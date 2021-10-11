Мнение с фан-сектора «РЖД Арены».

5 октября «Локомотив» объявил о резонансной отставке главного тренера команды Марко Николича. Этот шаг спровоцировал огромную критику в адрес нового руководства клуба в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна. А накануне стало известно о преемнике Николича — им стал малоизвестный немецкий тренер Маркус Гисдоль. Корреспондент «СЭ» обсудил происходящее в «Локомотиве» с представителем объединения болельщиков железнодорожников UnitedSouth Иваном Крыловым.

— Как можете оценить назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива»?

— Сложно сразу оценивать назначение. Это имя неизвестно в России. Честно говоря, было ожидаемо, что придет неизвестный тренер. Я ничего не слышал о Маркусе до его прихода в команду.

— Как фанаты относятся к происходящему в клубе?

— Все относятся по-разному, но в целом отставка Марко была ожидаема. В последнее время мы видели, что Николич потух. Раньше он скакал по тренерской зоне, махал руками, орал на всех. Такое ощущение, что тренер сдался. Возможно, произошел конфликт с руководством. Если смотреть на статистику, то команда за 2021 год проиграла всего лишь четыре раза, выдав сумасшедшую победную серию весной. Но если обратить внимание на осенний отрезок, то игры у команды совсем не было. Наверное, неразумно было затягивать с увольнением. Как мы видим, у Ральфа Рангника не было готового плана по замене Марко. Руководство не сразу объявило фамилию нового главного тренера. Очевидно, что отставка Николича была спонтанным решением.

— Как вам работа Марко Николича в команде за прошедшие два года?

— Он молодец. Марко принес Кубок, не уронил результат после ухода Семина. Правда, до сих пор непонятно, зачем было увольнять Юрия Павловича. Николич пришел в сложное время, но смог дотянуть до серебра. Также мы при нем выиграли бронзу. Любые медали — это достойный результат, поэтому мы благодарны Марко за проделанную работу. Единственная претензия к нему — подготовка команды летом к сезону. Мы видим, что игроки, которые только пришли в команду, носятся как угорелые, а матерые ходят по полю.

— После Николича исполняющим обязанности главного тренера назначили Лоськова. Как вы считаете, нужно ли было дать шанс Дмитрию?

— Конечно, у нас существует мечта, чтобы в «Локомотиве» тренировал свой человек, воспитанник клуба. Для нас важно, что долгое время помощниками главного тренера являются наши ребята, игру которых мы видели долгие годы. При этом нужно судить объективно. Мне кажется, было бы странно, если бы Лоськову дали поработать несколько туров, а потом убрали. Думаю, сейчас не самое лучшее время для этого. Хотеть фанаты могут что угодно, но нужно быть реалистами. Я совсем не ждал, что сейчас Дмитрию Лоськову предложат контракт.

— Были ли у вас надежды, что Юрия Семина пригласят в «Локомотив» вместо Николича?

— Мы уже давно просим новое руководство исправить ошибку прошлого — дать возможность болельщикам на стадионе поприветствовать Юрия Павловича. Можно устроить церемонию прощания или вернуть Семина обратно в клуб, возможностей для этого было много. Руководство еще весной обещало пригласить Юрия Павловича на стадион, но на весенней встрече с болельщиками они отказались от своих слов. О каком назначении в клуб может вообще идти речь, если человека не уважают? Опять же, нужно быть реалистами — сейчас возвращение Юрия Павловича Семина в «Локомотив» невозможно.

— Вы понимаете, какие у Ральфа Рангника цели? Омолодить команду или потратить деньги на трансферы?

— Я не понимаю, что делает Ральф Рангник с командой. В клуб пришел большой специалист. Мы, конечно, ждем, что нам объяснят, что будет происходить дальше, какие у команды планы. Да, мы увидели пару интервью с Рангником, но все они не касались «Локомотива». Пока рано оценивать его политику в клубе. Да, было потрачено много денег на трансферы, но выводы будем делать по итогам сезона. Рангник начал перестройку в клубе, посмотрим, к чему она приведет.

Антон Иванов