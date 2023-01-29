«Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов
«Локомотив» и «Сочи» — две главные интриги этой зимы: пока остальные клубы РПЛ прокачивают связки, которые сломались осенью, а также точечно укрепляются, эти команды сбрасываются до заводских настроек и строят игру практически с нуля.
«Сочи» окончательно отошел от наследия Владимира Федотова, которое пытался сохранить и модернизировать Вадим Гаранин. На сборы команду повез Курбан Бердыев — а это значит, что весной мы увидим совсем другой футбол. Железобетонная оборона, резвые контратаки и роскошный Нобоа в центре поля — ничего не напоминает? Пока «Рубин» выкарабкивается из первой лиги, в РПЛ начинается самая острая фаза ностальгии по Казани.
«Локомотив» изменится еще сильнее. В Черкизове не ограничились приглашением нового тренерского штаба, заодно поменяв топ-менеджмент, а также треть состава. Джирано Керк уже в «Антверпене», Едвай — в «Аль-Айне», Изидор — в шаге от трансфера в «Лион». В атаке легионеров сменит Пиняев и Глушенков, которые сыгрались еще в Самаре, а теперь адаптируются в новом клубе. А вместо Едвая «Локо» подписал Хермана Конти из «Бенфики». Плюс теперь в команде не два, а три качественных вратаря — Лантратов, Гильерме, Худяков. Кто из них станет первым номером, определится в ближайший месяц.
В матче с «Сочи» в основе появился Худяков, а учитывая, что Галактионов и Бердыев выставили максимально боевые составы, можно предположить, что прямо сейчас именно Даниил выигрывает конкуренцию. Перед приходом нового тренера «Локо» перестроился на антикризисные 3-5-2, но с Галактионовым откатился к 4-3-3: Баринов снова опорник (в центре обороны — Магкеев и Кузьмичев) и действует чуть ниже Куликова с Марадишвили, Камано — центрфорвард, которому с флангов помогают Миранчук и Пиняев.
Сергей уже выделяется: отрабатывает сзади, разгоняет атаки и за счет стартовой скорости расчищает свободные зоны даже при такой плотности, как у «Сочи». Все это — в дебютном матче за новую команду, в котором Пиняев стал одним из самых заметных игроков. Судя по увиденному, весной зависимость «Локо» от хавбека будет особенно высокой.
Бердыев ожидаемо трансформировал схему «Сочи» — с 3-4-1-2 на 5-3-2 при обороне (когда Терехов и Заика опускаются на флангах к тройке Сиссако — Дркушич — Миладинович) и 3-5-2 в атаке. Учитывая, что команды под нагрузками, структурные изменения — единственное, на что можно сейчас обращать внимание. Динамика, тактика и игровые взаимодействия будут понятны ближе к концу февраля. Но пока «Сочи» точно не производит впечатление команды, которая «припаркует автобус» и станет играть строго от обороны.
Первый тайм получился равным: «Локо» чаще ловил «Сочи» на ошибках, но прощал, а ближе к концу тайма подсел и пропустил пару продуманных атак. Во втором южане вообще доминировали, но как-то резко развалились и пропустили два гола в течение восьми минут. Сначала от Щетинина (здесь отметим пас Игнатьева пяткой), а затем от другого воспитанника Ракова — и чудом отбились после выхода два в один (Раконьяц запорол убойный шанс).
Правда, и от основных составов к этому времени ничего не осталось. Галактионов в перерыве выпустил пять новых игроков (Лантратова, Ненахова, Карпукаса, Игнатьева и Глушенкова), а еще шесть свежих футболистов появились в середине тайма. Бердыев же полностью обновил обойму после 45 минут — и даже активировал обратную замену (Батырева на Ушатова).
В концовке «Локо» мог забить третий — Глушенков грамотно перекинул «стенку», плотно пробил в перекладину и дал понять: теперь в команде есть и качественный исполнитель штрафных с ближней дистанции. Но 3:0 по такой игре было бы слишком много.
Несмотря на то что счет на этом этапе подготовки — последнее, на что нужно обращать внимание, уже очевидно: Бердыев и Галактионов готовят много игровых сюрпризов.
Кажется, весной мы увидим совсем другие «Сочи» и «Локомотив».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2