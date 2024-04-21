Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:55

Команды из подвала опять дали огня. «Сочи» не проигрывает весной, но все равно в беде

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Сочи» Кирилл Заика и Дмитрий Чистяков (в синем) в матче против «Урала».
Фото ФК «Сочи»
Да и «Уралу» ненамного лучше.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
Урал

Перед зимним перерывом ситуация внизу таблицы казалась однозначной — «Сочи» и «Балтика» выглядели безнадежно, «Ахмат» и «Оренбург» походили на тех, кто может спастись. Спустя почти два месяца ситуация изменилась кардинально, и чем ближе сезон к финишу, тем интереснее наблюдать за битвой за выживание.

Одним из самых ярких участников этого турнира, безусловно, стал «Сочи». Южане, пару лет назад бравшие серебро РПЛ, расположились на последнем месте и с некоторым отрывом. Зимой сочинцы приняли меры, сменив буквально половину команды и назначив главным тренером Роберта Морено.

Это помогло — проигрывать в РПЛ после рестарта южане перестали. Но долгое время не могли победить, сыграв четыре матча подряд вничью. Серия прервалась на «Спартаке» — команда Морено взяла три очка, что привело к увольнению Гильермо Абаскаля. Такой расклад еще сильнее обострил ситуацию в подвале таблицы.

Гильермо Абаскаль. «Критику расцениваю как положительное явление». Абаскаль и Морено — о поражении «Спартака» в Сочи

Очередным тестом для «Сочи» стал «Урал». Екатеринбуржцы изначально не входили в группу рискующих вылететь, но крайне неудачная весна (всего одна победа в РПЛ) довела их до беды. Выбираться предстояло в том числе на выезде против команды Морено.

Матч чем-то напоминал сценарий встречи другой вылетающей (но уже не совсем) команды — «Балтики». Подопечные Игнашевича играли с «Крыльями», и, несмотря на то что матч проходил активно, все голы остались на концовку. Их с 84-й минуты было оформлено сразу три, а «Балтика» в итоге победила со счетом 2:1.

Во встрече «Урала» и «Сочи» сценарий был похож, но получилось еще веселее. Первый тайм прошел сухо, а уже на 46-й минуте Алексей Ионов впервые отличился за «Урал» и вывел свою команду вперед. На 67-й он же удвоил преимущество. И очень разозлил «Сочи».

С того момента, как Ионов оформил дубль, команда Морено перешла в режим зверя. «Урал» с тех пор и до самого конца матча сидел в обороне, хозяева же поля атаковали без отдыха. Это принесло плоды — на 77-й минуте Гуарирапа сократил отрыв, на 87-й Юкич сравнял счет. Но количество моментов, которые сочинцы создали за 20 с лишним минут, тянуло на еще большее количество голов.

Хозяевам не повезло — не хватило реализации. «Урал» пережил натиск, и теперь у Морено уже пятая ничья в РПЛ. Он до сих пор не проигрывал в чемпионате, но пока это не помогло выбраться с последнего места — до спасения четыре очка. «Уралу» тоже легче не стало — команда Гончаренко все еще в зоне стыков.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
1
1
Читайте также
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ростов» — «Спартак»: видео голов
«Ростов» — «Спартак»: Угальде убегал один на один — почему Москалев не удалил Осипенко
«Ростов» — «Спартак»: Мартинс довел счет до разгромного
«Ростов» — «Спартак»: Медина забил с пенальти и оформил дубль
«Ростов» — «Спартак»: Медина сделал дубль, Карпин заменил Песьякова. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Тарханов полагает, что в отношении Роши и Дивеева последуют санкции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Безбородов упрямый. Мяч летит в створ, рука у защитника отставлена. А для него это не пенальти...» Орлов — о победе «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости