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Из ЦСКА уходят легенды. Армейцы осиротеют без Фернандеса и Дзагоева

Дзагоев и Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес и Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-синие расстаются с двумя звездами.

ЦСКА стал во вторник хедлайнером новостей. Сначала «СЭ» опубликовал информацию о том, что Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности главного тренера по окончании сезона. А чуть позже нам стала известна не менее громкая новость: летом армейцев покинут Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Две легенды, которых даже невозможно представить в форме какой-то другой команды. Алан в ЦСКА 14 лет, Марио — 10.

Алексей Березуцкий. Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей

Когда летом 2018-го красно-синие остались почти без всех лидеров — Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Мусы и так далее, — армейцы не рухнули. Многое, уверен, держалось на плечах трех оставшихся знаковых фигур — Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева. Хранители победных традиций, вожаки, которые кто словом, кто делом, кто и тем и другим показывали пример молодежи, пришедшей на смену ветеранам. Да, медалей с тех пор ЦСКА не брал ни разу, но и в подвал не скатился, удерживаясь в топ-6 РПЛ.

Все трое сыграли значимую роль на ЧМ-2018, особенно «бриллиантовая нога» Акинфеева и Фернандес. Но и Дзагоев, несмотря на травму и пропуск большей части турнира, сделал ту самую голевую подачу на Марио в овертайме эпического четвертьфинала против Хорватии.

Однако время неумолимо. Все реже мы видим в стартовом составе Алана, которого замучили повреждения, все менее ярок Марио. Есть ощущение, что бразилец с российским паспортом в последнее время как-то потух. По доносящейся изнутри информации, он начал уставать от футбола, а из-за неурядиц в ЦСКА это чувство только усиливается. Красно-синие уже не так, как пять-десять лет назад, напоминают семью, за год сменилось три тренера, а радость от побед случается по большим праздникам — всего один выигрыш в последних восьми матчах.

Удивительно, конечно, что ПФК так легко расстается со своими легендами, у которых продолжают действовать контракты. Без них ЦСКА осиротеет. На 3-й Песчаной хотят начать все с чистого листа? Тогда Фернандес и Дзагоев действительно уходят вовремя, сохраняя о себе только теплые воспоминания.

Останется последний из могикан — Акинфеев. Но и с ним контракт до сих пор не продлен.

Алан Дзагоев
Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
26
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Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
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Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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