«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей

На 61-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» в ключевом эпизоде ошибся судья Владимир Москалев. Рефери, занимавший плохую позицию, неверно оценил эпизод в штрафной площади железнодорожников.

Там Жерзино Ньямси совершил нарушение правил, за которое должен был понести наказание в виде пенальти и желтой карточки: защитник ударил шипами Максима Осипенко. Но Москалев ошибочно простил игрока «Локомотива».

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Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов не вмешались в действия судьи. Интересно, что Москалев и Шадыханов работали вместе и на игре 1-го тура «Локомотив» — «Акрон», когда тоже возникли вопросы по решениям судьи.

И в целом эти рефери неоправданно часто назначались на игры с участием железнодорожников в этом чемпионате. У Москалева — в шести турах четыре таких матча в роли судьи, ВАР и АВАР. А Шадыханов в качестве ВАР назначался на все три домашних встречи «Локомотива».