«Мог быть летальный исход». Почему Борис Ротенберг не играет уже два года

«Кресты», заражение крови, реабилитация.

Борис Ротенберг — младший пропустил из-за травмы уже 875 дней. Разрыв «крестов» чуть не закончился летальным исходом для защитника «Локомотива». Жуткая история 34-летнего игрока.

С чего все началось

5 декабря 2018 года в 1/4 финала Кубка России Борис вышел в основе против «Рубина». На 17-й минуте Ротенберга унесли на носилках. На следующий день обследование в Риме и диагноз — «кресты». Впереди операция и, как ожидалось, стандартные шесть-семь месяцев реабилитации.

«Локомотив» принял решение оперироваться в итальянской клинике «Вилла Стюарт». Топ-клубы РПЛ часто возят туда своих футболистов. Недавно один агент сказал мне: «Когда в чемпионате России у кого-то рвутся «кресты», в клинике «Вилла Стюарт» открывается бутылка Dom Perignon». Как мне стало известно, рекомендацию (настоятельную) проводить операцию именно там подписал Эдуард Безуглов (до 2021 года был медицинским директором «Локомотива»).

«Вилла Стюарт» ежегодно делает десятки операций на «кресты». Казалось, что и в этот раз все прошло обычно. «Локомотив» на своем сайте объявил, что операция прошла успешно, на реабилитацию нужно шесть-семь месяцев.

В январе 2019 года на клубном YouTube вышло видео со сборов в Катаре. Там показывают здоровенный шрам на правой коленке Ротенберга, он сам рассказывает о том, что точно вернется на поле. В тот момент многие уже говорили, что Борис может закончить с футболом.

В одной из клиник Барселоны Борису Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины.



В ближайшие дни Борис вернётся в расположение команды и продолжит восстановление. pic.twitter.com/gUpD9F1FDQ — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021

Борис Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заражение крови, срочная операция

В марте «Локомотив» устроил пятидневный сбор во время перерыва на матчи сборных. Ротенберг был в списках футболистов, который на него отправились. Как мне рассказали, на этом сборе у Ротенберга поднялась температура. При этом отек с колена не спадал. Сделали анализ, который показал: занесена инфекция. Нужно было принимать срочные меры.

— При лечении была занесена инфекция, — рассказал «СЭ» Юрий Семин, который в то время тренировал команду. — Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, я не могу сказать, так как не уверен в этом. Точно помню, что на сборе у Бориса поднялась температура.

Агент игрока Дмитрий Селюк экстренно созвонился с Василием Кикнадзе (тогда — гендиректором «Локомотива»). Они понимали, что действовать нужно очень оперативно, последствия могли быть печальными. Селюк предложил клинику Рамона Кугата из Барселоны. Это один из самых статусных спортивных хирургов, который работает с «Барсой» и «Манчестер Сити». Ротенберга отправили на срочную операцию в Испанию. Клуб полностью оплатил все расходы.

— Было заражение крови, — сказал «СЭ» агент футболиста Дмитрий Селюк. Я разговаривал с ним несколько раз, пока готовил материал. Когда я позвонил ему недавно, он отказался обсуждать эту тему. — Кугат его спас. Это могло закончиться плачевно. Могло ли это закончиться летальным исходом? Конечно, это же заражение крови.

В Барселоне Ротенберга ждало долгое лечение, пришлось сделать еще несколько операций. Самое главное, что удалось избавиться от заражения крови. Но сам по себе процесс очень долгий. Кстати, одним из тех, кто занимался лечением и восстановлением Ротенберга, был физиотерапевт из каталонской клиники Мики Мунез. Интересно, что сейчас он работает в «Сочи».

Плакат болельщиков «Локомотива» в поддержку Бориса Ротенберга. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто виноват?

Насколько мне известно, врачи «Локомотива» и окружение Ротенберга считают, что заражение произошло во время операции в итальянской клинике. «Вилла Стюарт» отрицает это. Там говорят, что проблема возникла из-за неправильного восстановления. Я хотел получить комментарий у административного координатора клиник по России и странам СНГ Максима Долгого. Он сказал, что по европейским законам о конфиденциальности личных данных не имеет право давать комментарии. Отметил, что в «Вилле Стюарт» прооперировали более пяти тысячи спортсменов: «Все они качественно восстановились и вернулись на прежний уровень, кто-то даже в рекордные сроки».

