренко начал в «Краснодаре» с поражения. Уступил Туле второй раз за месяц

Ужасный дебют нового тренера «быков».

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«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 62.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Костадинов, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко, Э.Кангва (К.Кангва, 83).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Чернов, Ионов (Олссон, 78), Газинский (Ари, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кабелла, Вилена, Вандерсон Масиэл (Марков, 86), Кайо, Берг (Сулейманов, 78).

Предупреждения: Берг, 8. Кабелла, 53. Беляев, 58. Вилена, 65. Вандерсон Масиэл, 73.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

11 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».

Виктор Гончаренко дебютировал во главе «Краснодара» в матче с «Арсеналом» и проиграл — 0:1. «Быков» совсем не встряхнули отставка Мурада Мусаева и назначение нового тренера: это третье поражение подряд и седьмое в девяти матчах в 2021 году.

Единственный гол во втором тайме забил Горан Чаушич ударом из-за пределов штрафной. Кстати, он же забивал за «Арсенал» в ворота команды Гончаренко, когда тот дебютировал во главе ЦСКА.

Гости после пропущенного гола практически ничего не создали у ворота Тулы: нанесли лишь один удар в створ, отдали владение мячом и не смогли переломить игру. По ударам преимущество у «Арсенала» — 13 против 9.

Тулякам была очень нужна победа: они борются за выживание, и выйти из зоны стыковых матчей почти нереально, но еще нужно обезопасить себя от прямого вылета. До сегодняшней игры было пять поражений в последних шести матчах.

«Краснодар» же увяз в середине таблицы и проводит худший сезон с 2013 года: тогда «быки» тоже шли вне зоны еврокубков на 9-м месте с 35 очками. Сейчас — 10-е место и 34 очка.

При Гончаренко впервые в составе появился Дмитрий Стоцкий, не игравший с декабря 2019 года из-за травмы, а в остальном новый тренер «Краснодара» не стал радикально что-то менять. Возможно, поэтому его команда и не смогла превзойти «Арсенал» ни по счету, ни по моментам, ни по качеству игры.

Не удается в Туле прервать неудачную серию, увы ??#АрсеналКраснодар — 1:0 pic.twitter.com/5VsAXNN9kG — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 11, 2021

Сам Гончаренко играл в Туле второй раз за месяц и снова проиграл: 13-го марта с ЦСКА уступил 1:2. Теперь это точно самый нелюбимый выезд нового тренера «Краснодара» в РПЛ. Кстати, до Гончаренко «быки» обыгрывали «Арсенал» шесть раз подряд — серия длилась с 2017 года.

«У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер» после неудачного дебюта.

Следующие матчи у него ожидаются куда сложнее: против Сергея Семака и его «Зенита» дома, а затем выезд к Леониду Слуцкому в Казань и матч с «Рубином», которому Гончаренко в этом сезоне дважды проиграл.

Сезон для «Краснодара» потерян: до зоны стыков 14 очков преимущества, а до еврокубков — 9 очков и впереди матчи со всеми командами — претендентами на заветные путевки. «Краснодар» вряд ли сможет вклиниться в эту борьбу, но помешать кому-то из лидирующей группы Гончаренко еще реально, в том числе и бывшему клубу — 8 мая у него особенный матч с ЦСКА в Москве. Теперь главное — совсем не развалиться и не рухнуть в таблице еще ниже.