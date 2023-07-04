Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Карпин стоил бы 10 миллионов евро, Жирков — дороже Головина.Трансферные цены российских звезд с учетом инфляции

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрий Жирков, Валерий Карпин, Александр Головин.
Фото «СЭ»
Уникальный рейтинг «СЭ».

Футбольные звезды прошлого иногда любят порассуждать о том, сколько бы они стоили или сколько зарабатывали бы в реалиях 2023 года. Чаще всего сентенции получаются жалостливо-уничижительными. Жалостливыми — по отношению к себе. Уничижительными — относительно молодого поколения. Лично у меня это обычно вызывает усмешку, как и все остальные заходы в духе «раньше трава была зеленее».

Алан Ширер и&nbsp;Лес Фердинанд. В 90-е «Ньюкасл» был топ-клубом и без саудовских денег. Боролся за титул, громил «МЮ» и влюбил в себя фанатов

Тем не менее подобные сопоставления всегда интересны. 15 миллионов фунтов за Алана Ширера, которые в 1996 году «Ньюкасл» заплатил «Блэкберну» и которые 27 лет назад казались чем-то космическим — это сколько по нынешним меркам? Пару лет назад издание The Athletic задалось подобным вопросом и провело исследование. Оказалось, что сейчас лучший бомбардир в истории АПЛ стоил бы 222 миллиона фунтов и это был бы самый дорогой трансфер в истории лиги (на втором месте — переход Хуана Себастьяна Верона из «Лацио» в «МЮ» в 2003 году, который сейчас оценивался бы в 155 миллионов).

Хуан Себастьян Верон.
Фото Getty Images

В общем, довольно залипательная штука. И пока на дворе межсезонье, мы решили немного разлечься и развлечь вас, пересчитав таким образом трансферы российских игроков в Европу. Пожалуйста, не относитесь к этому серьезно.

Отсчет ведется с 1991 года — момента распада СССР и начала активной фазы миграции российских футболистов на Запад. В том году в Европу уехали такие звезды, как Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Сергей Кирьяков.

Игорь Шалимов. «Никаких претензий к тебе нет. Но будет лучше, если ты уйдешь...» Как Шалимов играл в «Интере»

Пика это достигло в первой половине и середине 1990-х, когда российские футболисты массово уезжали за рубеж, десятками оседая в Израиле, на Кипре, в Польше, в Финляндии. Лучшие отправлялись в топ-лиги, самой популярной среди которых была Испания, где в хихонском «Спортинге» и «Расинге» из Сантандера образовывались целые диаспоры.

Во второй половине 1990-х волна стихла, а в первой половине 2000-х российский чемпионат превратился в лигу-импортера, а не экспортера. Всплеск случился после ЧЕ-2008, когда лидеры той сборной России уехали в Англию. Но и эта история быстро закончилась, и вот уже больше десяти лет любой отъезд нашего игрока в Европу становится событием.

Если брать абсолютный рейтинг, то тут все довольно предсказуемо, особенно в топ-10. Единственное, что бросается в глаза — 6,5 миллиона евро (для удобства восприятия мы все трансферы считаем именно в этой валюте) за Дмитрия Аленичева. По меркам 1998 года это ну очень большая сумма. Ну и крайне солидные деньги были уплачены за Александра Панова и Владислава Радимова.

А вот дальше начинается самое интересное — как учитывать инфляцию? Первое, что приходит в голову, — использовать обычный калькулятор для пересчета, который довольно просто найти в интернете. Но быстро выясняется, что это не работает. Цены в Европе с момента введения евро выросли примерно в два раза, причем самый заметный всплеск инфляции случился в последние пару лет — на фоне ковида и борьбы с его последствиями, а также событий на Украине. И когда 2,5 миллиона евро за Радимова образца 1996 года превращаются в 4,3 миллиона евро образца 2023-го, становится понятно, что это не работает.

Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На самом деле, есть специальный термин — футбольная инфляция, обозначающий обесценивание денег в индустрии. И происходит оно гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Сейчас тут вращаются колоссальные средства — доходы клубов постоянно растут за счет денег от телевидения, коммерческих сделок и так далее. Просто для примера — в 1996 году, когда «Ньюкасл» покупал Ширера за 15 миллионов фунтов, действующий на тот момент четырехлетний телеконтракт АПЛ составлял 670 миллионов фунтов. Нынешняя сделка оценивается в 5,1 миллиарда, и это только внутренний рынок.

