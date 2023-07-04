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Сегодня, 08:10

Вендел устал от России. «Зениту» пора его продавать

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Вендел.
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
25-летний бразилец форсирует свой трансфер.

Блестящий игрок

Вендел — один из сильнейших футболистов чемпионата России, без которого «Зениту» было бы сложнее побеждать. Он всегда выполняет огромный объем работы, прекрасно видит поле и лучше всех в РПЛ умеет самостоятельно продвигать мяч в середине.

Новичок &laquo;Зенита&raquo; Ду&nbsp;Кейрос. Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела

Вендел — один из самых стабильных футболистов лиги. Бразилец провел в России три сезона, редко пропускал матчи и все это время не опускал высокую планку. По данным WhoScored, в чемпионате-2020/21 футболист занял второе место по точности передач, а в двух последних стал лучшим в РПЛ по этому показателю. Статистика впечатляет куда больше, если вспомнить, что хавбек сине-бело-голубых нацелен на атаку и львиная доля его пасов — вперед, а не поперек или назад.

Вендел — отличный игрок, особенно по меркам РПЛ. Он обожает футбол — и даже когда уезжает в отпуск, то не отдыхает от него, а участвует в турнирах где-то в фавелах. На поле к нему тоже минимум претензий — он талантливый, умный полузащитник. Но профессиональные качества часто идут вразрез с поведением игрока за пределами стадиона.

Футболист "Зенита" Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Систематические опоздания

На поле бразилец дисциплинирован. По ходу резонансной кубковой игры со «Спартаком» он умудрился не получить даже желтую карточку, хотя отыграл полный матч. Никак Вендел не отреагировал и на брошенный в его сторону банан в Ульяновске.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел. История с брошенным в Вендела бананом — тест для российского футбола. Он его легко прошел

Однако за пределами поля бразилец ведет себя совсем иначе. По соцсетям видно, что он обожает тусоваться и выходить в прямой эфир в четыре утра по местному времени. На камеру ничего запрещенного он не делает, но все это выглядит странно в то время, когда его одноклубники наматывают круги в Удельном парке.

Никто не любит сборы, но Вендел — особенно. Он опоздал к старту командной подготовки летом 2021-го, зимой 2023-го, а год назад вообще прибыл в расположение «Зенита» на десятый день сборов. Да, Сергей Семак часто оправдывал Вендела тем, что он занимается самостоятельно, и его опоздания запланированы. Но другим легионерам «Зенита» позволено меньше.

Футболист "Зенита" Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая попытка уйти

Вендел ведет себя не слишком уважительно в отношении клуба, благодаря которому купил себе золотую игровую приставку. Весной 2022-го, когда существовал высокий риск массового отъезда иностранцев, бразилец говорил «СЭ»: «Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону». Однако дела немного разошлись со словами: Вендел всерьез захотел перейти во «Фламенго», воспользовавшись правилом ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами.

Но «Зенит» сработал профессионально: «Фламенго», в отличие от «Коринтианса», не собирался идти на компромисс и делиться своими футболистами, поэтому сине-бело-голубые стали работать с полузащитником напрямую. Изначально его контракт был подписан до 2025 года, и острой нужды продлевать его прошлым летом не было. Но клуб повысил Венделу зарплату и предложил соглашение до 2027-го, на что тот ответил согласием. Идеальное решение: «Зенит» не нашел бы на рынке сопоставимого по уровню игрока, а финансовые потери, связанные с повышением оклада, в данном случае допустимые издержки.

В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

Но прошел год, и Вендел снова приуныл. Сейчас ситуация намного запутаннее. Во-первых, «Зенит» на этот раз не будет увеличивать зарплату бразильцу. Во-вторых, подобное происходит уже второй раз, и клуб уровня «Зенита» не станет идти на поводу у футболиста. В-третьих, теперь сине-бело-голубые не отпустят Вендела без компенсации: по версии Transfermarkt, хавбека приобрели за 20,3 миллиона евро, а сейчас он стоит 24 миллиона. Недалеко от этих чисел та сумма, которую планирует выручить невский клуб.

Футболист "Зенита" Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трагедия в семье

Почему вообще Вендел решил уйти из «Зенита»? Причина на поверхности — отсутствие еврокубков. Бразильцу 25 лет, и он наверняка считает, что его уровень — не чемпионат России. К тому же хавбек сине-бело-голубых не теряет надежд все-таки попасть в сборную, хотя тут аргументация ухода хромает — примеры Роберта Ренана и Малкома показывают, что даже из изолированной РПЛ можно получить вызов в национальную команду.

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Еще одна возможная причина — тоска по дому. Вендел явно получает громадное удовольствие от отпуска на родине, да и слухи о его возможном трансфере касаются местных клубов — «Фламенго» и «Коринтианса». Кроме того, у бразильца есть проблемы в семье: на прошлой неделе умерла его тетя Регина, которая, как отметил сам футболист, «была ему как мать», а еще в реанимации находится дедушка.

В России Венделу явно не хватает развлечений. Даже среди многочисленных бразильцев «Зенита» у него нет близких друзей. Вендел — единственный легионер сине-бело-голубых из Рио, и среди уроженцев Сан-Паулу он чувствует себя не совсем комфортно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трансфер близок?

«Зенит» до последнего пытался урегулировать вопрос со своим полузащитником, и еще 24 июня председатель правления клуба Александр Медведев объявил, что Вендел присоединится к команде в ближайшее время. Однако начался июль, а бразилец до сих пор на родине. Скрывать уже нечего, поэтому Семак на днях заявил: «Руководство разрешило Венделу искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и футболиста, он может уйти».

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Конечно, это еще не гарантия трансфера. Зимой главный тренер «Зенита» напрямую говорил об интересе «ПСЖ» к Малкому, но переход так и не состоялся. Сейчас все еще сложнее: для «Фламенго» сумма в 20 миллионов евро может оказаться неподъемной, а о конкретных предложениях других клубов пока неизвестно. При этом Вендел остается на контракте с «Зенитом» и вообще-то должен выполнять свои обязанности, а делать это из Рио проблематично. Выходит, хавбек должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время — лишенный мотивации и желающий уйти.

Впрочем, «Зенит» в последнее время неоднократно доказывал умение разрешать тяжелые контрактные ситуации бесшумно и с максимальной выгодой для себя. Нет сомнений, что и сейчас выход будет найден.

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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