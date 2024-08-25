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Судейство

Сегодня, 21:45

«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко.
Фото Скриншот трансляции

На 61-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» в ключевом эпизоде ошибся судья Владимир Москалев. Рефери, занимавший плохую позицию, неверно оценил эпизод в штрафной площади железнодорожников.

Там Жерзино Ньямси совершил нарушение правил, за которое должен был понести наказание в виде пенальти и желтой карточки: защитник ударил шипами Максима Осипенко. Но Москалев ошибочно простил игрока «Локомотива».

Фото Скриншот трансляции

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов не вмешались в действия судьи. Интересно, что Москалев и Шадыханов работали вместе и на игре 1-го тура «Локомотив» — «Акрон», когда тоже возникли вопросы по решениям судьи.

И в целом эти рефери неоправданно часто назначались на игры с участием железнодорожников в этом чемпионате. У Москалева — в шести турах четыре таких матча в роли судьи, ВАР и АВАР. А Шадыханов в качестве ВАР назначался на все три домашних встречи «Локомотива».

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Владимир Москалев
4
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Личка сообщил, что Фомин пропустит минимум семь дней из-за повреждения бедра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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