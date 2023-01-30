«Футбол как бизнес в России — это очень сложно. Если ты не агент». Интервью Антона Зингаревича

«СЭ» поговорил с экс-владельцем «Рединга», который два года назад купил болгарский «Ботев».

Российский бизнесмен Антон Зингаревич с 2012 по 2014 год владел английским «Редингом», а в 2021-м купил болгарский «Ботев» из Пловдива. В октябре 2022 года «Ботев» подписал контракт с российским футболистом Михаилом Прокопьевым, ранее выступавшим за клуб медиалиги «Амкал».

Матчем с «Ботевом» московский «Спартак» 27 января завершил программу первого зимнего сбора (красно-белые победили — 1:0). Игра состоялась несмотря на то, что ранее с красно-белыми отказался встречаться другой болгарский клуб «Левски».

В интервью «СЭ» владелец «Ботева» Зингаревич рассказал, почему не собирается развивать футбольные проекты в России, что делать в период изоляции нашего спорта, и поделился планами развития болгарского клуба.

Антон Зингаревич. Фото Getty Images Фото Getty Images

«Левски» отказался играть с российскими клубами? У нас даже мыслей не было отменять матчи"

— Болгарские команды не горели желанием играть с российскими на зимних сборах. Тем не менее «Ботев» матч не отменил. Почему?

— Мне кажется, только «Левски» отказался играть с российскими командами. Но это их внутреннее решение. В Турции вот болгарские клубы сыграли с российскими. Что касается нас, то мы хотели встретиться с сильными соперниками и ничего отменять не собирались. Даже мыслей не возникало.

— Как вам игра «Ботева» на фоне «Спартака»?

— Команда показала хороший настрой. Мы стремимся выигрывать каждый матч, тем более что не так часто появляется возможность встретиться со столь сильным оппонентом.

— Вы довольны тем, как развивается ваш новый проект?

— Развитие идет. Самый главный вопрос у нас — строительство нового стадиона. В ближайшие дни он должен решиться. Все это продвигалось небыстро, но в ближайшие десять дней я жду, что город примет положительное решение на остаток финансирования данного проекта. Надеемся, что к концу года он уже будет полностью закончен.

Если брать чисто спортивную часть, то я занимаюсь проектом два года: в первый сезон мы заняли третье место в чемпионате Болгарии. В этом сезоне с самого начала все пошло не так хорошо, поэтому поменяли тренера. Но в целом проект развивается. Думаю, перспективы хорошие.

— Цель любого клуба — титул. Для «Ботева» это реально?

— Все же наша главная цель не столько чемпионство, сколько постоянное участие в еврокубках. Чемпион у нас «Лудогорец». Уже 11 лет подряд. Поэтому такую цель мы не ставим. Первая задача — попадание в еврокубки, вторая — развитие молодых игроков. Разумеется, с прицелом на продажу — это основной принцип проекта.

— Опередить «Лудогорец» нереально?

— Посмотрим. Но пока, как я говорю, за 11 лет никто не смог этого сделать. У них бюджет намного больше. Они могут позволить себе подписывать классных состоявшихся игроков. А у нас фактически вся скамейка — это будущее, это молодежь. Думаю, в ближайшие полгода произойдет смена поколений.

Михаил Прокопьев. ФК «Ботев», Фото ФК «Зенит»

«Прокопьев? Я сам русский, и мне интересно иметь русского футболиста в команде»

— «Ботев» заключил контракт с футболистом «Амкала» Михаилом Прокопьевым. Расскажите, как случился этот трансфер?

— Мне понравилась эта затея. Я видел, что у игрока есть определенные качества. Он приехал к нам на просмотр на месяц. Поняли, что у парня есть определенные игровые качества, которые можно развивать. Потом сели, поговорили, предложили ему возможность начать свой профессиональный путь. Посмотрим, что получится. В принципе, все в его руках. Здесь вопрос времени и его трудолюбия.

— Вы сказали, что затея понравилась. Затея — трансфер игрока медиалиги в профессиональный клуб?

— С одной стороны — игрока медиалиги. А с другой — я сам русский, и мне интересно иметь русского игрока в команде. Плюс на такой позиции — центральный атакующий полузащитник.

— Помимо Прокопьева, кого-то в РПЛ, ФНЛ или медиалиге присматриваете?

— Проблема в том, что у нас есть лимит на легионеров: только пять неграждан ЕС могут быть в заявке на матч. У нас сейчас таких восемь, пара человек постоянно играют во второй команде. Так что тяжеловато рассматривать вариант с приглашением еще кого-то.

Антон Зингаревич. Фото Getty Images

«Риторика Запада сейчас такая, что вряд ли Россию вернут в международные турниры в ближайшее время»

— Вы владели клубом в Англии, теперь — в Болгарии. Развивать проект в России не собираетесь?

— В России это довольно сложно. Я вовлечен в проект академии «Виста» в Геленджике, сотрудничаю с их менеджментом. Там смысл я вижу. А вот развивать футбольный клуб в России... Очень сложно все, учитывая и лимит, и вообще нынешнюю ситуацию в мире. На мой взгляд, детско-юношеский и молодежный футбол — то, чем действительно можно заниматься. Но это игра вдолгую. Так что пока подобных планов нет.

— В чем главная сложность финансирования клуба в России?

— Вообще в плане смысла всего этого. Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам. Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока, повторюсь, планов нет. Но кто знает, что будет дальше.

— Как относитесь к отстранению российских клубов от еврокубков?

— Конечно, мне хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках. Это важно в целом для развития спорта в стране. Но пока ситуация идет в другую сторону. Пока нет никаких альтернатив. Видел новости, что будет некий план по участию российских клубов в международных соревнованиях, но риторика Запада сейчас такая, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

— Чем, на ваш взгляд, необходимо заняться российским спортивным чиновникам в период вынужденного отстранения от международных соревнований?