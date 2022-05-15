ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ

Будет жарко!

Медали

В 29-м туре ЦСКА уступил на выезде «Краснодару» (0:1) и выбыл из борьбы за медали. Серебро и бронзу разыграют в очном матче «Динамо» и «Сочи». Команду Сандро Шварца в этой встрече устроит и ничья (в первом круге бело-голубые выиграли 1:0), сочинцам нужна только победа.

Вылет

«Арсенал» уже лишился шансов на сохранение места в премьер-лиге. Вторая команда, которая напрямую вылетит в ФНЛ, определится в Казани — там встретятся «Рубин» и «Уфа». Команде Алексея Стукалова для сохранения места в РПЛ необходимо победить, другие результаты оставят в РПЛ казанцев.

Турнирная таблица РПЛ.

Стыки

Среди команд, которым грозят стыковые матчи, в наилучшей ситуации находится «Урал». В последнем туре он встретится с «Арсеналом», у которого не осталось турнирной мотивации. Победа сохранит команде Игоря Шалимова место в премьер-лиге, при ничьей нужно будет ждать осечек конкурентов.

«Нижний Новгород» по личным встречам опережает «Урал», но в последнем туре встречается с «Зенитом». «Нижнему» нужно либо творить сенсацию, либо ждать неудач двух из трех преследователей.

«Химки» почти наверняка выберутся из зоны стыков, если обыграют «Спартак» (исключение — синхронные победы «Нижнего» и «Урала»). Ничья и поражение, скорее всего, продлят сезон команды Сергея Юрана на два стыковых матча.

30-й тур РПЛ.

«Рубин» избежит стыков только в том случае, если победит «Уфу», а две команды из тройки «Нижний», «Урал», «Химки» потеряют очки. Ничья точно отправит казанцев на встречу с представителем ФНЛ.