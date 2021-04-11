Команда Сандро Шварца дома сыграла вничью с «Уралом (2:2)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур

«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 (0:1)

Голы: Погребняк, 43 (0:1). Ордец, 47 (1:1). Захарян, 71 (2:1). Погребняк, 75 (2:2).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 46), Грулев (Игбун, 66), Моро (Тюкавин, 46), Шиманьски, Захарян, Лесовой (Нжи, 86).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков (Герасимов, 73), Страндберг, Адамов, Подберезкин (Евсеев, 70), Егорычев, Йовичич (Панюков, 77), Калинин, Мишкич (Гаджимурадов, 70), Аугустыняк, Погребняк.

Предупреждения: Йовичич, 28. Грулев, 32. Шиманьски, 44. Захарян, 65. Егорычев, 82. Варела, 83. Ордец, 84. Аугустыняк, 87. Нойштедтер, 90.

Удаление: Шиманьски, 56.

Судьи: Панин (Дмитров). Хатуев (Грозный), Миневич (Смоленск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Богач (Люберцы).

11 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

Восторги от молодой динамовской команды сейчас наверняка поутихнут. После ряда ярких матчей бело-голубые вылетели из кубкового турнира, уступив в Самаре, а теперь не смогли одолеть в Петровском парке одного из аутсайдеров — «Урал».

Впрочем, ждать стабильности от молодежи, наверное, наивно. Многое в игре завязано не столько на классе футболистов, сколько на кураже и эмоциях. А они не могут постоянно быть на пике.

Поражение от «Крыльев» стало неприятным щелчком по носу, а первый тайм с «Уралом» получился во многом продолжением волжской встречи. Остроты впереди москвичам категорически не хватало, в обороне же они порой допускали оплошности. Одна из них привела к голу Погребняка.

37-летний нападающий провел худшие два с половиной года своей карьеры в «Динамо». За все время забил всего один гол (бывшему клубу — «Спартаку»), получал много критики от болельщиков. Теперь для Павла, похоже, нет соперника принципиальнее. В прошлом году форвард забил бело-голубым победный мяч в добавленное время (в том сезоне от него пострадали только «Крылья»), а теперь сделал аж дубль, тогда как те же два мяча записал на свой счет за все предыдущие 24 тура.

Сандро Шварцу надо было что-то делать — в перерыве немец «убрал с пробега» летних новичков Моро и Фомина, выпустив Нойштедтера и Тюкавина. Опыт и молодость. Нападающий, который в два раза моложе Погребняка, мог претендовать на лавры героя встречи. Сначала заработал штрафной, после подачи которого забил Ордец — 1:1.

А затем сработала связка Тюкавин — Захарян. 18-летний форвард здорово освободился от опеки и вывел 17-летнего партнера на ударную позицию — 2:1.

Момент получился вдвойне эмоциональным, поскольку хозяева к тому времени уже остались в меньшинстве. Шиманьски к 56-й минуте допустил два необязательных фола, каждый из которых арбитр Панин оценил желтой карточкой.

Шварц собирался выпускать опорника Каборе, чтобы зацементировать подступы к штрафной, но не успел. Калинин, которого «Динамо» отдало в аренду в «Урал», сделал идеальный навес на Погребняка, а тот точно пробил головой — 2:2.

В обоих случаях ветеран уральцев пользовался одним и тем же приемом: располагался между крайним и центральным защитниками. В первом случае Евгеньев и Паршивлюк не разобрались, кто же должен играть по Погребняку, а во втором — уже Варела и Ордец. Опыт и запредельный настрой Павла сделали свое дело.

Тюкавин, правда, после подачи Захаряна мог в концовке вырвать-таки победу для «Динамо», однако промахнулся со «второго этажа». Обидная для бело-голубых потеря очков сильно осложняет команде борьбу за еврокубковое место.