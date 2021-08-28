Карпин объяснил, почему запрещает игрокам есть сахар
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему запрещает игрокам есть сахар.
— Почему нельзя есть сахар в сборной? Они профессиональные футболисты. Я сам ем сахар, я же не футболист. Раньше можно было? Ну, может, раньше они и водку пили, — заявил Карпин.
Сборная России в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю