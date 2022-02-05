О чем говорили с Дзюбой, хорош ли Юри Алберто, как Семак готовится к «Бетису». Интервью Виктора Онопко со сбора «Зенита»

«СЭ» поговорил с тренером сборной России

Тренерский штаб сборной России следит за кандидатами в национальную команду даже во время межсезонья. Валерий Карпин после испанской Марбельи отправился в Дубай, а сейчас вместе с Николаем Писаревым наблюдает за клубами, которые готовятся к рестарту РПЛ в Турции. Еще один тренер сборной — Виктор Онопко — только что побывал в португальском Лагуше. Там сбор проводит «Зенит».

— Этот выезд был запланирован заранее или вариант всплыл уже по ходу командировки? — спрашиваю Онопко.

— Все было оговорено еще в Москве, когда составлялся план подготовки к матчу со сборной Польши. Поскольку я должен большую часть времени проводить в Испании, то мне и было поручено съездить в Португалию и пообщаться с «Зенитом», который готовится там к матчу Лиги Европы с «Бетисом».

— Как добирался?

— На машине. От Марбельи, где я базируюсь, до Лагуша пять часов езды. К «Зениту» сейчас особое внимание. Ведь он раньше остальных наших команд выйдет из межсезонья. Да и кандидатов в сборную там больше, чем в любом другом клубе.

— Целью поездки в Лагуш был просмотр тренировок и контрольных встреч?

— Не только. Помимо этого, интересно было пообщаться с игроками, почувствовать их настроение. Поговорить с тренерами, врачами, от которых можно получить полную информацию о состоянии футболистов и степени их готовности. К примеру, от Владимира Хайтина (доктор «Зенита». — Прим. «СЭ») я узнал, что Чистяков и Круговой, которые завершали сезон не совсем здоровыми, сейчас окончательно восстановились и работают в полную силу.

— Тему вспышек коронавируса и их последствий не касались?

— Этому вопросу в «Зените» уделяется особое внимание: регулярно проводятся тесты, соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Как и в «Зените-2», который под руководством Владислава Радимова также проводит сборы в Лагуше. Отмечу, что в «Зените» большой и квалифицированный медицинский штаб, куда входят специалисты самого широкого профиля — от врачей и физиотерапевтов до массажистов и диетологов. На здоровье игроков здесь не экономят, что всегда отличает по-настоящему профессиональный клуб, для которого не бывает мелочей.

— С кем из игроков удалось поговорить?

— С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом» — 2: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

— Какие впечатления от Юри Алберто, в матче с «Мидтьюланном» заменившего Дзюбу?

— За 45 минут, да еще и в дебютном матче, на сборах полное представление о возможностях футболиста получить нереально. Но было видно, что это качественный игрок с хорошей техникой и выучкой. И потом, ему только 20 лет! Но в «Зените» много бразильцев, значит, есть надежда, что парень быстро освоится в коллективе.

— Как выглядит новая атака «Зенита» в отсутствие Азмуна?

— В первом тайме на острие играл Дзюба, вышедший на поле с капитанской повязкой. Артем действовал в своем стиле — сохранял мячи, много взаимодействовал с партнерами, был предельно старателен, как, впрочем, и все остальные. Из глубины его поддерживал Клаудиньо. Слева дополнял Мостовой, а справа — Малком. Динамику атакам придавали подключения Сутормина и Караваева, который полностью восстановился после повреждения и практически закрыл весь правый фланг.

Yuri Alberto do dia ?? pic.twitter.com/BiBTY0buYE — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 4, 2022

— Но единственный победный мяч забил все-таки защитник из Казахстана Алип, который находится в «Зените» на просмотре.

— Да, моментов у питерцев было немного. Самый реальный из них случился в первой половине у Мостового. Но тот не сумел пробить вратаря, когда Сутормин справа прострелил в штрафную. А вот перед перерывом отличился Алип — он первым успел к мячу после углового и нанес точный удар головой. Вообще, парень произвел приятное впечатление и обладает всеми данными центрального защитника: мощный, высокий, хорош в игре на «втором этаже».

— С Дзюбой общались?

— Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.

— Семака сильно огорчил уход Азмуна?

— Вряд ли такой поворот событий мог его порадовать. Для «Зенита» это потеря, а для тренера — поиск нового варианта в атаке. Но футбол непредсказуем, и ты должен всегда быть готов к таким неожиданностям. Теперь вот взяли Сергеева, купили Алберто, есть еще Мостовой с Ерохиным. Словом, все не безнадежно, хотя и непросто. И Семак прямо говорит, что сейчас для него задача номер один — сбалансировать состав, в который попадут только те, кто выдержит конкуренцию в борьбе за место в нем.

— Почему следующий матч с «Копенгагеном» «Зенит» проведет в закрытом режиме?

— Все просто — чтобы не раскрывать карты перед «Бетисом». Обычная практика. Но к Онопко это не относится — мне пока еще доверяют, ха-ха!

— А Семак собирается посмотреть «Бетис» до игры с ним?

— Знаю, что очень этого хочет. Тем более что от Лагуша до Севильи, где в следующем туре «Бетис» принимает «Вильярреал», не больше трех часов езды.

— Что происходит в стане соперника «Зенита»?

— В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме — идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала». Кстати, недавно после кубкового матча с «Реал Сосьедад», которому «Бетис» забил четыре гола, разразился судейский скандал. При счете 1:0 соперник из Сан-Себастьяна забил мяч, который был несправедливо отменен ВАР. Что сразу же подтвердили все телеканалы. Но, как говорится, поезд уже ушел.

— Будем надеяться, что с «Зенитом» ВАР не помешает и команда Семака пройдет «Бетис».

— Очень хочется в это верить.