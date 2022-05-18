Куда идет ЦСКА? Рабинер — об уходе Березуцкого, Дзагоева и Марио Фернандеса

Обозреватель «СЭ» — о переменах в ЦСКА.

Если уйдет Березуцкий — значит, в ЦСКА вообще забыли, что такое стратегия

В последние дни вокруг ЦСКА — море слухов, которые звучат весьма правдоподобно. И ни в одном из них не вижу ничего хорошего. Одно грустное. Или недальновидное.

Если главный тренер Алексей Березуцкий действительно подал в отставку — это одно. Если она будет принята — другое. Потому что тренерские эмоции в конце неудачного (и то не целиком) сезона не имеют ничего общего со стратегическим видением руководства клуба. Леонид Слуцкий тоже подавал заявление об уходе после бронзы в полуторалетнем сезоне-2011/12. Евгений Гинер его не принял и сказал тренеру продолжать работать. Не изменил своей позиции и после неудачного старта следующего сезона. Сезона, который закончился первой из трех золотых медалей ЦСКА за четыре года.

Коль ЦСКА назначил Березуцкого, молодого тренера без опыта самостоятельной работы, — значит, должен был смотреть вдолгую и видеть перспективу именно в нем. То есть — быть готовым терпеть.

Извините за столь давний исторический отсыл, но в конце 1959 года Николай Старостин назначил главным тренером «Спартака» Никиту Симоняна, который едва закончил играть. Никита Павлович, чье отчество тогда знали единицы, был в шоке: как же, мол, я их буду тренировать, если только что закончил играть! «Поможем», — лаконично ответил Николай Петрович, и правда помог. Шестое место Симоняна в первом сезоне его не смутило, хотя сейчас на его месте девять тренеров из десяти отправилось бы в отставку. Во втором он взял бронзу, в третьем — золото.

Посмотрите, по сколько лет уже в XXI веке отработали во главе ЦСКА Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. И сколько при них было завоевано трофеев. Конкретно — 17 за 14 лет! Еще два — Суперкубок и Кубок 2009 года — формально на счету Зико, но во многом были взяты на «багаже» Валерия Газзаева, выигравшего годом ранее Кубок (то есть право участия в Суперкубке) и прошедшего первые стадии кубкового турнира.

А теперь взгляните, с какой частотой тренеры в ЦСКА меняются в последние два года: если уйдет Березуцкий, то за этот период будет уже четвертый! Это плохой путь. Путь «Спартака» российских времен без Олега Романцева и «Локомотива» без Юрия Семина, которые, тасуя тренеров, не выигрывали почти ничего. А с ними — перечислять устанешь.

В ЦСКА гинеровских времен (а не нынешних, когда власть непонятным образом делится между президентом клуба и председателем совета директоров Максимом Орешкиным) всегда был понятен путь, которым клуб идет. И с него не сворачивали под влиянием отдельно взятых неудач. Теперь пути нет, а есть хаотичные метания — от Виктора Гончаренко к Ивице Оличу, от Олича к братьям Березуцким, теперь, если они уйдут, — неизвестно к кому. Именно так после Романцева 15 тренеров «Спартака» на всех взяли чемпионство и Суперкубок Массимо Карреры, а без Семина 13 тренеров «Локомотива» — три Кубка при Анатолии Бышовце, Игоре Черевченко и Марко Николиче.

Армейцы, попрощайтесь с Дзагоевым и Марио Фернандесом красиво!

Вспоминаю, каким свежим ветром повеяло в ЦСКА, да и во всем российском футболе, с приходом в него еще 17-летнего Алана Дзагоева. Первый круг чемпионата России 2008 года у армейцев явно не сложился, предыдущий тоже был не ахти (лишь бронза после двух золотых медалей) — и Валерий Газзаев, которого к тому же беспокоили некоторые личные проблемы, за полгода объявил, что после окончания сезона уйдет в отставку.

Одновременно он после бронзового Евро-2008 перешел на схему с четырьмя защитниками, а в центре поля сделал ставку на двух совсем еще молодых игроков — Дзагоева и Павла Мамаева. Заработало — команда буквально полетела! Разорвала, например, «Спартак» — 5:1. Юный Алан сделал в том летнем матче в «Лужниках» три голевые передачи. А ранней осенью, в сентябре, он оформил дубль на «Петровском» в ворота «Зенита», и действующий чемпион России, а также свеженький обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА был дома повержен красно-синими — 1:3. В октябре Дзагоев уже дебютировал в первой сборной у Гуса Хиддинка, более того — был в сантиметрах от того, чтобы в самой концовке сравнять счет в Дортмунде в отборочном матче ЧМ-2010 против немцев, но попал в штангу. А 3 ноября 2009-го, в день международного дебюта тренера Слуцкого, который закончился 3:3 на «Олд Траффорд» против «МЮ» Алекса Фергюсона, у Дзагоева были гол плюс пас.

И тогда, и особенно четыре года спустя, после блестяще им проведенного Евро-2012, Дзагоеву сулили будущее звезды европейского футбола. Он забил решающий мяч в отборочном цикле на выезде словакам, а в финальном сделал дубль в ворота Чехии, отправил мяч в сетку ворот хозяев-поляков... С учетом того, что со времен Евро-2008 русские были если не в моде, то точно не на задворках ведущих европейских чемпионатов, и память о покере Андрея Аршавина «Ливерпулю» на «Энфилде» еще не выветрилась, заговорили о появлении новой российской звезды европейского уровня.

Увы, это оказалось не так. Теперь уже нам не дано узнать, как сложилась бы карьера Дзагоева, кабы ЦСКА тогда продал его в Европу. И сам он во время Евро не скрывал, что хочет попробовать себя в новой стране. Но Алан не уехал и, подобно спартаковцу Егору Титову, останется в памяти людей легендой одного клуба. Это тоже немало — но могло быть и больше. В обоих случаях, ведь и Егор, и Алан заблистали рано, времени у них было — вагон.

