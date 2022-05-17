Из ЦСКА уходят легенды. Армейцы осиротеют без Фернандеса и Дзагоева

Красно-синие расстаются с двумя звездами.

ЦСКА стал во вторник хедлайнером новостей. Сначала «СЭ» опубликовал информацию о том, что Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности главного тренера по окончании сезона. А чуть позже нам стала известна не менее громкая новость: летом армейцев покинут Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Две легенды, которых даже невозможно представить в форме какой-то другой команды. Алан в ЦСКА 14 лет, Марио — 10.

Когда летом 2018-го красно-синие остались почти без всех лидеров — Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Мусы и так далее, — армейцы не рухнули. Многое, уверен, держалось на плечах трех оставшихся знаковых фигур — Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева. Хранители победных традиций, вожаки, которые кто словом, кто делом, кто и тем и другим показывали пример молодежи, пришедшей на смену ветеранам. Да, медалей с тех пор ЦСКА не брал ни разу, но и в подвал не скатился, удерживаясь в топ-6 РПЛ.

Все трое сыграли значимую роль на ЧМ-2018, особенно «бриллиантовая нога» Акинфеева и Фернандес. Но и Дзагоев, несмотря на травму и пропуск большей части турнира, сделал ту самую голевую подачу на Марио в овертайме эпического четвертьфинала против Хорватии.

Однако время неумолимо. Все реже мы видим в стартовом составе Алана, которого замучили повреждения, все менее ярок Марио. Есть ощущение, что бразилец с российским паспортом в последнее время как-то потух. По доносящейся изнутри информации, он начал уставать от футбола, а из-за неурядиц в ЦСКА это чувство только усиливается. Красно-синие уже не так, как пять-десять лет назад, напоминают семью, за год сменилось три тренера, а радость от побед случается по большим праздникам — всего один выигрыш в последних восьми матчах.

Удивительно, конечно, что ПФК так легко расстается со своими легендами, у которых продолжают действовать контракты. Без них ЦСКА осиротеет. На 3-й Песчаной хотят начать все с чистого листа? Тогда Фернандес и Дзагоев действительно уходят вовремя, сохраняя о себе только теплые воспоминания.

Останется последний из могикан — Акинфеев. Но и с ним контракт до сих пор не продлен.