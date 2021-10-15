В 90-е «Ньюкасл» был топ-клубом и без саудовских денег. Боролся за титул, громил «МЮ» и влюбил в себя фанатов

Легендарная команда во главе с Ширером.

«Ньюкасл» — самый обсуждаемый клуб последнего времени. После того как его владельцем стал фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF), а боссом — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман, все только и говорят о «сороках». Правозащитники негодуют, остальные клубы АПЛ тоже, мягко говоря, не в восторге, а болельщики гадают, кто будет тренировать «Ньюкасл» и какие будут громкие трансферы. В скором будущем мы привыкнем, что «сороки» станут постоянными претендентами на еврокубки и титулы, но не так давно они уже были в топе без всяких арабских нефтедолларов.

У «Ньюкасла» богатая история. Клубу 128 лет, и они четырехкратные чемпионы Англии (последний раз в 1927 году) и шестикратные обладатели Кубка (последний раз в 1955-м). Так что вряд ли кто-то из современных болельщиков «сорок» может похвастаться тем, что застал их последний титул (если что, это был Кубок ярмарок, предшественник Кубка УЕФА, в 1969-м). Зато многие видели и помнят легендарный «Ньюкасл» середины 1990-х.

Его архитектором был сэр Джон Холл — строительный магнат с северо-востока Англии, ставший владельцем «сорок» в феврале 1992 года. С ним же в команду пришел двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган. Правда, в качестве тренера. Его задача была довольно трудной: спасти «сорок» от вылета в третью по силе английскую лигу. Киган справился с задачей, а на следующий сезон вывел «Ньюкасл» в АПЛ.

Холл не жалел средств на клуб и активно вкладывался в трансферы. К примеру, по ходу сезона-1992/93 в «Ньюкасл» из «Бристоля» за солидные по тем временам 2,7 миллиона евро перешел Энди Коул. Дебют нападающего удался: за 12 матчей он настрелял 12 мячей. В АПЛ Коул не сбавил оборотов. В чемпионате-1993/94 он установил рекорд лиги по голам (34), который позднее повторил Алан Ширер, и отдал 13 передач, став и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом. Только в прошлом сезоне это достижение повторил Харри Кейн.

34/13 — Andy Cole's total of 34 goals & 13 assists in 1993-94 means that he is the only player to have topped both the goal & assist charts in a single Premier League season. Outstanding.@oilysailor picks the 15 most memorable stats in Premier League history for @OptaAnalyst. — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2021

Но и в целом «Ньюкасл» был хорош и взлетел на третье место. Но следующий год прошел не так гладко. После лучшего старта в истории (6 побед в 6 матчах), «Ньюкасл» сдал и к январю опустился на 4-е место. Именно тогда Киган внезапно для всех решился продать Коула в «Манчестер Юнайтед» за рекордные для АПЛ 12,2 миллиона евро. Причем сам футболист не собирался покидать клуб, но боссы двух команд все решили за него. «Я не хотел покидать «Ньюкасл», мне нравилось там», — говорил позднее Коул.

Без главной звезды команда спустилась на 6-е место по итогам сезона. Но Холл не жалел средств на «Ньюкасл». Летом 1995-го года владелец потратил 24,6 миллиона евро на трансферы, включая переходы Леса Фердинанда из «КПР» за 9,5 миллиона и Давида Жинола из «ПСЖ» за 2,85 миллиона.

Новички отлично вписались в игру. «Ньюкасл» лидировал на протяжении большей части чемпионата-1995/96, в какой-то момент преимущество над ближайшим преследователем достигло 12 очков. И даже в таких благоприятных условиях «сороки» умудрились упустить титул. Фердинанд, признанный в итоге лучшим футболистом АПЛ-1995/96, вспоминал этот год с грустью: «Во второй половине сезона многие из нас растеряли форму». На вопрос о переломном моменте он ответил следующим образом: «Думаю, это матч с «Ливерпулем». Если бы мы выиграли, могли бы снова начать побеждать, это могло бы поднять наш дух и физическую форму, но мы упустили шанс».

