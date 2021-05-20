Чемпион UFC три года подряд ел только в «Макдоналдсе», а 18 кг мяса ему хватало чуть больше чем на месяц

Он едва не победил Джорджа Сен-Пьера.

Джони Хендрикс — единственный чемпион-пузач в истории полусреднего веса UFC. Отращивать свисающий живот в межсезонье — для полусредневеса дело неслыханное. Ребята из этой категории почти все поджарые, с четким рельефом, специфика их категории никак не предполагает живот даже в самые вольготные периоды отпуска (в сегодняшних ММА пузачи остались, пожалуй, только в тяжелом весе).

Однако Хендрикс, закончивший карьеру четыре года назад, ел настолько много, что после боев его вес откатывался практически к 100 килограммам, а тело принимало вид бочонка.

Джони Хендрикс.

Главной страстью в еде для Джони был фастфуд. Хендрикс начал объедаться им в студенческие времена, а к моменту окончания колледжа вышел на личный гастрономический рекорд — три года подряд только на провизии из « Макдоналдса».

« В детстве я ел много сома, — вспоминал боец в интервью сайту UFC. — Мы ходили рыбачить с отцом, сом в тех местах шел хорошо, и мы очень часто ели его. Также я поглощал много курицы, как и яиц. В колледже сильно пристрастился к фастфуду. Вместе с моим товарищем по У ниверситету Оклахомы Кингом Мо ( экс-чемпион Bellator Мохаммед Лавал ь. — П рим. «СЭ» ) мы постоянно делали две вещи — качались и ели фастфуд.

Я ел его постоянно — одно красное мясо: б иг м аки, гамбургеры, двойные чизбургеры, все подряд. И мне это нравилось! Три года я сидел на одном « Макдоналдсе « , питаясь там три - четыре раза в день. Все университетские годы. И я стал очень сильным физически на такой еде и постоянной качке. Для меня не было проблемой в те годы сбрасывать вес. Если мне нужно было к схватке скинуть 5 кг за день — я легко скидывал, а после взвешивания объедался снова фастфудом».

Джони Хендрикс обожает фастфуд.

На пике карьеры Хендрикс потреблял фастфуда меньше, но с вредной едой не завязал — как только заканчивался бой, Джони уходил в недельный «запой». Его последствием становился откат веса к 98 кг, что на 21 кг выше лимита полусреднего веса ( до 77,1 кг — для титульного боя, до 77,5 кг — для рейтингового) .

« После боя я обычно устраиваю себе неделю отъедания, — говорил все тому же сайту UFC Хендрикс. — Ем все, что хочу. Мой вес после боя может уходить к 98 кг. В боях мой рекордный вес был 90 кг — когда я дрался с Кошчеком. Но, например, против того же Кампманна я весил только 86 кг и чувствовал себя гораздо быстрее. В лагере же к бою я не могу есть все, что хочу, потому что мне нужно думать о весогонке. Мой диетолог Майк Дольче знает, что я люблю переедать, и очень строго следит за моей диетой. В лагере я обычно ем пасту, киноа, оленину со спаржей, помидорами и перцем, овсянку и яичницу со спаржей, шпинатом и луком».

В свои лучшие годы Хендрикс как боец был страшен. Пушечный удар ( пять нокаутов в UFC, два из них — однопанчевые), могучая физическая сила, хорошая скорость, грамотное и фундаментальное ведение боя, плотнейшая борьба (Хендрикс — один из двух людей, кого пиковый Ж орж Сен-Пьер не смог долго контролировать на земле и давить борьбой ; д ругой — Джейк Шилдс). К бою против Сен-Пьера Хендрикс под ошел с UFC-рекордом 10-1 и сам бой, по мнению многих, как минимум не проиграл, а то и выиграл (Сен-Пьер победил спорным раздельным решением). На послематчевой пресс-конференции проигравшего и победителя было легко спутать : защитивший титул Сен-Пьер выглядел побитым и замученным, уступивший Хендрикс — свежим и нетронутым.

Джонни Хендрикс и Джордж Сен-Пьер на послематчевой пресс-конференции по итогам боя.

Разительное отличие во внешнем виде заметил и сам Хендрикс, у которого случился на эту тему культовый диалог с Даной Уайт.

Джонни Хендрикс: «Я — чемпион. Я разбил руки о голову Ж оржа. Посмотрите на его лицо и посмотрите на мое. Причем я не бил его во всю силу. Я вкладывал в каждый панч только 70% силы. И этого оказалось достаточно…»

Дана Уайт: «…Этого оказалось недостаточно. Раз ты оставил судьям решать, кто победил в этом бою, значит , ты сделал недостаточно. Нужно было вкладываться не на 70%, а на 100%» .

Джонни Хендрикс: «Эээ… Да, Дана, да. Спасибо» .

Дана Уайт и Джони Хендрикс на пресс-конференции после боя с Сен-Пьером.

Формально переломным моментом для Хендрикса стало прекращение сотрудничества с диетологом экстра-класса Майком Дольче. После его ухода Джонни три раза провалил вес и больше не мог сохранять баланс массы, силы и готовности, который у него был в лучшие годы ( « ф ормально», потому что есть имеющее право на жизнь мнение, что Хендрикс резко сдал из-за прихода USADA). Сам Дольче, когда ему задавали вопрос о причинах спада его бывшего клиента, отвечал, что тот потерял мотивацию после того, как стал чемпионом и доказал себе, что может побить даже такого бойца, как Сен-Пьер. Потеряв пояс в бою с Робби Лоулером, Хендрикс в последующие годы скатился до печальн ого рекорд а 2-5 и после поражения нокаутом Пауло Косте объяви л о завершении карьеры.

Закончив с ММА, Хендрикс открыл собственную борцовскую академию — Джони готовит учеников старшей школы к выступлениям на уровне чемпионатов штата и страны. Главным увлечением бывшего чемпиона остается охота. Любовь Хендрикса к мясу настолько неискоренима и глубока, что порой ему хватает 13-18 кг мяса на срок чуть больше месяца (при норме 6-7 кг в месяц для обычного человека).