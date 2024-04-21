Команды из подвала опять дали огня. «Сочи» не проигрывает весной, но все равно в беде
Перед зимним перерывом ситуация внизу таблицы казалась однозначной — «Сочи» и «Балтика» выглядели безнадежно, «Ахмат» и «Оренбург» походили на тех, кто может спастись. Спустя почти два месяца ситуация изменилась кардинально, и чем ближе сезон к финишу, тем интереснее наблюдать за битвой за выживание.
Одним из самых ярких участников этого турнира, безусловно, стал «Сочи». Южане, пару лет назад бравшие серебро РПЛ, расположились на последнем месте и с некоторым отрывом. Зимой сочинцы приняли меры, сменив буквально половину команды и назначив главным тренером Роберта Морено.
Это помогло — проигрывать в РПЛ после рестарта южане перестали. Но долгое время не могли победить, сыграв четыре матча подряд вничью. Серия прервалась на «Спартаке» — команда Морено взяла три очка, что привело к увольнению Гильермо Абаскаля. Такой расклад еще сильнее обострил ситуацию в подвале таблицы.
Очередным тестом для «Сочи» стал «Урал». Екатеринбуржцы изначально не входили в группу рискующих вылететь, но крайне неудачная весна (всего одна победа в РПЛ) довела их до беды. Выбираться предстояло в том числе на выезде против команды Морено.
Матч чем-то напоминал сценарий встречи другой вылетающей (но уже не совсем) команды — «Балтики». Подопечные Игнашевича играли с «Крыльями», и, несмотря на то что матч проходил активно, все голы остались на концовку. Их с 84-й минуты было оформлено сразу три, а «Балтика» в итоге победила со счетом 2:1.
Во встрече «Урала» и «Сочи» сценарий был похож, но получилось еще веселее. Первый тайм прошел сухо, а уже на 46-й минуте Алексей Ионов впервые отличился за «Урал» и вывел свою команду вперед. На 67-й он же удвоил преимущество. И очень разозлил «Сочи».
С того момента, как Ионов оформил дубль, команда Морено перешла в режим зверя. «Урал» с тех пор и до самого конца матча сидел в обороне, хозяева же поля атаковали без отдыха. Это принесло плоды — на 77-й минуте Гуарирапа сократил отрыв, на 87-й Юкич сравнял счет. Но количество моментов, которые сочинцы создали за 20 с лишним минут, тянуло на еще большее количество голов.
Хозяевам не повезло — не хватило реализации. «Урал» пережил натиск, и теперь у Морено уже пятая ничья в РПЛ. Он до сих пор не проигрывал в чемпионате, но пока это не помогло выбраться с последнего места — до спасения четыре очка. «Уралу» тоже легче не стало — команда Гончаренко все еще в зоне стыков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2