Тот матч на «Энфилде», состоявшийся 3 апреля 1996-го, считается одним из лучших в 30-летней истории АПЛ, если не самым лучшим. «Ньюкасл» шел вторым, отставая от «МЮ» на три очка (67 против 64), но имел два матча в запасе. «Сороки» дважды вели в счете — 2:1 и 3:2, но проиграли — 3:4. Решающий гол Стэн Коллимер заколотил на 90+2-й минуте...

В итоге титул уплыл к «МЮ». Но в межсезонье «Ньюкасл» одержал локальную победу над «красными дьяволами». Им удалось выиграть борьбу за лучшего нападающего страны — Алана Ширера. Причем сумма его трансфера из «Блэкберна» стала мировым рекордом того времени — 21 миллион евро.

«Годами мы позволяли местным талантам уезжать. И теперь мы впервые кого-то возвращаем... Думаю, лучшего из всех», — прокомментировал сделку Киган.

Мартин Эдвардс, почетный президент «Юнайтед», позднее рассказывал: «Сделка была уже решенным делом, мы обсудили контракт Алана и пришли к соглашению. Ширер был дома у Алекса Фергюсона, говорил с ним и заверил, что он будет игроком «МЮ». Но все сорвалось из-за президента «Блэкберна» Джека Уокера, который не слишком любил наш клуб. Он не хотел, чтобы Алан переходил к нам, а сам Ширер был очень близок с Уокером и никогда бы не решился расстроить его. В итоге наше соглашение было сорвано и Алан ушел в «Ньюкасл».

В августе в матче за Суперкубок Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «сорок» с Ширером — 4:0, но первая встреча в чемпионате прошла для «Ньюкасла» куда удачнее. Они полноценно отомстили за горькое поражение, забив пять безответных мячей. Ширер забил и отдал две голевые передачи. «Сладкий реванш. Мы смутили их, немногие команды в последние годы могли такое сделать. Важные три очка», — сказал после игры нападающий.

«Ньюкасл» поднялся на первую строчку в турнирной таблице после победы над главным соперником. К сожалению, продлился банкет недолго. В январе Киган внезапно покинул клуб. Многие болельщики были удивлены решением, ведь накануне отставки «Ньюкасл» разнес «Тоттенхэм» (7:1).

«Я отчаянно работал над тем, чтобы разобраться с директорами, но у меня не получилось. По моему мнению, тренер должен управлять и клуб не должен навязывать ему игроков, которых он сам не просит», — говорил специалист после ухода, ясно дав понять, что причиной отставки стали разногласия с руководством.

На тот момент «Ньюкасл» шел четвертым и отставал от лидирующего «Арсенала» всего на три очка. «Сорок» возглавил легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш. В его активе были три титула чемпиона Англии с «Ливерпулем» и еще один с «Блэкберном» в сезоне-1994/95. Там Далглиш работал c главной звездой его нового клуба — Аланом Ширером. Под руководством Далглиша нападающий забил 34 гола в чемпионском сезоне, повторив рекорд Коула.

В «Ньюкасле» шотландский специалист не мог похвастаться такими результатами. С ним «сороки» завершили сезон на второй строчке, но на сей раз отставание от «Манчестер Юнайтед» составило уже 7 очков.

В 2020 году Ширер уже в качестве журналиста опросил Далглиша о времени их совместного пребывания в «Ньюкасле».

«Философия Кигана заключалась в том, чтобы давать футболистам играть, а я ждал от всех уступок ради командного успеха. Мне было сложно с некоторыми игроками. Это не их вина, а моя, но мне иногда было трудно понять, почему футболист не может помочь партнеру по команде на поле», — откровенничал бывший наставник «сорок».

А дальше «Ньюкасл» ждал постепенный закат. Летом 1997 года команду покинули многие игроки. Особенно существенными оказались потери Жинола и Фердинанда, перешедших в «Тоттенхэм». «Ньюкасл» же после распродажи за год спустился со 2-го места на 13-е. Позднее были третьи и четвертые места, выступления в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но за чемпионство «сороки» больше не боролись. В саудовскую эру это должно измениться.