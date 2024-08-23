На матч в Питере назначены Мешков и Иванов. Красно-белые бьют тревогу

Болельщики «Спартака», едва узнав новость о бригаде арбитров, назначенной на центральный матч ближайшего тура, важнейшую игру с «Зенитом», негативно отнеслись к выбору департамента судейства и инспектирования РФС и заранее стали предрекать судейский скандал. Почему так?

В черном списке Вилков, Казарцев... А кого считают «своим»?

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил бригады арбитров, назначенных на матчи 6-го тура чемпионата России, которые пройдут с 23 по 25 августа. Уже вскоре после появления информации ее принялись обсуждать болельщики «Спартака»: не устроил их выбор Виталия Мешкова и Сергея Иванова. Числятся они в черном списке — как Михаил Вилков, Василий Казарцев и многие другие.

Трудно сказать, кого посчитали бы «своим» и подходящим для такого назначения. Сергея Карасева? Да, его кандидатура называлась в последние дни. И это логично. Но разве при нем «Спартак» в последнее время побеждал «Зенит» в чемпионате?

Вот, к примеру, перечень игр РПЛ между этими командами в течение пяти предыдущих сезонов:

Чемпионат-2023/24. «Спартак» — «Зенит» — 1:3. Судья Сергей Карасев, ВАР Виталий Мешков. «Зенит» — «Спартак» — 0:0. Судья Сергей Карасев, ВАР Павел Кукуян.

Чемпионат-2022/23. «Спартак» — «Зенит» — 1:2. Судья Павел Кукуян, ВАР Владимир Москалев. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Судья Павел Кукуян, ВАР Сергей Иванов.

Чемпионат-2021/22. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Судья Сергей Иванов, ВАР Алексей Сухой. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Судья Павел Кукуян, ВАР Сергей Иванов.

Чемпионат-2020/21. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Судья Сергей Карасев, ВАР Алексей Сухой. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Судья Павел Кукуян, ВАР Сергей Карасев.

Чемпионат-2019/20. «Спартак» — «Зенит» — 0:1. Судья Виталий Мешков, ВАР Михаил Вилков. «Зенит» — «Спартак» — 1:0. Судья Виталий Мешков, ВАР Михаил Вилков.

С Мешковым хотя бы в Кубке победили «Зенит» (3:0) в сентябре 2022 года. За что вы его так невзлюбили?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Географический принцип

Смущают статистические показатели «Зенита» и «Спартака» в играх с участием Мешкова? Согласен, есть повод подумать при составлении прогноза на игру. Сине-бело-голубые дома в чемпионате: +16=0-2. Красно-белые в гостях в РПЛ: +5=3-7. Вы считаете, что судья из Дмитрова виноват, что зенитовцы так хорошо выступали на своем стадионе?

То есть статистика сильно напрягает, а нарушение географического принципа — нет? Я о составе всей бригады. Никого не смущает назначение на игру такого уровня, на матч немосковской команды с московской столичных рефери — ассистентов Дмитрия Сафьяна и Константина Шаламберидзе, а также резервного Романа Сафьяна?

Если не принят во внимание географический принцип, а с ним уже второй сезон творятся чудеса, почему тогда для баланса бригада не разбавлена ассистентом из Санкт-Петербурга или Ленинградской области, разве в Питере нет своих резервных?

Вот, например, игру «Химки» — «Зенит» судили три представителя Московской области (Алексей Сухой, Максим Ковалев и Мешков) и один рефери из Санкт-Петербурга (Иван Абросимов). Почему нельзя было так сделать в субботу?

И если географический принцип забыт, то он забыт для кого? «Огласите весь список, пожалуйста». Почему для одних ограничения остались, для других — сняты?

Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иванов

Спартачи (болельщики) недовольны и появлением в бригаде Иванова — пусть и в роли видеоарбитра (ВАР). «Чужой», «плохой», «зенитовский» и тому подобное... Но разве не «чужой» назначил в пользу «Спартака» хлипенький пенальти в игре 5-го тура с «Факелом»? Разве не Иванов наказал «Зенит» за руку Барриоса в матче 4-го тура с «Динамо»? Разве не при ростовчанине Карраскаль сломал Вендела, получив только желтую карточку?

Человеческая память избирательна. Но иногда нужно вспоминать и такие моменты, а не матч «Зенит» — «Спартак», завершившийся со счетом 7:1.

Мешков

Когда я узнал о назначении Виталия Петровича (ниже объясню, почему по отчеству), удивился, насколько странным образом складывается его карьера последние два сезона. Совсем недавно, минувшей зимой или весной, вовсю ходили разговоры, что судью из Дмитрова скоро «закроют», то есть предложат ему завершить карьеру. И сосредоточиться на работе в Федерации футбола Московской области, где он один из руководителей (вице-президент), и в Академии РФС, где он возглавляет отдел подготовки судей (теперь понимаете, почему вспомнил его отчество?).

Информация поступала от разных источников, потому воспринимал ее вполне серьезно. Да и статистика его назначений подтверждала слухи. У судьи ФИФА, 41-летнего опытнейшего рефери (сейчас у него 216 игр РПЛ — пятый результат в России), всего восемь матчей в прошлом чемпионате в роли арбитра. Всего восемь. Меньше, чем у 15 его коллег. Это катастрофа и показатель доверия (а точнее, недоверия руководителей). Удивительно, что при этом Мешков вошел в десятку лучших судей сезона (8-е место), но это другая история.

Мешков судил матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре РПЛ-2019/20. Фото Global Look Press

Так вот, на фоне прошлых осени и весны изменение статуса арбитра (он снова в числе ведущих и назначен на игру года в Санкт-Петербурге) удивляет. Тем более что Евгений Турбин, которого слухи отправляли на пенсию вместе с Мешковым, действительно завершил карьеру (или ее за него завершили?).

Извините, что в тексте столько вопросительных знаков. Но действительно накопилось немало вопросов.

Назначения на тур

Они есть и по другим назначениям на 6-й тур. Нельзя не отметить дебют двух рефери — Михаила Черемных («Крылья Советов» — «Пари НН») и Ивана Абросимова («Факел» — «Оренбург»).

Судье из Перми 30 лет. Судить и судить. Можно говорить о перспективе.

А вот петербуржцу Абросимову на 10 лет больше. О каких перспективах может идти речь? У его ровесника Иванова уже под 200 матчей, а Иван только дебютирует...

Он, кстати, не входит в основной список из 23 судей, а включен в резерв. У руководителей к 6-му туру закончились рефери, не из кого выбирать, пришлось прибегнуть к помощи резервистов? Снова извините, но и тут вопросительный знак.