О том, что заражение произошло в «Вилле Стюарт», в интервью «Чемпионату» рассказывал врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

— Там неплохой хирург по работе с коленными суставами, — говорил Карлицкий. — Касательно Ротенберга — такое случается. Любая, даже самая простая операция — это риск: всегда что-то может случиться с оборудованием или могут занести инфекцию. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции — 0,04%. В США видел статистику, что около 500 человек в год умирают из-за отказа оборудования. Это речь только про плановые операции. Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика.

По моей информации, сторона футболиста считает, что часть вины есть и на медиках «Локомотива». Они убеждены, что если бы клубные врачи раньше обратили внимание на проблему, то последствия были бы менее серьезными. Я попросил прокомментировать ситуацию Анатолия Мещерякова, который с февраля 2016-го по декабрь 2020-го возглавлял совет директоров «Локомотива».

— А я при чем здесь? — отреагировал Мещеряков. — Вы думаете, что председатель совета директоров смотрит за каждой медицинской книжкой? Я не в курсе этой темы. Единственное, что могу сказать, — все эти манипуляции происходили в зарубежных клиниках.

«Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру...»



Борис Ротенберг — герой первого выпуска рубрики #LokoInside. Смотрим прямо сейчас на «ЛокоТВ 2.0» ??https://t.co/xyLwH6Phv0 pic.twitter.com/OHbMWbuqzy — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2019

Борис Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что происходит сейчас?

Про Ротенберга долго не было никакой информации. В середине января этого года он проходил медосмотр с «Локо». Там я пытался поговорить с ним на тему травмы, но он отвечал, что, пока действует его контракт с клубом, он не будет давать комментарии. Чувствовалось напряжение между ним и Карлицким.

— С Борисом Ротенбергом все достаточно непросто в плане последствий осложнений, возникших после операции, — говорил мне Карлицкий на том медосмотре. — Он пока тренируется индивидуально. Сейчас Борис к общей группе точно не присоединится. Но он очень старается и имеет хороший прогресс.

19 января 2021 года на официальном сайте «Локомотива» появилась новость, что у Ротенберга прошла очередная операция. Ему удалили фиксирующую пластину из колена.

По моей информации, Ротенберг продолжает восстановление. Колено все еще его беспокоит. Контракт Бориса с «Локомотивом» заканчивается в конце этого сезона.

Борис Ротенберг

Родился 19 мая 1986 года в Ленинграде.

Защитник. В 2000-2002 годах выступал за юношескую команду ХИК. В 2003 году принадлежал «Йокериту» и сыграл один матч в аренде за «Киффен». В сезонах-2004 и -2005 играл за фарм-клуб ХИК «Клуби-04».

В 2006 году переехал Россию и подписал контракт с «Зенитом», за который не провел ни одного матча. На правах аренды выступал за «Шинник», «Сатурн», «Химки» и «Аланию». С 2011 по 2016 год принадлежал «Динамо», но в основном ездил по арендам — в «Кубань» (2012), никосийский «Олимпиакос» (2012/13) и «Ростов» (2015/16). С 2016 года игрок «Локомотива». В конце 2018 года получил травму колена, после чего еще не появлялся на поле.

Чемпион России (2017/18), двукратный обладатель Кубка России (2016/17, 2018/19), двукратный серебряный призер чемпионата России (2015/16, 2018/19).

За юношескую сборную Финляндии сыграл 12 матчей, за взрослую — один матч в июне 2015 года против Эстонии.

По матчам в запасе Ротенберг уступает только Кадырову

За время карьеры в высшем российском дивизионе Борис Ротенберг попадал в заявки на матчи семи команд. На поле защитник появлялся 66 раз (48 в стартовом составе) и 22 раза играл все 90 минут. Зато по числу встреч, полностью проведенных на скамейке запасных (151), чемпион России-2017/18 занимает второе место среди полевых игроков, уступая только Халиду Кадырову. Хавбек «Ахмата» всего 19 раз появился на поле, тогда как в заявку был включен 221 раз. Рекордсмен лиги среди вратарей Дмитрий Хомич 215 раз наблюдал за игрой своих команд со скамейки.