Оценка игры 16-го тура премьер-лиги в Казани (1:0) от главных тренеров «Рубина» и ЦСКА.

«Не хватает последнего шага»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции был довольно краток.

— Многовато матчей, когда мы выигрываем за счет полузащиты, а нам нужно, чтобы в эпизоды включались нападающие, — сказал Гончаренко. — Любой стандарт может развернуть матч, соперник сразу начинает глубоко обороняться. Не реализовали те моменты, которые были у наших форвардов, поэтому и такой итог.

— У ЦСКА только одна волевая победа по ходу этого сезона. Чего команде не хватает, чтобы "возвращаться" в неудачных матчах?

— Не очень люблю такие вопросы. Хорошо, а если мы забиваем первые два гола? Это что, не волевая победа? Не проявление характера? Если у нас мало ситуаций, в которых проигрываем, то о чем здесь можно говорить?

— Чего вам не хватало в позиционной атаке, чтобы создавать больше моментов?

— Не могу сказать, что мы в позиционной атаке плохо действовали. Предпосылок у нас было достаточно в каждой игре, но не хватает последнего шага.

— Со стороны кажется, что сил у команды уже не так много. Хватит ли их на оставшиеся пять матчей этого сезона?

— Хватит. Даже не сомневаюсь в этом, надеюсь, будут помогать игроки, которые пока отсутствуют.

— Когда ждать на поле Кучаева и Фернандеса?

— Не знаю. Будем завтра или послезавтра оценивать их состояние, может, к матчу Лиги Европы они будут готовы.

29 ноября. Казань. «Рубин» — ЦСКА — 1:0. Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»

«Не расцениваю победы над ЦСКА в какой-то одной куче»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил больше и подробнее.

— Тяжелая игра, важная победа. Для нас самым главным было вернуть в строй хотя бы какое-то количество футболистов, которые не выходили в прошлом матче, — начал Слуцкий. — Возвращение того же Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Деспотовича, Ин Бома, пусть хотя бы на какое-то время, понятно, что сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно.

Первые 20 минут выглядели отлично, контролировали игру. Имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, пришлось больше обороняться. Ключевым моментом во втором тайме стала тройная замена, потому что все трое очень удачно вошли. И Зуев, и Деспотович, и Ин Бом. И, уже реализовав один из стандартов, рисунок был понятен. Где-то пытались выбегать в контратаки, но и в позиционном наступлении действовали неплохо.

— Почему вам проще играть против лидеров чемпионата, чем против команд уровнем ниже?

— Так нельзя говорить и оценивать соперников. Каждая игра — это отдельный случай, отдельная история. Почему мы уступили «Ростову» — это одни причины. Почему «Химкам» — другие. Почему выиграли сейчас — третья ситуация. По факту получается именно так, но на самом деле каждая игра не коррелирует с другой.

— Что случилось с Деспотовичем? Он вышел во втором тайме, забил гол, а потом вы его снова сняли с игры.

— У него была травма, мы очень рисковали, когда решили выпустить его. Он провел всего одну тренировку в общей группе. Сейчас у него спазмировались икроножные мышцы — серб не готов играть на таком большом поле. Но риск оправдался, надеемся, что ничего серьезного не произошло и мы сможем подготовить Деспотовича на большее время во встрече с «Локомотивом».

— В каком состоянии сейчас находится Хвича Кварцхелия, когда он сможет присоединиться к команде?

— Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он находится на территории Грузии, ждем, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже здесь, хотя примерно в одно время все это с ними произошло. Кварцехия — пока что нет.

— Две победы в матчах с ЦСКА. За счет чего вам это удалось, какие слабые места московской команды вы использовали?

— Так не говорят, нельзя все в одну кучу. В первой игре с ЦСКА был сумасшедший сэйв Дюпина, в компенсированное время уже забил Макаров. Сегодня была игра уже с принципиально другой драматургией. Даже больше скажу: когда мы встречались с ЦСКА в первом туре, соперник действовал со схемой в три центральных защитника, 4-2-3-1. Все время журналисты пытаются объединить необъединяемое. Я не расцениваю эти победы в какой-то одной куче. Там была одна игра, один сценарий. Сейчас совсем другая.

— В чем феномен Деспотовича? Другие нападающие «Рубина» упускают момент за моментом, а Джордже забивает спустя две минуты после выхода на поле.

— Это очень квалифицированный форвард, мы от него сильно зависим, это правда. Он уже забил семь мячей в этом сезоне и три игры, в которых он не появлялся, одна кубковая и две в чемпионате — во всех этих встречах мы не смогли забить. Так что можно сказать, что становимся деспотозависимой командой. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы от этого уходить, нельзя зависеть от одного человека, может случиться все что угодно. С другой стороны, нужно его максимально лечить, понимаем, что это очень важная для нас фигура.

«Теперь болит другая нога, но поменьше»

Краткий комментарий главного героя матча Джордже Деспотовича.

— Бывают такие этапы в жизни, но думаю, что нужно заслуживать такие моменты своей игрой. Видишь момент — идешь и забиваешь, — сказал Деспотович. — Последний месяц я очень старался, чтобы вернуться в строй, в команду, но мешала травма. Очень много тренировался, работал в зале. Вчера только вышел первый раз на поле и сегодня после пары минут забил гол и принес команде победу.

— Какие эмоции после такой игры?

— Я безумно счастлив.

— Как себя чувствуете? Все-таки не доиграли матч до конца.

— Другая нога теперь болит, но поменьше.

Рустам Имамов

Казань