Доминик Собослаи. Отказался от детства ради футбола и не признает авторитетов. Кто такой Собослаи, за которого «Ливерпуль» заплатил 70 миллионов евро

Единой и, что важнее, совершенной методологии подсчета футбольной инфляции нет. Например, The Athletic в своем исследовании, о котором говорилось выше, использовал калькулятор, разработанный футбольным финансовым экспертом Кираном Магуайром и его коллегой Джейсоном Лоусом из Университета Ливерпуля.

Есть довольно известный метод, который в 2010 году предложили Пол Томкинс и Грэм Райли. Он довольно громоздкий, но тоже позволяет решать задачу. Мы же использовали данные и калькулятор финансового сервиса Totally Money. Получилось интересно.

Можно было предположить, что Александр Головин потеряет первое место и его обойдут представители «бронзовой» сборной-2008 — так оно и получилось. Так что, если учитывать футбольную инфляцию, то самая дорогая продажа российского игрока за рубеж — это переход Юрия Жиркова из ЦСКА в «Челси».

Однако куда интереснее было, сколько мест в топ-15 займут трансферы из 90-х, когда российские игроки активно уезжали в Европу. По сравнению с абсолютным списком добавилось пять переходов — Игоря Колыванова, Игоря Ледяхова, Юрия Никифорова, Владимира Бесчастных и Валерия Карпина.

Даже по нынешним меркам суммы смотрятся довольно внушительно. Особенно за Никифорова, который хоть и уезжал в «Спортинг» в статусе одного из лидеров «Спартака» и игрока сборной России, но был центральным защитником — 30 лет назад за них еще не выкладывали по 70-90 миллионов. Он и сейчас, если верить Transfermarkt, на 6-м месте в списке самых дорогих трансферов «Спортинга» (Ледяхов там на 9-й).

Юрий Никифоров.
Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Колыванов же уезжал в «Фоджу», будучи лучшим бомбардиром чемпионата СССР — 1991 и лучшим игроком турнира. Незадолго до отъезда он в октябре 1991-го отгрузил пять голов «Днепру». Плюс он был победителем молодежного ЧЕ-1990 и лучшим его бомбардиром (9 голов). В Италию Колыванов отправлялся в качестве суперзвезды, поэтому его 6-е место в рейтинге — вполне логично. Как и скачок в топ-10 Аленичева и Радимова.

Дмитрий Аленичев во&nbsp;время &laquo;золотого&raquo; матча с &laquo;Ротором&raquo; в&nbsp;1997 году. Великий сезон Аленичева: привел «Спартак» к чемпионству и установил невероятный рекорд

Однако довольно значительное число переходов — это трансферы за несколько сотен тысяч долларов. Это позволяло клубам зарабатывать и жить без огромных вливаний от госкорпораций и госбанков, как в нынешние времена. С учетом инфляции сейчас это были бы продажи на 4-5 миллионов евро — вполне недурно, но недостаточно для попадания в топ-15.

Кроме того, по некоторым серьезным игрокам — например, Александру Мостовому, Сергею Юрану, Виктору Онопко — нет данных в надежных источниках по суммам их переходов.

Алан Ширер
Александр Головин
Валерий Карпин
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
13
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Оренбург» сыграл вничью с албанской «Эгнатией» в первом матче на сборах в Турции
Защитник Кармаев и вратарь Цуцулаев перешли из «Ахмата» в «Чайку»
Червиченко поделился мнением о том, нужен ли «Спартаку» защитник «Тоттенхэма» Санчес
Канчельскис: «Кузяев правильно делает, что ищет европейский клуб. В «Зените» ему нечего ловить»
Круговой: «Прощания с Кузяевым не было, после игры с «Факелом» его больше не видели»
Рианчо заявил, что Абаскаль не может пригласить в «Спартак» талантливых испанцев из-за политической ситуации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, таблица переходов лета: «Спартаку» интересен защитник «Тоттенхэма», «Рубин» подписал игрока сборной Черногории
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости