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ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ

Читать «СЭ» в
«Краснодар» — ЦСКА — 1:0.
Турнирная таблица РПЛ.
30-й тур РПЛ.
1/3
Будет жарко!

Медали

В 29-м туре ЦСКА уступил на выезде «Краснодару» (0:1) и выбыл из борьбы за медали. Серебро и бронзу разыграют в очном матче «Динамо» и «Сочи». Команду Сандро Шварца в этой встрече устроит и ничья (в первом круге бело-голубые выиграли 1:0), сочинцам нужна только победа.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. «Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого

Вылет

«Арсенал» уже лишился шансов на сохранение места в премьер-лиге. Вторая команда, которая напрямую вылетит в ФНЛ, определится в Казани — там встретятся «Рубин» и «Уфа». Команде Алексея Стукалова для сохранения места в РПЛ необходимо победить, другие результаты оставят в РПЛ казанцев.

Турнирная таблица РПЛ.
Турнирная таблица РПЛ.

Стыки

Среди команд, которым грозят стыковые матчи, в наилучшей ситуации находится «Урал». В последнем туре он встретится с «Арсеналом», у которого не осталось турнирной мотивации. Победа сохранит команде Игоря Шалимова место в премьер-лиге, при ничьей нужно будет ждать осечек конкурентов.

«Нижний Новгород» по личным встречам опережает «Урал», но в последнем туре встречается с «Зенитом». «Нижнему» нужно либо творить сенсацию, либо ждать неудач двух из трех преследователей.

«Химки» почти наверняка выберутся из зоны стыков, если обыграют «Спартак» (исключение — синхронные победы «Нижнего» и «Урала»). Ничья и поражение, скорее всего, продлят сезон команды Сергея Юрана на два стыковых матча.

30-й тур РПЛ.
30-й тур РПЛ.

«Рубин» избежит стыков только в том случае, если победит «Уфу», а две команды из тройки «Нижний», «Урал», «Химки» потеряют очки. Ничья точно отправит казанцев на встречу с представителем ФНЛ.

Наконец, «Уфа» поднимется выше 13-го места, если обыграет «Рубин»; «Нижний Новгород» и «Урал» проиграют, а «Химки» поделят очки со «Спартаком». В таком случае по 30 очков окажется у четырех команд и в стыки отправятся «Нижний» и «Химки».

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«Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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27 тур
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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