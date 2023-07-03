Отказался от детства ради футбола и не признает авторитетов. Кто такой Собослаи, за которого «Ливерпуль» заплатил 70 миллионов евро

Доминик может вырасти в мастера уровня Де Брейне.

«Ливерпуль» пересобирает полузащиту после скомканного сезона: отпустили свободными агентами Джеймса Милнера, Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена, а также «опорного нападающего» Роберто Фирмино. На замену уже подписали Алексиса Макаллистера и еще одного перспективного хавбека — Доминика Собослаи из «Лейпцига». 22-летнтй венгр уже не первый сезон считается одним из самых перспективных футболистов Европы, а сейчас получил шанс проявить себя на самом высоком уровне. Время познакомиться с ним поближе.

Становление Собослаи: тренировался у отца, в 16 уехал в Австрию и не заметил Модрича

Отец Доминика Жолт тоже был профессиональным футболистом (играл на позиции нападающего) и засветился в высшем дивизионе Венгрии, хотя особых успехов не снискал. А когда у него родился сын, то с детства прививал ему любовь к футболу: «У него всегда был с собой мяч, с которым он делал все что хотел. Но он отлично проводил с ним время, впитывая запах травы», — рассказывал Собослаи-старший.

Доминик Собослаи. Фото Global Look Press

Маленького Доминика не интересовали ни конструкторы Lego, ни PlayStation — только футбол. Он рассказывал, что ради этой игры отказался от детства и тусовок с ровесниками. Отчасти из-за этого Жолт в 2007 году стал одним из учредителей академии Fonix Gold, в которой сутками и пропадал Доминик. Именно Жолт отвечал за тренировочный процесс: учил детей с ранних лет играть под прессингом и проповедовал атакующий футбол.

Академия постепенно становилась все более заметной, и юношеские команды в 2011 и 2013 годах с помощью юного Доминика победили на юношеском турнире, попутно выбив сверстников из «Баварии», РБ «Зальцбург» и «Норвича». «Тренеры соперников подходили к нам и говорили, что мы играли так, словно вышли из игры для PlayStation», — вспоминал Жолт. Собослаи-младший привлек внимание европейских клубов, и в 2015 году за ним пришел «Зальцбург». Австрийский клуб как раз вовсю развивал футбольную империю, основанную на мощном прессинге и развитии молодых дарований. Собослаи обратил на себя внимание еще в юном возрасте, потому уже в 16 лет переехал в Австрию.

На первых тренировках венгра начали жестко встречать его одноклубники: постоянно фолили на нем, а однажды даже сорвали с него GPS-нагрудник после жесткого стыка. Доминик отвечал тем же: после одной из тренировок его соперник покинул поле с разбитым ртом. Так закалялся его характер.

Доминик заявил о себе в «Лиферинге» (фарм-клубе «Зальцбурга»), забивал потрясающие голы дальними ударами за молодежку австрийцев, в 18 лет дебютировал за взрослую команду РБ, а через год сыграл первый матч за национальную сборную Венгрии. Одна из первых игр за национальную команду выпала на встречу с Хорватией, финалистом ЧМ-2018 — Доминик тогда провел на поле 65 минут и помог венграм победить 2:1. После матча 19-летнего хавбека спросили, каково было играть против Луки Модрича, обладателя «Золотого мяча». «Я просто играл против Модрича, вот и все», — отвечал молодой талант.

Когда через год планету захватил коронавирус, Доминик не скис, а начал заполнять пробелы в физической форме, наняв олимпийского тренера по плаванию Шейна Тусупа. Так щуплый мальчуган превратился в по-настоящему зрелого спортсмена, который не терялся даже в матчах с крепышами из «Атлетико».

Зимой 2021-го Доминик отправился в другую команду из системы «Ред Булл» — немецкий «Лейпциг», который уже закрепился в статусе коллектива, способного дать бой любому топ-клубу. Заиграть сразу не удалось: венгр повредил приводящую мышцу и дебютировал в бундеслиге лишь в следующем сезоне. Зато Собослаи как следует компенсировал полугодичное отсутствие качественной результативностью: во втором туре оформил дубль в ворота «Штутгарта», а уже к девятому туру набрал 3+3 по «гол плюс пас»

Еще памятный момент: матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. «Лейпциг» тогда боролся за место в Лиге Европы, поэтому необходимо было забирать очки у парижан. На последних минутах матча судья назначил пенальти в ворота парижан, счет был 1:2. Доминик не спрятался в ответственный момент и отправился к «точке» — в ту же секунду к нему подошел Неймар, который попытался сбить 21-летнего футболиста с толку.

