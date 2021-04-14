«Мы хотим дать Хвиче хорошие условия, чтобы сохранить его в команде надолго». Интервью гендиректора «Рубина»

Рустем Сайманов — о состоянии команды, еврокубках и Сергее Рыжикове.

«Рубин» после триумфа в Ростове-на-Дону максимально приблизился к еврокубковой зоне. Команда Леонида Слуцкого отстает от ЦСКА, который идет на четвертом месте, всего на 3 очка и сохраняет хорошие шансы на самые высокие позиции. Ближайший матч «Рубин» проведет в воскресенье, 18 апреля, против «Урала».

Корреспондент «СЭ» пообщался с генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым о задачах на конец сезона и ситуации с возможным уходом Хвичи Кварацхелии.

Задача по выходу в еврокубки перед нами не стоит

— Как себя чувствует «Рубин» перед игрой с «Уралом»?

— Все нормально, все в обычном режиме. Готовимся к выезду. Все вроде живы-здоровы, все хорошо.

— Травм нет?

— Нет. Какие-то всегда бывают небольшие. Однако таких, чтобы не позволили играть в воскресенье, — их, слава богу, нет.

— «Рубин» сейчас на пятом месте. У команды есть шансы выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Какая задача стоит перед командой?

— Вы знаете, мы перед собой не ставим какие-то определенные задачи. На этот год у нас была цель — формирование новой команды. Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась. Посмотреть на позиции — какие требуется усилить, какие игроки нас устраивают. Возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус. Такая приятная неожиданность. У нас всегда стоит задача — выиграть следующий матч. Мы так далеко не смотрим, чтобы играть в еврокубках. Никакого давления на нас нет.

— Совсем нет давления?

— Наверное, внутреннее какое-то желание у всех есть. Потому что понимают, что мы можем попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Конечно, хочется. Повторюсь: конкретной задачи не стоит. Нужно просто выигрывать каждый следующий матч. Вот сейчас готовимся к выезду в Екатеринбург.

Рыжиков собирается когда-то стать главным тренером

— Недавно в «Рубин» приезжал Сергей Рыжиков. В чем была цель его приезда?

— Он был на стажировке. Собирается когда-то стать главным тренером, приезжал к Леониду Викторовичу на стажировку. Сергей вникал в тренировочные процессы. Наш тренерский штаб очень много делился с ним разной информацией.

— Можно сказать, набирался опыта?

— Да, именно так. Тренерская стажировка у нас, в «Рубине».

По регламенту Хвича не может проводить какие-либо переговоры сейчас

— Сегодня появилась информация, что агент Хвичи Кварацхелии полетел на переговоры с «Аяксом». Обращались ли к вам уже из голландского клуба?

— На нас из «Аякса» пока никто не выходил. По регламенту Хвича не может сейчас проводить какие-либо переговоры. Он игрок «Рубина», у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чем-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу.

— Как это вредит Кварацхелии? На него оказывается какое-то давление?

— Наверное, он же все равно читает. Он видит, что какой-то там «Аякс» им интересуется. Возможно, ему кто-то рассказывает всякие слухи. Он молодой парень, а это пока вредит ему. Мне кажется, ему нужно сосредоточиться на игре, делать то, что ему нравится. Хотя, на самом деле, Хвича очень вовлечен в футбол, поэтому, возможно, все эти разговоры на него не влияют. Просто идет какой-то шум, который никому не нужен. Надоело уже.

— А что все-таки будет с Хвичей?

— У нас нет никакого желания его продать. Даже не так. У нас есть стремление сохранить его в «Рубине» надолго. Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может, и действительно ему стоит у нас побыть подольше.

— Набраться опыта и игровой практики?

— Конечно, тем более у Леонида Викторовича Слуцкого, который очень многое может ему дать. Не факт, что Хвича в больших командах получит столько внимания, сколько в «Рубине».