А дальше пошли травмы. Чем они объяснялись — бог весть. Хотя сколько говорилось о пристрастии Дзагоева к тем же компьютерным играм, заставлявшим его ложиться спать глубокой ночью, нарушая тем самым режим и расходуя понапрасну энергию, — вы и сами знаете. Да и разговоры ходили не только о геймерстве...

Травм было много. Но когда Дзагоев вышел в стартовом составе сборной России на первый матч домашнего ЧМ-2018, казалось, что судьба в важнейший момент карьеры все-таки над ним смилостивилась. Нет — очень быстро его заменили из-за нового повреждения, и вышедший вместо него Денис Черышев стал одним из главных героев сборной на том турнире. Но ведь и Алан не сдался, пахал ради выздоровления как сумасшедший — и вышел на замену в овертайме четвертьфинала с Хорватией. И при 1:2 отдал голевой пас Марио Фернандесу. Что наряду с Евро-2012, с 1+1 против могучего «МЮ» сэра Алекса на «Олд Траффорд» подчеркнуло, насколько конвертируемым на международном уровне был его талант. Но отношение к своему организму, будем честны, этому таланту не соответствовало.

Факт, что сейчас ему лишь 31, а в течение пяти лет с сезона-2016/17 по прошлый он лишь в одном провел больше 15 матчей. И со временем начал больше выходить на замену, чем играть в основе. Его появления на поле нередко расцвечивали игру, и казалось, это может продолжаться еще долго.

Но, похоже, конец его армейской карьеры близок. Она составит 14 лет, и это, как бы там ни было, — выдающийся показатель. Дзагоев со своими более чем 300 играми за ЦСКА войдет в золотой фонд московского клуба. И если все уже действительно решено, то, по-хорошему, на домашнем матче с «Ростовом» было бы правильно честно об этом сказать и организовать красивое прощание с кругом почета и благодарностью трибун.

Как и в отношении Марио Фернандеса — тоже, судя по всему, уходящего из ЦСКА. За десять лет бразилец, так и не выучивший русский язык, тем не менее стал не только для армейских, но и для всех российских болельщиков родным. Из «озорного гуляки» юных бразильских времен он превратился в набожного человека, а классным, честным на поле и за его пределами футболистом был всегда. Это были десять лет полного спокойствия любого тренера ЦСКА за свой правый фланг — только если Марио был здоров. А травмы в последние годы стали случаться все чаще.

Для меня самая характерная часть игровой манеры Фернандеса — это его прием мяча после сложнейших длинных передач и диагоналей партнеров. Почти любой другой не управился бы с этими пасами — а к его груди, ноге, любой другой части тела они буквально приклеивались: такая техника, такое чувство игры. И его включения в атаку почти всегда были своевременны, а главное, умны — никогда вы не видели его с опущенной головой, тупо несущимся по своему краю. Фланговые футболисты далеко не часто выделяются игровым интеллектом, но у Марио его всегда было более чем достаточно.

Его судьба в сборной России — пример того, что при таланте и неизменном старании в глазах болельщиков твоя национальность быстро перестает иметь какое-либо значение. Его так уважали и уважают, что даже решающий промах в серии пенальти четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией простили и забыли моментально. Ведь благодаря Марио, его точному удару головой в овертайме команда в этой серии и оказалась. Вы только вспомните это счастье, эти сорванные в клочья голоса всей страны в момент гола Фернандеса...

Прошлой осенью он под влиянием всех своих травм хотел уже было закончить со сборной, но Валерий Карпин ему позвонил и убедил приехать на сбор — благо испанский язык у них общий. Но свой организм не обманешь — там случилось очередное повреждение.

Ни Дзагоев, ни Марио Фернандес, сколько бы лет они ни провели в ЦСКА, никогда не были центрами притяжения в раздевалке красно-синих или заметными спикерами в массмедиа. Но оба были центрами притяжения для болельщиков — а это неизмеримо важнее. Они молчали, все показывая и доказывая своей игрой, а их любили без всяких слов. И любят, даже когда их роли уже не так огромны и незаменимы, как ранее.

Они, находившиеся в одной серии пенальти от полуфинала чемпионата мира, тянули ниточку истории клуба со времен Вагнера и Думбья (Дзагоев успел поиграть в ЦСКА даже с Жирковым и Красичем) до нынешних дней. Дзагоев даже выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, о чем российские клубы давно не могут и мечтать.

Первый этап прощания с тем, большим ЦСКА случился в 2018-м, когда в одночасье команда осталась без братьев Березуцких, Игнашевича, Головина, Вернблума, Мусы... Второй, по всей вероятности, предстоит сейчас. Дзагоев с Фернандесом знали, что такое золото чемпионата. Научить этому, понятно, невозможно, а без слов передать бесценный опыт — вполне.

Из ключевых фигур — есть ведь еще Щенников с Набабкиным — останется, видимо, один Акинфеев. В первом матче которого за ЦСКА, в Самаре 2003-го, на поле в армейской форме вышли Семак, Гусев, Ярошик, Шемберас, Соломатин, Яновский, Кириченко, Шершун, Лайзанс (их совместное фото с Игорем после недавнего матча в Краснодаре Юрий публиковал в соцсетях), а напротив — два Андрея, Тихонов и Каряка, который не смог забить ему, 17-летнему Акинфееву, пенальти. Как же давно это было!

Дай бог вратарю-титану здоровья и желания играть как можно дольше...

А ЦСКА — снять с глаз повязку и вновь зашагать хоть сколько-нибудь внятным путем.