— Собираешься забить? — спросил бразилец.

— Да, — ответил Собослаи.

— Ты уверен?

— Я никогда не промахиваюсь.

Доминик и правда не промахнулся — мощно зарядил в левый угол и принес «Лейпцигу» ничью.

Этап Собослаи в Германии точно можно назвать успешным: 20 голов и 22 передачи, а также два выигранных Кубка Германии. Учитывая, что «Лейпциг» проваливал старт двух последних сезонов и постоянно менял тренеров, результат для молодого игрока просто отличный. Тем более Собослаи был основным у всех коучей.

Доминик Собослаи. Фото Global Look Press

Зачем Собослаи «Ливерпулю»

Кажется, Юрген Клопп начал прорабатывать идею с трансфером Собослаи еще в 2019-м. Тогда «Зальцбург» отыгрался после 0:3 на «Энфилде» в Лиге чемпионов, но чуть-чуть не дотерпел и пропустил от Салаха решающий мяс. Доминик в тот вечер провел на поле 70 минут — и хотя он не отметился результативным действием, после матча Клопп лично подошел к нему и выразил респект.

«Когда кто-то вроде Клоппа подходит к тебе после финального свистка и говорит: «Отличная работа», это означает, что ты, вероятно, на правильном пути», — отмечал Собослаи.

Спустя четыре года эта пара образует тандем в «Ливерпуле»: англичане активировали клаусулу в размере 70 миллионов евро. Естественно, в Доминике видят твердого игрока основы на годы вперед.

«У нас уже было некоторое представление о Доминике после матчей с «Зальцбургом», — говорит Юрген Клопп. — Думаю, все, кто видел его тогда, поняли, что он очень перспективен. Доминик еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, а значит, всем нам нужно набраться терпения и дать ему время. Это подписание для нашего настоящего и будущего».

Болельщики «Ливерпуля» наверняка благосклонно отнесутся к новичку. Особенно после того, как он взял 8-й номер, под которым играл Стивен Джеррард. К тому же у Собослаи есть татуировка с цитатой мерсисайдской легенды: «Талант — это божий дар, но он ничего не стоит без воли и смирения».

Вопрос в другом: как Клопп будет использовать новичка? У венгра есть опыт игры в центре поля, но в «Лейпциге» он использовался преимущественно в роли «десятки» или на фланге со смещениями в центр. Текущая схема «Ливерпуля» не подразумевает наличия десятого номера (играют по 4-3-3), а на флангах место в старте застолбили скоростные Луис Диас и Мохамед Салах.

С другой стороны, все тренеры Доминика хвалят игрока за его универсальность. Ее также отмечал Юлиан Нагельсманн, при котором «Лейпциг» и подписал игрока.

Доминик выглядит идеальным игроком для стиля «Ливерпуля» — прессинг-школа «Ред Булл» дает о себе знать. Но в первую очередь Собослаи хорош с мясом в ногах. За два последних сезона он создал 161 явный голевой момент для партнеров. То есть 2,6 в среднем за матч — мощнейшие цифры даже для АПЛ (уровень одного из лидеров лиги по этому показателю Джеймса Мэддисона). Кроме того, Доминик очень работоспособный и выносливый футболист с потрясающей правой ногой. Особенно она помогает венгру, когда тот решает проверить вратаря ударом с дальней дистанции — на счету Собослаи уже есть несколько роскошных голов, забитых издали.

В общем, Клоппа ждет очень приятная приятная головоломка. А Собослаи явно способен добавить команде недостающего в последнее время креатива в центре поля. А в перспективе и вовсе стать мастером уровня Де Брейне (не просто так между их стилями игры проводят параллели эксперты). Посмотрим, что у него получится.